РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10580 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
1 244 2

Киевскую область атакуют ударные беспилотники, в регионе работает ПВО, - ОВА

зсу,ппо

В ночь на 14 мая Киевскую область атакуют российские беспилотники, работает ПВО.

Об этом пишет пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Читайте: Атака "Шахедов" на Киевщину: пострадал мужчина в Броварском районе, повреждены дома на Обуховщине

Автор: 

беспилотник (4111) Киевская область (4293) Шахед (1389)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терор від кремлівського деспота і злочинця
продовжується і незрозуміло , про що можна
домовлятися з цим фашистом 🤬
показать весь комментарий
14.05.2025 01:11 Ответить
Треба прийняти закон - якщо за ніч не атакований жоден кацапський НПЗ, то має бути розстріляний хтось з ОПи.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:32 Ответить
 
 