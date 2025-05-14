Киевскую область атакуют ударные беспилотники, в регионе работает ПВО, - ОВА

В ночь на 14 мая Киевскую область атакуют российские беспилотники, работает ПВО.

Об этом пишет пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

