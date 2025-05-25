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Новости Ракетная атака на Киев Массированный удар 25 мая 2025 года
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Последствия массированной атаки на Киев: 11 пострадавших, разрушение гражданской инфраструктуры (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 мая 2025 года войска РФ снова комбинированно атаковали Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Голосеевский район

Зафиксирован пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались.

Днепровский район

Поврежден 2-этажный частный дом. Пострадала женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дронами Киев: есть пострадавшие, произошли пожары (обновлено)

Шевченковский район

Повреждена многоэтажка. 3 человека обратились за медпомощью к медикам.

Киев после обстрела 25 мая 2025 года
Киев после обстрела 25 мая 2025 года
Киев после обстрела 25 мая 2025 года
Киев после обстрела 25 мая 2025 года
Киев после обстрела 25 мая 2025 года
Киев после обстрела 25 мая 2025 года
Киев после обстрела 25 мая 2025 года
Киев после обстрела 25 мая 2025 года

"В целом пострадали 9 человек. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Позже глава КМВА Тимур Ткаченко опубликовал информацию о последствиях атаки на столицу по состоянию на 8:00.

В Голосеевском районе обломки сбитого БпЛА повредили два жилых дома, в одном произошло частичное разрушение. Четыре человека получили легкие травмы.

В Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили жилое помещение, ранили гражданского.

В Шевченковском районе в двух локациях зафиксированы повреждения вследствие российской атаки. На местах работают экстренные службы.

Всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали.

київ після обстрілу 25 травня 2025 року
київ після обстрілу 25 травня 2025 року

"Отдельно подчеркиваю, что по городу на открытой местности продолжают находить обломки сбитых вражеских воздушных целей. Не прикасайтесь их и не подходите близко - они могут содержать взрывчатые вещества. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 101", - отмечает глава КГВА.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Киев (25655) обстрел (27652) ГСЧС (4997)


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Топ комментарии
+32
Винищувачі вікон з 5 кг вибухівки вже розігрівають двигуни для "возмєздія". ОТРК Грім-2 сумно виглядає з- під асфальту.
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25.05.2025 07:23
+15
А де ті круті реби, які плутають шахедам координати?
А, виробнику "українська влада" заблокувала рахунки...
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25.05.2025 07:41
+11
У незламних, потужних відосиках... Зачекайте трохи, зараз лідор проснеться, покакає, і все буде....
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25.05.2025 08:13
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Правила форума Совет форумчан
Винищувачі вікон з 5 кг вибухівки вже розігрівають двигуни для "возмєздія". ОТРК Грім-2 сумно виглядає з- під асфальту.
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25.05.2025 07:23 Ответить
"Всьо ідьот согласно плана".
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25.05.2025 07:28 Ответить
чому ти вирішив, що його немає? «Громом» ведуть вогонь, влучають в цілі. Навіть москалі у своїх новинах про це говорять вже 2 роки поспіль
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25.05.2025 07:28 Ответить
по якому російському місту ми завдали удар Громом, я щось пропустив, нагадай
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25.05.2025 08:39 Ответить
По складах щось прилітало потужніше за дрони. Або довгі Нептуни, або Громи. Або Атакамси.
Сер.
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25.05.2025 11:10 Ответить
Тому що зєльоне гундосе чмо на цьому не піарилось. От чому. Якби було хоча б одне успішне застосування грому лідор три дні б гундосив про потужно-незламну перемог з кожної праски. Бо піар для нього все.
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25.05.2025 15:11 Ответить
Наш RD-2 має аж 3кг вибухівки.
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25.05.2025 08:42 Ответить
Це потужно? Чи незламно?
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25.05.2025 15:12 Ответить
Зрозуміло що хотілося б більше, але не треба маніпулювати. У нас дронів багато і з різною БЧ.

UJ-26 «Бобер» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* великої дальності виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1 «УкрДжет»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-:2-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-2 [2].
Маса бойової частини 20 кг

Це той, що перший прилетів на Красную площадь у 2022 р.
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25.05.2025 11:08 Ответить
То красної площі вже нема? Отож.
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25.05.2025 15:13 Ответить
Та да, " ... льогкім двіженієм рукі ..."
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25.05.2025 22:25 Ответить
Кустарними дронами з 20 кг бойової частини?

Та хоч легким, хоч важким двіженієм це неможливо.
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26.05.2025 01:38 Ответить
Так.
Але Бобер вже серійний.
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26.05.2025 21:15 Ответить
300 шт на день роблять?
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26.05.2025 22:55 Ответить
шоб ти здох, прекрасний дебіл-мародер, каталізатор війни, грьобаний Трумп, разом зі своїм коханим пдром-терористом ******..
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25.05.2025 07:39 Ответить
А де ті круті реби, які плутають шахедам координати?
А, виробнику "українська влада" заблокувала рахунки...
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25.05.2025 07:41 Ответить
Нацбанк за наказом Банкової вирішив знищити виробника РЕБів "Ай-Петрі".
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
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25.05.2025 10:56 Ответить
Банкова працює на русню, охороняється декількома бригадами проплачених фсбушників. Так просто їх не вибити.
Де вісьйкові? Чим вони зайняті? Забиваються на Курщині та Бєлгородщині за наказом з Банкової...
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25.05.2025 13:29 Ответить
Зеленский где украинские ракетьі, ?
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25.05.2025 07:48 Ответить
У незламних, потужних відосиках... Зачекайте трохи, зараз лідор проснеться, покакає, і все буде....
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25.05.2025 08:13 Ответить
Це наслідки "керування" земародерами
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25.05.2025 08:19 Ответить
У другу світову влада забезпечувала евакуйованих житлом у "сталінських бараках"; там планування кімнат було як в гуртожитках. Зараз влада могла б роздати квартири в недобудованих закинутих будинках; місцеві допомогли б зробити внутрішні роботи. Але створили Міністерство Повернення Українців.Як ту владу назвати одним словом?
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25.05.2025 08:47 Ответить
Влада пагана... А ти? Що робиш? Чим допомагаєш?
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25.05.2025 08:54 Ответить
Допомагаю волонтерам; питання будуть? Із-за такої пакосної публіки, як ти, волонтерська допомога з-за кордону зменшилась в рази.
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25.05.2025 09:09 Ответить
)) будуть питання. Тобі з за кордону видні помилки влади.... Круто... І телевізор ти не дивишся...
Все аналізуєш сам?
Мені з України видно, що ворог росія, а не Україна... А тобі влада наша ворог...
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25.05.2025 09:31 Ответить
Влада мародерів - ворог той же, що й моськовія: працює на окупанта зсередини. Руйнуючи Україну під колискові "марафету" та видосики "президента", що туманять мізки населенню.
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25.05.2025 10:18 Ответить
падло продажне, щоб ти здох
від вас, гнид продажних, смердить козлятиною за кілометр
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26.05.2025 07:21 Ответить
А чим допомагаєш? Можу на пряму, з військовими законтрактувати... Так сказати ділом, а не словом...
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25.05.2025 09:32 Ответить
Добре, можна не словом. Надрукуй телефон, щоб я скинув по Вайберу фото, чим займаюсь. Твої колкощі нагадують персонажа з "Кайдашевої сім'ї ". Люди за кордоном відчувають до таких реакцію відторгнення, тому і зменшилась допомога.
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25.05.2025 10:09 Ответить
Допомога зменшується з різних причин - і їх багато, об"єктивних і суб"єктивних.
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25.05.2025 11:12 Ответить
це ж платний зелений троль написав таке що самому соромно
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25.05.2025 09:41 Ответить
чо за кацапський метод перекидаття теми розмови
він що президет України що до ньго таке питання
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25.05.2025 09:39 Ответить
ага в києві стоять хмарочоси за північним мостом треба внутрішні роботи тікиале це ж треба людям а от острів знести погробити гнізда і нерестилища та два мости побудувати замість укріплень на фронті то комусь треба я не втропаю кому крім х путіна
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25.05.2025 09:38 Ответить
У кожного є залишки будівельних матеріалів. Люди їх віддадуть, якщо евакуйованим роздадуть незавершені будинки. В роботах теж допоможуть.
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25.05.2025 10:15 Ответить
Емоційно - усе вірно. Недобудов і пустих ж/б у Києві дохр... і ще возик.
Але тут питання власності і підключення до мереж.
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25.05.2025 11:14 Ответить
Питання власності і підключення повинна вирішити влада. За кордоном старі занедбані квартири ,які в комунальній власності, ремонтували і дали в користування нашим біженцям і біженцям з Судану. Це для порівняння. Для евакуйованих житло тут не дають, а за кордоном вже нема.
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25.05.2025 12:04 Ответить
руска наволоч б'є по нас ракетами... А наволоч на сайті звинувачує українську владу і америку...
Нема гіршого ніж українські гниди.
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25.05.2025 08:56 Ответить
Те що в них українські IP ще не означаэ що вони й самі теж українські, це по-перше. По-друге, українська влада це не про керування загальнодержавними процесами, а про володиння баблом, хатинками та іншими майбахами ...
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25.05.2025 09:32 Ответить
ага а безборонний вихід каців з Криму всього по ДВОХ мостах
з точки зору як вся група цапських військ втекла за Дніпро при порущенні поставок чз Дніпро то очевидно що розбивши мости каци так би і сиділи в Криму
щоб не тронути мости це мали бути в справі всі і підривники і артилерісти і Точки у
і міни і піхоти ніхто не мішав...
і хто міг дати такий наказ
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25.05.2025 09:44 Ответить
я можу помилятися, але припущу, що у 2019-му ви віддали свій голос за зеленського, тож дозвольте одне питання просто заради об'єктивності:
- чи поділяли ви у період виборчої компанії 2019-ого року ті тези, які озвучував зелеський: війна вигідна порошенко й тому він її не закінчує, влада заробляє на війні й т. інш.?
дуже сподіваюсь на чесну відповідь.
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25.05.2025 11:06 Ответить
Наївна спроба.
Проводив такий експеримент. Одна, затята, признається, і далі буде. Інші махають руками і кажуть "нє, нє, нє ...", але видно що брешуть.
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25.05.2025 11:17 Ответить
я з 2022 року у військах. І так був учасником оранжевої революції з 2004. Потім на майдані в 2014... І так в 2019 за зеленського голосував, ні не так проти порошенка. Моя ідея міняти владу до усрачки, поки щось не зміниться.
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25.05.2025 11:46 Ответить
повага та вдячність!
але моє питання цілком конкретне: чи поділяли Ви у 2019-му тези зеленського про те, що війна вигідна порошенку, який з особистих меркантильних міркувань її не закінчує?
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25.05.2025 14:29 Ответить
Нє. я працював на державній службі. І знав яку данину ми передавали щомісяця на адміністрацію президента.
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25.05.2025 18:26 Ответить
Мало того. Я знав де і через які пости з 2014 і по 2019 під чиїм кришуванням йшли товарні потоки через лінію зіткнення.
Це був реальний бізнес на кістках. Прямий товарообіг між рф і Україною.
Одна рота торнадо чого варта і що може розповісти про порошенка і ахметова і ешелони вугілля з тот. Як би була команда топити і пороха і ахметова то ця справа була б дуже цікава... Але ахметова не можна...
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25.05.2025 18:31 Ответить
Вугілля з тот йшло в Маріуполь вантажилось на судна (без документів). Судна виходили в море на декілька днів... В морі відбувалось чудо, вугілля з тот, трансформувалось в вугілля з пар+ ротердам... Мало того ще й експерти експертизи проводили... Що якість вугілля з пар гірша ніж з шахт Донбасу... Хоча це все вугілля з одної шахти.
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25.05.2025 18:35 Ответить
Ви недалека людина.
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25.05.2025 15:21 Ответить
Зелений віслюк де відповідь, де ракети, де наші дрони? Паскуда зелена, краще б тебе пристрелили у 2022му!!!
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25.05.2025 09:10 Ответить
Хто б його стріляв в 2022? Навіть спроби не було. Шкода звичайно.
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25.05.2025 15:22 Ответить
Замість бити по порожнім кацапським казармам десь в "глубінкє"(ті хто дає накази) спаліть в кінці- кінців ту елабугу що клепає 24/7 щодоби 200 тегеранєй молодими рабами привезеними ,як виявилось, із африки і середньої азії. Не думали чого вони долітають лише ,останнім часом,до Житомирської області і не далі, Тому шо БЧ збільшили майже вдвічі за рахунок дальності. Мабуть вирішили що зараз України більше не "з'їдять". Але жерти будуть більшими вдвічі шматками. А що наші, ті хто приймає рішення ? Збиваємо це ракетами які самі не виробляємо і сподіваємось що нам їх будуть од пуза насипати. Просидів сьогодні всю ніч рахуючи вибухи зенітних ракет що збивали дрони .Десь на 4 десятку збився. Тому закликаю тих ,ХТО ПРИЙМАЄ РіІШЕННЯ, негайно відправляйте щоночі сотні важких дронів щоб спалити ту елабугу нах@р. Коли спалите то тоді будите возити по виставкам так звані дрони-перехватчики і забудьте казку про боротьбу з вітряками .
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25.05.2025 09:19 Ответить
значить ще багать українців на чорноземах має зостатися 5 млн
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25.05.2025 09:46 Ответить
до алабуги від Харкова 1200 км, якщо запустити десяток дронів з б\ч і як мінімум вперед десяток дронів з лінзами Люнеберга, то долетить один, в кращому разі два дрона з б\ч. Загальна площа восьми цехів (саме цехів, а не теріторії) становить близько 16 гектарів. Тобто навіть якби туди долетіло пів-десятка дронів, то малоймовірно щоби вони нанесли критичні ураження цьому виробництву. Крім того, є ще друге виробництво (завод "Купол"), яке знаходиться у Іжевську (1400 км від Харкова).
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в алабузі, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками. Але це нвряд в осяжному майбутньому.
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25.05.2025 11:02 Ответить
Іжевськ виробляє на порядок менше . Це у них дослідне виробництво ,типу яку б ще пакость придумати і перевірити на малих партіях. А іншого ,як спалити , я більш дієвого не бачу. Палити треба діючі технологічні лінії, склади з комплектом. Потрібна детальна правдива розвідка. А великий завод то це тому що готувався в кінці 80-их випускати "народний автомобіль" ока. Зараз в більшості цехів пусто.
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25.05.2025 11:56 Ответить
я не маю інформації скільки виробляє "Купол" у порівнянні з алабугою. Якщо у вас така інфа є, то дайте посилання. Наскільки у Іжевську дослідне виробнитво, про то у відкритому достпі такої інформації теж не зустрічав.
Цехи, в яких виробляються шахеди, ніякого відношення до майбутнього виробництва "Оки" не мають. У ЕлАЗа були побудовані свої виробничі цехи там же на ОЭЗ "Алабуга", і вони знаходятья за два з половиною кілометри північніше від виробництва шахедів. В 23-у році виробництво шахедів розміщалось у двох цехах. На гуглмап ви можете побачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. Це фото гугл мап було зроблено в 23-у році. На початку 24-го розгорнулось масштабне будівництво нових корпусів. Ось фото 24 року з інтервалами у декілька місяців:
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25.05.2025 13:10 Ответить
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25.05.2025 13:12 Ответить
А на нових супутникових фото видно ще чотири збудованих цеха, які з'єднані між собою наземними критими переходами: 150х150м, 100х100м, 150х250м і 100х200м.
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25.05.2025 13:14 Ответить
Загальна площа цих цехів складає 8 гектарів. Загалом виробничі будівлі цього виробництва шахедів на теріторії ОЕЗ "Алабуга" мають площу 19,2 гектари.
Більш того - на додачу до наявних виробничих потужностей в зоні "Алабуга" в 30 кілометрах від "Алабуги" було розгорнуто російсько-китайський логістичний комплекс "Ден Сяопін". Очікується, що на об'єкт "Ден Сяопін" стабільно раз в тиждень буде приходити вантажний поїзд з Китаю, який буде привозити компоненти для виробництва далекобійних дронів.
Тому без масованого удару КР завдати критичної шкоди цьому виробнитву навряд чи вдасться.
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25.05.2025 13:15 Ответить
Вы такие все умные?сделайте лучше и потом сами себе задайте все те же вопросы.если совесть позволит.
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25.05.2025 10:37 Ответить
у трампа нема більше козирів проти путіна, його козир язик він вже до кінця засунув у дупу путіна, але лоскотав скіко міг та глотав гівно як без зупинки, але це ніяк не вплинуло на кремль
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25.05.2025 14:52 Ответить
Хусити показали "гіперзвукову" ракету, якою може проломили ПРО дальністю у 2150 км та швидкістю 16 Махів. Джерело : defence-ua
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25.05.2025 23:52 Ответить
цікаво, продадуть її нам як ми захочемо купити?
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26.05.2025 00:37 Ответить
 
 