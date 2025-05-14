3 591 4
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 22:19.
"БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південний", - повідомлялося о 22:34.
Оновлення
О 23:18 ПС повідомили про:
- БпЛА в північно-східній та східній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА західніше Сум, курс південний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
О 23:51 ПС повідомили про:
- БпЛА в східній частині Київщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину/Харківщину.
Оновлення станом на 00:38
- БпЛА в східній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА в східній та південній частині Київщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
- БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
Оновлення станом на 01:34
- БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА в східній частині Київщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Сумщину, курс південно-західний.
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в центральній та південній частинах Харківщини, курс південний.
