Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 12 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Станом 00:50 повідомляється про БпЛА на півдні Миколаївської області, курс північно-західний та загрозу БпЛА для Одеської область.

