Спасатели показали страшные последствия атаки РФ на Киевскую область: число жертв возросло до 4, среди пострадавших - дети. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Обуховский район

Село Долина - пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

Фастовский район.

Село Мархаловка - 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.

Бучанский район

Посёлок городско́го типа Макаров - 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

Белоцерковский район

Село Чмыровка - 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.

Город Белая Церковь - обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).

Броварской район

Зафиксированы пожары в 2 складских зданиях.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате массированной атаки на Киевщину 3 человека погибли, много пострадавших. Есть последствия в 4 районах. Как сообщалось, россияне запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.