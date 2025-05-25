Последствия массированной атаки на Киев: 11 пострадавших, разрушение гражданской инфраструктуры (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 25 мая 2025 года войска РФ снова комбинированно атаковали Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Голосеевский район
Зафиксирован пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались.
Днепровский район
Поврежден 2-этажный частный дом. Пострадала женщина.
Шевченковский район
Повреждена многоэтажка. 3 человека обратились за медпомощью к медикам.
"В целом пострадали 9 человек. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Позже глава КМВА Тимур Ткаченко опубликовал информацию о последствиях атаки на столицу по состоянию на 8:00.
В Голосеевском районе обломки сбитого БпЛА повредили два жилых дома, в одном произошло частичное разрушение. Четыре человека получили легкие травмы.
В Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили жилое помещение, ранили гражданского.
В Шевченковском районе в двух локациях зафиксированы повреждения вследствие российской атаки. На местах работают экстренные службы.
Всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали.
"Отдельно подчеркиваю, что по городу на открытой местности продолжают находить обломки сбитых вражеских воздушных целей. Не прикасайтесь их и не подходите близко - они могут содержать взрывчатые вещества. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 101", - отмечает глава КГВА.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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Сер.
UJ-26 «Бобер» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* великої дальності виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1 «УкрДжет»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-:2-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-2 [2].
Маса бойової частини 20 кг
Це той, що перший прилетів на Красную площадь у 2022 р.
Та хоч легким, хоч важким двіженієм це неможливо.
Але Бобер вже серійний.
А, виробнику "українська влада" заблокувала рахунки...
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
Де вісьйкові? Чим вони зайняті? Забиваються на Курщині та Бєлгородщині за наказом з Банкової...
Все аналізуєш сам?
Мені з України видно, що ворог росія, а не Україна... А тобі влада наша ворог...
від вас, гнид продажних, смердить козлятиною за кілометр
він що президет України що до ньго таке питання
Але тут питання власності і підключення до мереж.
Нема гіршого ніж українські гниди.
з точки зору як вся група цапських військ втекла за Дніпро при порущенні поставок чз Дніпро то очевидно що розбивши мости каци так би і сиділи в Криму
щоб не тронути мости це мали бути в справі всі і підривники і артилерісти і Точки у
і міни і піхоти ніхто не мішав...
і хто міг дати такий наказ
- чи поділяли ви у період виборчої компанії 2019-ого року ті тези, які озвучував зелеський: війна вигідна порошенко й тому він її не закінчує, влада заробляє на війні й т. інш.?
дуже сподіваюсь на чесну відповідь.
Проводив такий експеримент. Одна, затята, признається, і далі буде. Інші махають руками і кажуть "нє, нє, нє ...", але видно що брешуть.
але моє питання цілком конкретне: чи поділяли Ви у 2019-му тези зеленського про те, що війна вигідна порошенку, який з особистих меркантильних міркувань її не закінчує?
Це був реальний бізнес на кістках. Прямий товарообіг між рф і Україною.
Одна рота торнадо чого варта і що може розповісти про порошенка і ахметова і ешелони вугілля з тот. Як би була команда топити і пороха і ахметова то ця справа була б дуже цікава... Але ахметова не можна...
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в алабузі, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками. Але це нвряд в осяжному майбутньому.
Цехи, в яких виробляються шахеди, ніякого відношення до майбутнього виробництва "Оки" не мають. У ЕлАЗа були побудовані свої виробничі цехи там же на ОЭЗ "Алабуга", і вони знаходятья за два з половиною кілометри північніше від виробництва шахедів. В 23-у році виробництво шахедів розміщалось у двох цехах. На гуглмап ви можете побачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. Це фото гугл мап було зроблено в 23-у році. На початку 24-го розгорнулось масштабне будівництво нових корпусів. Ось фото 24 року з інтервалами у декілька місяців:
Більш того - на додачу до наявних виробничих потужностей в зоні "Алабуга" в 30 кілометрах від "Алабуги" було розгорнуто російсько-китайський логістичний комплекс "Ден Сяопін". Очікується, що на об'єкт "Ден Сяопін" стабільно раз в тиждень буде приходити вантажний поїзд з Китаю, який буде привозити компоненти для виробництва далекобійних дронів.
Тому без масованого удару КР завдати критичної шкоди цьому виробнитву навряд чи вдасться.