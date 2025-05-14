УКР
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

ворог атакує шахедами

Ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 22:19.

"БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південний", - повідомлялося о 22:34.

Оновлення

О 23:18 ПС повідомили про:

  • БпЛА в північно-східній та східній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА західніше Сум, курс південний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.

О 23:51 ПС повідомили про:

  • БпЛА в східній частині Київщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину/Харківщину.

Оновлення станом на 00:38

  • БпЛА в східній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в східній та південній частині Київщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

Оновлення станом на 01:34

  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Київщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Сумщину, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Харківщини, курс південний.

******, у такий КРИВАВИЙ спосіб, готується до зустрічі, з трампом у Стамбулі??
Чи в чергове, водить по губам, йому і зеленському??!!
13.05.2025 22:59 Відповісти
Трамп імпотент
14.05.2025 00:19 Відповісти
Давно.
14.05.2025 00:31 Відповісти
А ми відправили дрони на москву? Закрили небо какцапам?
14.05.2025 08:06 Відповісти
 
 