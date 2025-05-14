УКР
Нічна атака "Шахедів": у Кропивницькому пролунала серія вибухів

Шахед над Кропивницьким

У ніч проти середи, 14 травня 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними "Суспільного", у Кропивницькому було чутно серію вибухів.

Інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.

Також читайте: Знищено 10 із 10 "Шахедів", - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО.

Автор: 

Кропивницький (357) Повітряні сили (2949) Шахед (1393) Кіровоградська область (602) Кропивницький район (25)
