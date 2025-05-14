Київщину атакують ударні безпілотники, в регіоні працює ППО, - ОВА

В ніч на 14 травня Київщину атакують російські безпілотники, працює ППО.

Про це пише пресслужба Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

