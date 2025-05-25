Спасатели показали страшные последствия атаки РФ на Киевскую область: число жертв возросло до 4, среди пострадавших - дети. ВИДЕО+ФОТО
Вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Обуховский район
Село Долина - пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.
Фастовский район.
Село Мархаловка - 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.
Бучанский район
Посёлок городско́го типа Макаров - 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.
Белоцерковский район
Село Чмыровка - 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.
Город Белая Церковь - обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).
Броварской район
Зафиксированы пожары в 2 складских зданиях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате массированной атаки на Киевщину 3 человека погибли, много пострадавших. Есть последствия в 4 районах. Как сообщалось, россияне запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хйло вклав 1 трлн дол в війну а не в хай тек в расії таким хером стримуючи розвиток електроніки для ракет і тд.
США почало продавати більше зброї виділили трильйони на переозброєння саме лякаючи хйлом.
Так що вигодонабувач з цієї війни виключно сша як і в ВВ 1 і ВВ 2.
Тому саме США реба була затяжна війна щоб пробити трильонні асігнування на їх ВПК.
того дня, коли так буде виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт!
Попадем по складу - добре, по хаті - ще краще
Як сказав Гавтадзе - "процесс пошла"
що гольф небеспечна гра,до його товариша вкусив гусь!!
Дуже зворушливо
дякую
,,,ще раз дякую...