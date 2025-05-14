"Шахеди" атакували Рівненщину: двоє поранених, є руйнування цивільної інфраструктури

"Шахеди" атакували територію Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури", - уточнив він.

На місцях збиття працюють відповідні служби.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО.