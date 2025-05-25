РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10727 посетителей онлайн
Новости Фото Массированный удар 25 мая 2025 года
3 170 8

Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах попадание в промпредприятие. ФОТО

Ночью 25 мая 2025 года враг дважды атаковал промышленное предприятие в Сумах ударными БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, это уже второй обстрел этого объекта пищевой промышленности - предыдущий произошел в апреле.
К счастью, работники вовремя спустились в укрытие. Пострадавших нет.

Сумы после обстрела 25 мая 2025 года
Сумы после обстрела 25 мая 2025 года
Сумы после обстрела 25 мая 2025 года

Также читайте: Рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток. ФОТОрепортаж

Также по данным ОВА, этой ночью под атакой РФ находился Конотоп. Враг нанес массированный удар.

"Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. По предварительной информации - без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

На местах работают экстренные службы.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Конотоп (127) обстрел (27652) Сумская область (3258) Сумы (1164) Конотопский район (17) Сумский район (237)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/voynareal/115385 🔥Російська ППО, схоже, збила свій же літак Ту-160, - згідно з інформації, він летів обстрілювати Україну
показать весь комментарий
25.05.2025 07:42 Ответить
ні нажаль
показать весь комментарий
25.05.2025 08:16 Ответить
Але нема підтвердження.
показать весь комментарий
25.05.2025 08:17 Ответить
фейк
показать весь комментарий
25.05.2025 08:26 Ответить
"Це був наймасованіший і комбінований удар по нашому місту мабуть з часів 2-ї Світової, - написав у Телеграм міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

Жертв і поранених станом на зараз немає. Зруйнований обʼєкт інфраструктури в одному з мікрорайонів міста. Знищено навіть дерева на території, - повідомляє міський голова.

Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цю мить, не зафіксовано.

🔻Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися", - констатував Артем Семеніхін.
показать весь комментарий
25.05.2025 08:11 Ответить
Краще не читати що повідомляє цей дебіл...я живу поруч з тим містом де прилетіло 5 балістичних ракет і 12 шахедів....так шо слухати цього клоуна себе не поважати...презерватив в вишиванці...
показать весь комментарий
25.05.2025 09:25 Ответить
чмо, а шо він сказав не так?
поки що я бачу що брешеш ти.
показать весь комментарий
25.05.2025 09:33 Ответить
Чмо це ти ,сидяче десь в еуропі ...все шо сказав той покидьок є неправдою....як і він сам судимий аферист,випадково ставший мєром....
показать весь комментарий
25.05.2025 14:17 Ответить
 
 