РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5551 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников
3 591 4

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Враг атакует шахедами

Вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Черниговщина - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 22:19.

"БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс южный", - сообщалось в 22:34.

Обновление

В 23:18 ВС сообщили о:

  • БпЛА в северо-восточной и восточной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
  • БпЛА западнее Сум, курс южный.
  • БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.

В 23:51 ВС сообщили о:

  • БПЛА в восточной части Киевщины, курс южный/юго-западный.
  • БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину/Харьковщину.

Читайте также: Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4111) Воздушные силы (2608)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******, у такий КРИВАВИЙ спосіб, готується до зустрічі, з трампом у Стамбулі??
Чи в чергове, водить по губам, йому і зеленському??!!
показать весь комментарий
13.05.2025 22:59 Ответить
Трамп імпотент
показать весь комментарий
14.05.2025 00:19 Ответить
Давно.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:31 Ответить
А ми відправили дрони на москву? Закрили небо какцапам?
показать весь комментарий
14.05.2025 08:06 Ответить
 
 