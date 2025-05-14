"Шахеды" атаковали Ривненскую область: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры

"Шахеды" атаковали территорию Ривненской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожным было утро на Ривненщине. Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - уточнил он.

На местах сбивания работают соответствующие службы.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевщину атаковали российские беспилотники, работала ПВО.