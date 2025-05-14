Ночная атака "Шахедов": в Кропивницком прогремела серия взрывов
В ночь на среду, 14 мая 2025 года, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
По данным "Суспільного", в Кропивницком была слышна серия взрывов.
Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевщину атаковали российские беспилотники, работала ПВО.
