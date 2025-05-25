Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах попадание в промпредприятие. ФОТО
Ночью 25 мая 2025 года враг дважды атаковал промышленное предприятие в Сумах ударными БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, это уже второй обстрел этого объекта пищевой промышленности - предыдущий произошел в апреле.
К счастью, работники вовремя спустились в укрытие. Пострадавших нет.
Также по данным ОВА, этой ночью под атакой РФ находился Конотоп. Враг нанес массированный удар.
"Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. По предварительной информации - без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
На местах работают экстренные службы.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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⚡ Жертв і поранених станом на зараз немає. Зруйнований обʼєкт інфраструктури в одному з мікрорайонів міста. Знищено навіть дерева на території, - повідомляє міський голова.
Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано.
🔻Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися", - констатував Артем Семеніхін.
поки що я бачу що брешеш ти.