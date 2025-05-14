Враг атаковал "Искандером" и 145 "Шахедами": уничтожено 80 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 14 мая 2025 года войска РФ атаковали баллистической рекетой Искандер-М/KN-23 из Крыма, 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 80 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны.
42 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Где последствия?
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.
Что о ночной атаке известно?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью в Кропивницком прогремела серия взрывов.
Также отмечалось, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевскую область атаковали российские беспилотники, работала ПВО. Позже стало известно, что "Шахеды" атаковали Ривненскую область: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
