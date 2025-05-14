УКР
Атака безпілотників на Київщину
Київщину атакують ударні безпілотники, в регіоні працює ППО, - ОВА

В ніч на 14 травня Київщину атакують російські безпілотники, працює ППО.

Про це пише пресслужба Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Атака "Шахедів" на Київщину: постраждав чоловік у Броварському районі, пошкоджено будинки на Обухівщині

безпілотник (4718) Київська область (4192) Шахед (1393)
Терор від кремлівського деспота і злочинця
продовжується і незрозуміло , про що можна
домовлятися з цим фашистом 🤬
14.05.2025 01:11 Відповісти
Треба прийняти закон - якщо за ніч не атакований жоден кацапський НПЗ, то має бути розстріляний хтось з ОПи.
14.05.2025 01:32 Відповісти
 
 