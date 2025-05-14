"Шахеды" атаковали Ривненскую область: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры
"Шахеды" атаковали территорию Ривненской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Тревожным было утро на Ривненщине. Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - уточнил он.
На местах сбивания работают соответствующие службы.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевщину атаковали российские беспилотники, работала ПВО.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О 5:22 та о 5:36 повідомили про вибухи на Рівненщині. Водночас ексміський голова Рівного Олександр Третяк попереджав про загрозу ударних дронів спершу для міста Дубно та згодом для самого Рівного.
У Стамбулі всіх делегантів від раші треба просто заарештувати як міжнародних військових злочинців та терористів згідно вироку суду України!
Якщо цього не відбудиться, то зеля підтвердить свій статус світового гамнюка!