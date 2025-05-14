УКР
Новини Атака шахедів на Рівненщину
2 654 3

"Шахеди" атакували Рівненщину: двоє поранених, є руйнування цивільної інфраструктури

шахед над Рівненщиною

"Шахеди" атакували територію Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури", - уточнив він.

На місцях збиття працюють відповідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "Шахедів": у Кропивницькому пролунала серія вибухів

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО.

Автор: 

Шахед (1393) Рівненська область (1215)
На Рівненщину "Шахеди" залітали з Тернопільщини та одразу по них почали працювати сили ППО. О 5:04 Повітряні сили писали, що на Тернопільщині ударні БпЛА постійно змінюють рух.

О 5:22 та о 5:36 повідомили про вибухи на Рівненщині. Водночас ексміський голова Рівного Олександр Третяк попереджав про загрозу ударних дронів спершу для міста Дубно та згодом для самого Рівного.
14.05.2025 07:37 Відповісти
Тривога на Рівненщині почалася о 3:23. Відбій оголосили о 6:38. Тобто загроза тривала майже 3,5 години.
14.05.2025 07:39 Відповісти
Саме так виглядають "мирні" угоди з расєєю!
У Стамбулі всіх делегантів від раші треба просто заарештувати як міжнародних військових злочинців та терористів згідно вироку суду України!
Якщо цього не відбудиться, то зеля підтвердить свій статус світового гамнюка!
14.05.2025 07:38 Відповісти
 
 