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Спасатели показали страшные последствия атаки РФ на Киевскую область: число жертв возросло до 4, среди пострадавших - дети. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Обуховский район

Село Долина - пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

Фастовский район.

Село Мархаловка - 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.

Бучанский район

Посёлок городско́го типа Макаров - 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

Белоцерковский район

Село Чмыровка - 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.

Город Белая Церковь - обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).

Броварской район

Зафиксированы пожары в 2 складских зданиях.

Также читайте: РФ атаковала "шахедами" Киевщину, под ударом жилой сектор. ФОТОрепортаж

Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года
Последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате массированной атаки на Киевщину 3 человека погибли, много пострадавших. Есть последствия в 4 районах. Как сообщалось, россияне запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Киевская область (4186) Белоцерковский район (22) Бучанский район (63) Обуховский район (15) Фастовский район (28)


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Топ комментарии
+29
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25.05.2025 08:32
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25.05.2025 08:26
+16
Вилюдки, що можна сказати.
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25.05.2025 08:25
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Вилюдки, що можна сказати.
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25.05.2025 08:25 Ответить
Доки це буде продовжуватися? Чому узурпатор влади, ********** віслюк оманський не віддасть наказ спецслужбам на фізичну ліквідацію скаженого шизофреніка Пуйла? Це -найбільш імовірний і дешевий у всіх відношеннях сценарій закінчення війни. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Скажену собаку пристрілюють. Проте з ліквідацією Пуйла і встановленням миру ********** віслюк Оманський втрачає *************. Тому він , як ніхто , зацікавлений в живому і здоровому вурдалаці Пуйлі і продовженні війни. Йому наплювати на щодені жертви українців. Звідси єдиний варіант розімкнути цей порочний круг: усунення від влади будь-яким способом віслюка оманського і негайна фізична ліквідація скаженого виродка роду людського Пуйла. Негайно!
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25.05.2025 11:35 Ответить
Україні самотужки це не осилити. Це має бути спільною справою для західних країн.
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25.05.2025 11:41 Ответить
Хто хоче, той робить, а хто не хоче, той шукає причини.
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25.05.2025 11:43 Ответить
Штати, з їхніми безмежними можливостями за десятки років так і не змогли знищити Кастро. А намагались постійно. І це всього навсього кубинський диктатор. В країні з безліччю бажаючих його смерті. І з грошима США. А результат нульовий.
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25.05.2025 11:47 Ответить
А ти не бачиш своїми очима, що ******** США під силу тільки ганяти по пустині бармалєїв в шльопанцях? Де їхні успіхи після Другої світової війни, на яку вони прийшли на роздачу призів і яку вони виграли чужими руками? Така в них стратегія- воювати чужими руками. Крім того вони впарюють брехню про велич своєї розвідки ( точніше своїх розвідок, бо їх в США як на сучці блох), а насправді там провал на провалі.
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25.05.2025 11:56 Ответить
В прессе получила распространение цифра в 638 покушений благодаря вышедшему в 2006 году на британском https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 4 канале документальному фильму «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=638_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1 638 способов убить Кастроhttps://en.wikipedia.org/wiki/638_Ways_to_Kill_Castro [англ.]»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-12 [12]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-13 [13]. Сам команданте однажды сказал по этому поводу: «Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-14 [14]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-15 [15]. Столь неправдоподобно большие цифры неоднократно подвергались критике со стороны американских спецслужб. Так, бывший руководитель латиноамериканского отдела ЦРУ Брайан Лателл утверждает, что его предшественники в этом ведомстве в начале 1960-х годов предприняли «всего две-три попытки» убить Фиделя Кастро и все они «были далеки до достижения цели»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-16 [16]. Согласно заявлениям других сотрудников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3 ЦРУ, число совершённых на Кастро покушений доподлинно установить невозможно, но их число сам команданте специально преувеличивал с целью собственного пиараhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE#cite_note-17 [17].
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25.05.2025 12:06 Ответить
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25.05.2025 08:26 Ответить
Всі рашистські вбивці які вбивають громадян України мають бути знищені...
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25.05.2025 08:30 Ответить
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25.05.2025 08:32 Ответить
нвпаки
хйло вклав 1 трлн дол в війну а не в хай тек в расії таким хером стримуючи розвиток електроніки для ракет і тд.
США почало продавати більше зброї виділили трильйони на переозброєння саме лякаючи хйлом.
Так що вигодонабувач з цієї війни виключно сша як і в ВВ 1 і ВВ 2.
Тому саме США реба була затяжна війна щоб пробити трильонні асігнування на їх ВПК.
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25.05.2025 12:58 Ответить
ВСЕ попытки запугать Украину обречены на провал.
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25.05.2025 08:34 Ответить
Я обов'язково доживу до тебе
того дня, коли так буде виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт!
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25.05.2025 08:34 Ответить
Мовчи кацапа коновалОВ, ти винен не менше своїх болотних родичів ! Навіщо ти чи твої предки приперлися в Україну ? Живіть на своїх болoтах і не лізьте до нас !
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25.05.2025 10:07 Ответить
Вони вже відкрито говорять і творять на ділі геноцид.
Попадем по складу - добре, по хаті - ще краще
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25.05.2025 08:36 Ответить
Вчера ми в Тулі в пятиповерхівці вибили скло.
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25.05.2025 08:45 Ответить
Европа і США з 2008 року годують ***** сотнями мильярдів і продовжують це робити, цинічно прикриваючись "побоюванням ядерної війни".
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25.05.2025 08:52 Ответить
Зеленого віслюка на нари, мирського на стовпа!!!! Терміново повертайте Залужного!!!
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25.05.2025 09:17 Ответить
Пізно тріпатися, долю України вирішено в 2019р.
Як сказав Гавтадзе - "процесс пошла"
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25.05.2025 09:39 Ответить
Польща разом з союзниками НАТО піднімала авіацію у небо підчас сегоднішньої ракетної атаки........ Дякуемо Нато ( німетчині) за "солідарність" та за сильну стурбованість.
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25.05.2025 10:29 Ответить
Це нам дяка за те, що не зіпсували їм парад на дєнь пабєди! Мій життєвий досвід засвідчує, що наша доброта нас тільки губить!
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25.05.2025 10:34 Ответить
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25.05.2025 11:00 Ответить
Коли буде удар- відповідь по Барвіхі ?
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25.05.2025 12:36 Ответить
коли туди зайде зсу
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25.05.2025 18:35 Ответить
Коли відповідь по Москві?!
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25.05.2025 20:09 Ответить
трампон сьогодні написав у соцмережі
що гольф небеспечна гра,до його товариша вкусив гусь!!
Дуже зворушливо
дякую
,,,ще раз дякую...
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25.05.2025 23:56 Ответить
 
 