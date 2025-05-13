6 167 23
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 12 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Станом 00:50 повідомляється про БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний та загрозу БпЛА для Одеської область.
Топ коментарі
+19 Олег Жуковский #455621
показати весь коментар12.05.2025 19:16 Відповісти Посилання
+10 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар12.05.2025 19:20 Відповісти Посилання
+8 віктор федорович #394174
показати весь коментар12.05.2025 19:19 Відповісти Посилання
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kl2182/a_ukrainian_drone_from_the_38th_marine_brigade/
І так, упродовж 11 років московської війни проти Мирної України, а перед нею, і в Грузії, Молдові, Абхазії, Сирії, Нагірному Карабасі!….
Така відповідь ****** …
Чому так не зробити ?
12й рік цього мороку іде ну скільки можна ще? Які перемовини просто їбашити московію як скажену собаку мовчки і постійно
падаль плєшива
Нужное дело делаешь.