Уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 25 мая 2025 года войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, оккупанты применили:
- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков Курская обл. - РФ.);
- 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр" с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков - Саратовская обл., акватория Черного моря);
- 1 крылатая ракета Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пуски с северного направления);
- 298-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, "Калибр", 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно.
Также обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 - сбиты огневыми средствами поражения, 127 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Где последствия?
Вследствие вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.
"К сожалению, этой ночью, из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети... Выражаем соболезнования родным погибших и пострадавшим", - отмечают в Воздушных силах.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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А нам навіть нам не треба перемогти рашку, нам треба їх зупинити.
Віддав Єгипту Синайський півострів в обмін на мирний договір.
P/S/ так, Ізраїль агресор, в їх политиків давно дах підтікає, агрессія в секторі Гази це доводить.
"подяка" вумному омериканському нАріду нездатному навчатися на чужих помилках, українських "приколах"..
⚠️ 139/298 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін;
❗️ 0/9 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
❗️ 45/55 крилатих ракет Х-101, 3М14 «Калібр».
▫️ 0/1 крилату ракету Х-22.
❗️ 0/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Також 127х БпЛА різних типів було локаційно втрачено (впали) внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.
Всього знешкоджено 266х БпЛА, 89.3% з запущених.
Всього знешкоджено 313/367х засобів повітряного нападу, 85.3% з запущених.
Тобто ЖОДНОЇ балістичної ракети не знищено.
https://hromadske.ua/svit/244530-ssha-skhvalyly-peredachu-********-125-dalekobiynykh-raket-i-100-raket-dlia-patriot-z-nimechchyny-nyt
Тут не про кількість, а про якість. Кацапи постійно свою балістику вдосконалюють, а нам дають ракети, в яких не були зроблені відповідні зміни. Отже стріляй-не стріляй, а збити ними щось тепер дуже важко або взагалі неможливо. Цієї ночі з 9 не збили ЖОДНОЇ.
Що далі? А нічого. Своє треба мати, а не догоджати старому маразматику.