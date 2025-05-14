3 591 4
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Черниговщина - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 22:19.
"БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс южный", - сообщалось в 22:34.
Обновление
В 23:18 ВС сообщили о:
- БпЛА в северо-восточной и восточной части Черниговщины, курс южный/юго-западный.
- БпЛА западнее Сум, курс южный.
- БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
В 23:51 ВС сообщили о:
- БПЛА в восточной части Киевщины, курс южный/юго-западный.
- БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину/Харьковщину.
Чи в чергове, водить по губам, йому і зеленському??!!