Ночная атака "Шахедов": в Кропивницком прогремела серия взрывов

Шахед над Кропивницким

В ночь на среду, 14 мая 2025 года, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным "Суспільного", в Кропивницком была слышна серия взрывов.

Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевщину атаковали российские беспилотники, работала ПВО.

