Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 12 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Станом 00:50 повідомляється про БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний та загрозу БпЛА для Одеської область.

Читайте: Знищено 55 зі 108 "Шахедів", ще 30 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Повітряні сили (2947) Шахед (1390) війна в Україні (5742)
+19
чому перестали горіти кацапські нпз та оборонні заводи...!?
12.05.2025 19:16 Відповісти
+10
Ось і відповідь хйла на ультиматум ЄС та турецькі сподівання Трампа.
12.05.2025 19:20 Відповісти
+8
Ти ще спитай, чому в нас порох неякісний...
показати весь коментар
12.05.2025 19:19 Відповісти
Ти ще спитай, чому в нас порох неякісний...
показати весь коментар
12.05.2025 19:19 Відповісти
і чому яйці не по 17...
показати весь коментар
12.05.2025 19:20 Відповісти
посередник просить цього не робити, щоб ще через місяць таки впевнитись, що його найобують.
показати весь коментар
12.05.2025 20:30 Відповісти
Осмілюсь добавити. Посередник в черговий раз намагається впевнитись що його не ...тойво. Це або його просто пре, або не сповна розумом, або, як ми всі вже давно здогадались, він просто агент Краснов.
показати весь коментар
12.05.2025 23:26 Відповісти
про нього ще давно мама казала, що він ідіот, а зважаючи на те, що у будь-якому суспільстві третина населення довбойоби, то буває таке, коли вони час від часу через певний збіг обставин збиваються у зграю, і беруть верх над більш розумною меншістю. Через покоління, коли більш-менш вдасться виправити деякі (нажаль не всі) помилки попереднього вибору, підросте нове покоління гупі, і історія повториться знову.
показати весь коментар
12.05.2025 23:47 Відповісти
А хто у нас там такий сміливий повзає? Що за тварина? Я не про безголового кацапа.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kl2182/a_ukrainian_drone_from_the_38th_marine_brigade/
показати весь коментар
13.05.2025 00:08 Відповісти
це пара каченят. Зараз у хижаків природній харчовий ланцюжок геть поламався, і вони вже не полюють за звичною здобиччю, бо свіжого м'яса повно валяється. Лисиці скоро забудуть як мишкувать, і тільки лисячі діди зможуть молоді переказати як це робиться.
показати весь коментар
13.05.2025 00:17 Відповісти
А я подумав, що це пара кротів, яких вибухи вигнали з нори.
показати весь коментар
13.05.2025 01:33 Відповісти
кротів ніякими вибухами вдень нагору не вигониш.
показати весь коментар
13.05.2025 03:26 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kjp3su/vidarr_unit_destroys_russian_invaders_in_lyman/ на 2:28 гарний бенгальський вогонь.
показати весь коментар
13.05.2025 00:32 Відповісти
Взагалі все відео чудове.
показати весь коментар
13.05.2025 01:40 Відповісти
Треба писати так: Кацапи атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили
показати весь коментар
12.05.2025 19:20 Відповісти
Відповідь прутіна, на базікання старого Трампа!!!
І так, упродовж 11 років московської війни проти Мирної України, а перед нею, і в Грузії, Молдові, Абхазії, Сирії, Нагірному Карабасі!….
Така відповідь ****** …
показати весь коментар
12.05.2025 19:29 Відповісти
Та це вже смішно, невже всі ті америка та лідери охочих вірили шо ці погодяться? Ви з 2014 їм тільки пердете в комнаті і кажете шо то санкціі, типу задохнуться? Не пробували вийти з тої самої кімнати та пустити газ? А то нюхаєте разом, вони ваш пук, а ви їх!
показати весь коментар
12.05.2025 20:02 Відповісти
А чому б всьому цивілізованому суспільству разом з нами не почати масово виробляти ударні дрони, що будуть і швидші шахідів і з ударною частиною на рівні 100 кг , і наприклад засипати їми московію по 300-400 на добу , щоб на болоті вий стояв вовчий просто ... і не ми простли про примирення а московити ...
Чому так не зробити ?
12й рік цього мороку іде ну скільки можна ще? Які перемовини просто їбашити московію як скажену собаку мовчки і постійно
показати весь коментар
12.05.2025 20:03 Відповісти
В Трампа інша думка
показати весь коментар
12.05.2025 23:18 Відповісти
Срав ***** на 30 денне перемир'я.
показати весь коментар
12.05.2025 23:20 Відповісти
Щоб він ( ху@ло ) срав безкінечно , поки не здохне ,
падаль плєшива
показати весь коментар
13.05.2025 00:38 Відповісти
Пиши ещё, товарищ.
Нужное дело делаешь.
показати весь коментар
13.05.2025 09:41 Відповісти
 
 