"Шахеди" атакували Рівненщину: двоє поранених, є руйнування цивільної інфраструктури
"Шахеди" атакували територію Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури", - уточнив він.
На місцях збиття працюють відповідні служби.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО.
О 5:22 та о 5:36 повідомили про вибухи на Рівненщині. Водночас ексміський голова Рівного Олександр Третяк попереджав про загрозу ударних дронів спершу для міста Дубно та згодом для самого Рівного.
У Стамбулі всіх делегантів від раші треба просто заарештувати як міжнародних військових злочинців та терористів згідно вироку суду України!
Якщо цього не відбудиться, то зеля підтвердить свій статус світового гамнюка!