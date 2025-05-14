РУС
Новости Атака шахедов на Ривненщину
2 654 3

"Шахеды" атаковали Ривненскую область: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры

шахед над Ровенской областью

"Шахеды" атаковали территорию Ривненской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожным было утро на Ривненщине. Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - уточнил он.

На местах сбивания работают соответствующие службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака "Шахедов": в Кропивницком прогремела серия взрывов

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевщину атаковали российские беспилотники, работала ПВО.

На Рівненщину "Шахеди" залітали з Тернопільщини та одразу по них почали працювати сили ППО. О 5:04 Повітряні сили писали, що на Тернопільщині ударні БпЛА постійно змінюють рух.

О 5:22 та о 5:36 повідомили про вибухи на Рівненщині. Водночас ексміський голова Рівного Олександр Третяк попереджав про загрозу ударних дронів спершу для міста Дубно та згодом для самого Рівного.
14.05.2025 07:37 Ответить
Тривога на Рівненщині почалася о 3:23. Відбій оголосили о 6:38. Тобто загроза тривала майже 3,5 години.
14.05.2025 07:39 Ответить
Саме так виглядають "мирні" угоди з расєєю!
У Стамбулі всіх делегантів від раші треба просто заарештувати як міжнародних військових злочинців та терористів згідно вироку суду України!
Якщо цього не відбудиться, то зеля підтвердить свій статус світового гамнюка!
14.05.2025 07:38 Ответить
 
 