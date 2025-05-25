Последствия массированной атаки на Киев: 11 пострадавших, разрушение гражданской инфраструктуры (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 мая 2025 года войска РФ снова комбинированно атаковали Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Голосеевский район

Зафиксирован пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались.

Днепровский район

Поврежден 2-этажный частный дом. Пострадала женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дронами Киев: есть пострадавшие, произошли пожары (обновлено)

Шевченковский район

Повреждена многоэтажка. 3 человека обратились за медпомощью к медикам.

















"В целом пострадали 9 человек. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Позже глава КМВА Тимур Ткаченко опубликовал информацию о последствиях атаки на столицу по состоянию на 8:00.

В Голосеевском районе обломки сбитого БпЛА повредили два жилых дома, в одном произошло частичное разрушение. Четыре человека получили легкие травмы.

В Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили жилое помещение, ранили гражданского.

В Шевченковском районе в двух локациях зафиксированы повреждения вследствие российской атаки. На местах работают экстренные службы.

Всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали.





"Отдельно подчеркиваю, что по городу на открытой местности продолжают находить обломки сбитых вражеских воздушных целей. Не прикасайтесь их и не подходите близко - они могут содержать взрывчатые вещества. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 101", - отмечает глава КГВА.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.