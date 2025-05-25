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Новости Результат работы ПВО Массированный удар 25 мая 2025 года
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Уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов, - Воздушные силы

ракеты и шахиды

В ночь на 25 мая 2025 года войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, оккупанты применили:

  • 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков Курская обл. - РФ.);
  • 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр" с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков - Саратовская обл., акватория Черного моря);
  • 1 крылатая ракета Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пуски с северного направления);
  • 298-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Житомирскую область: погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, "Калибр", 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно.

Также обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 - сбиты огневыми средствами поражения, 127 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Где последствия?

Вследствие вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

"К сожалению, этой ночью, из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети... Выражаем соболезнования родным погибших и пострадавшим", - отмечают в Воздушных силах.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

ПВО (2818) ракеты (3592) Воздушные силы (2386) Шахед (1124)


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Топ комментарии
+30
Обмежені "ми" мізками коли ввоючей країні привели до влади шушеру !
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25.05.2025 09:34
+16
Обмежені зеленими козлами,що саботують,крадуть і брешуть.Країна топчеться на місці під потужні відосики небритого козла
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25.05.2025 09:35
+16
Шахеди і оптоволоконні дрони,нові крилаті ракети при совку назбирала??Раха 24/7 виготовляє зброю,а нам дебіл відосики пиляє 24/7,ось і вся різниця!!
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25.05.2025 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Це вже той 'меморандум/маніфест про мир'?
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25.05.2025 09:26 Ответить
Швидше за все, це тільки чернетка та нариси, що підарасія планує зробити з українцями
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25.05.2025 09:30 Ответить
Обмежені ми в зброї - Петріотів мало ракет до них теж не густо
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25.05.2025 09:26 Ответить
Обмежені "ми" мізками коли ввоючей країні привели до влади шушеру !
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25.05.2025 09:34 Ответить
Один на один - при любому розкладі ми не можем витягнути війну проти рашки - яка до того ж 40 р збирала зброю зі всього СРСР
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25.05.2025 09:37 Ответить
Шахеди і оптоволоконні дрони,нові крилаті ракети при совку назбирала??Раха 24/7 виготовляє зброю,а нам дебіл відосики пиляє 24/7,ось і вся різниця!!
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25.05.2025 09:40 Ответить
Клепають! - ми відстаєм - потужності в них в рази більші - вони можуть собі дозволити довезти на заводи пупсів таджиків а ці всі ТУ - 22 - ТУ - 95 - ТУ - 160 - це зі совка
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25.05.2025 09:47 Ответить
А коли ж вони наростили ці потужності?Що нам мішало замість класти бруківку і саботажу?
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25.05.2025 09:49 Ответить
Навіть коли б ми день і ніч клепали зброю - шо малоймовірно - кацапи робили б те саме а потужності в них в рази більші - на США надії мало - може щось продадуть - тільки Європа - щоб війна не покотилась до них
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25.05.2025 09:56 Ответить
За 3 роки аналога шахеду нема.Тільки аноанси безтолкових розробок.
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25.05.2025 09:52 Ответить
На днях показали український Шахед - але це ***** на постному маслі - якби 10 тис.
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25.05.2025 10:00 Ответить
18 кг БЧ,це просто гроші на вітер
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25.05.2025 10:11 Ответить
Хвалились шо може прорватись на 800 км
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25.05.2025 10:14 Ответить
А шахед літає на 2000 км і тягне бойоголовку в 50-95 кг.
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25.05.2025 10:35 Ответить
Як маленький Ізраїль витягнув війну проти ліги арабських країн? Які окремо, кожна переважали його в розмірах і кількості людей, а разом на порядки переважали.
А нам навіть нам не треба перемогти рашку, нам треба їх зупинити.
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25.05.2025 10:34 Ответить
Сергей Шешеня Як маленький Ізраїль витягнув війну проти ліги арабських країн?

Віддав Єгипту Синайський півострів в обмін на мирний договір.
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25.05.2025 11:11 Ответить
Віддав те, що Ізраїль сам захопив, коли вторгся на Синайський півострів раніше. Україна не забирала нічого в Росії- п'ять областей, це наша земля.
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25.05.2025 11:23 Ответить
Це не важливо. Ніхто досі не знає що там арабам належить історично, а що євреям. Всі землі Британської імперії були. Головне віддав і уклав мир.
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25.05.2025 11:28 Ответить
Це важливо, ти щось просуваєшь російські наративи) Посто приїдьте у Запоріжжя, де кацапів і близько не має, і " референдуму" не було скажить їм, півміліонному місту, що їх треба предати росіянам. На цьому ваше життя і закінчиться)
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25.05.2025 11:56 Ответить
Ви порівнюєте Україну з Ізраїлем. А по факту виявилося, що Ізраїль потрібно порівнювати з рф. Щоб закінчити війну, загарбник повинен повернути захоплене.
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25.05.2025 12:01 Ответить
Шо?00 Ану припинить перекладувати відповідальність! ) Це дешева маніпуляція. Це ви чомусь раптово пригадали про Ізраїль, і я ще в цьому винен?
P/S/ так, Ізраїль агресор, в їх политиків давно дах підтікає, агрессія в секторі Гази це доводить.
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26.05.2025 09:51 Ответить
І які черги до ТЦК в Запоріжжі?
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25.05.2025 14:08 Ответить
І ви теж приїдьте у Запоріжжя або Херсон, вийдіть на улицю і покричить, ви тепер росія- що з вами станеться?) Ніхто пуйлу не віддасть ці міста. Силою можливо і забере, не дай боже, але це довгі роки кривавої бійні потрібно, ще мільон загиблих росіян. Чи витримає росія, не лусне?
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26.05.2025 09:55 Ответить
А чому нема там черг до тцк? Якось дивно: і в рашку не хочуть, і на фронт не поспішають...
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26.05.2025 09:56 Ответить
💯
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25.05.2025 09:50 Ответить
Обмежені зеленими козлами,що саботують,крадуть і брешуть.Країна топчеться на місці під потужні відосики небритого козла
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25.05.2025 09:35 Ответить
І я кажу,хоч би одна з тих вітчизняник ракет-зразок по москальському аеродрому прилетіла(
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25.05.2025 09:36 Ответить
Це є рашиський меморандум ? убили більше десяти мирних людей серед яких троє дітей ,це не армія це злочина варварська орда.Звісно відповіді по рашистану немає.
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25.05.2025 09:40 Ответить
Закликаю українців, по всих соц. Сітях по всих чатах, повинно транслюватися питання!!! - Зеленський де наші Ракети?
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25.05.2025 09:48 Ответить
Повірте, нашого чма про це запитували майже усі світові лідери, невже ви хочете з цього мудла щось вижати? Воно нуль.
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25.05.2025 09:51 Ответить
Якщо на всих сайтах на кожному українці буде питання Де українські ракети, то здвинеться, нічого не двигається , того що в нас народ терплячій і тупий в основній масі.
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25.05.2025 09:59 Ответить
Сам хто і де? Вже стоїш на заводі коло верстата? Яку продукцію виробляєш?
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25.05.2025 14:09 Ответить
ООН вже занепокоїння висловило?
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25.05.2025 10:00 Ответить
мародер-терорист Трумп разом з коханцем ******-терористом тупо вбиває українців..
"подяка" вумному омериканському нАріду нездатному навчатися на чужих помилках, українських "приколах"..
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25.05.2025 10:20 Ответить
В ніч на 25.05.25 Силами оборони було знищено з запущених засобів ураження:

⚠️ 139/298 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін;

❗️ 0/9 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
❗️ 45/55 крилатих ракет Х-101, 3М14 «Калібр».
▫️ 0/1 крилату ракету Х-22.
❗️ 0/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Також 127х БпЛА різних типів було локаційно втрачено (впали) внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.

Всього знешкоджено 266х БпЛА, 89.3% з запущених.

Всього знешкоджено 313/367х засобів повітряного нападу, 85.3% з запущених.

Тобто ЖОДНОЇ балістичної ракети не знищено.
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25.05.2025 10:53 Ответить
дякуємо Трампу. Що не дає ракет для Петріотів.
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25.05.2025 11:11 Ответить
Так нещодавно передали 100 ракет для петріотів:

https://hromadske.ua/svit/244530-ssha-skhvalyly-peredachu-********-125-dalekobiynykh-raket-i-100-raket-dlia-patriot-z-nimechchyny-nyt

Тут не про кількість, а про якість. Кацапи постійно свою балістику вдосконалюють, а нам дають ракети, в яких не були зроблені відповідні зміни. Отже стріляй-не стріляй, а збити ними щось тепер дуже важко або взагалі неможливо. Цієї ночі з 9 не збили ЖОДНОЇ.
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25.05.2025 11:17 Ответить
Я знаю про ці 100 ракет. Але це не багато, он Польща замовляє собі 800 ракет. Проблема в тому, що Трамп не дає змоги Україні навіть за гроші купити зброю. А поганий Байден безкоштовно давав зброю і **********. Влітку останні краплини з пакетів Байдена закінчаться і тоді що?
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25.05.2025 11:20 Ответить
Я вище все написав. Ну дадуть/продадуть як полякам 800 - і що? Вони ж неефективні і збивати ними щось буде неможливо.

Що далі? А нічого. Своє треба мати, а не догоджати старому маразматику.
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25.05.2025 11:23 Ответить
Треба своє мати, щоб оперативно вносити зміни у ПЗ. Інакше дуже скоро петріоти перетворяться на металобрухт непотрібний.
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25.05.2025 11:19 Ответить
Що зробили в Україні за чотири роки війни? Зелена пліснява тільки язиком меле та бабло дерибанить!!!!
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25.05.2025 11:34 Ответить
 
 