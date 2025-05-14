Нічна атака "Шахедів": у Кропивницькому пролунала серія вибухів

У ніч проти середи, 14 травня 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними "Суспільного", у Кропивницькому було чутно серію вибухів.

Інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО.