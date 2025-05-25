РФ атаковала Житомирщину: погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на воскресенье, 25 мая 202 года, на Житомирщине вследствие вражеской атаки погибли 3 детей, 12 человек пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного ребенка деблокировали спасатели.
Пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы.
Разрушены и повреждены частные дома.
В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.
На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь.
Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.
Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, повреждены и разрушены более 30 жилых домов - как частных, так и многоэтажных, а также около 40 хозяйственных сооружений.
Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения области.
Жителям, не нуждающимся в госпитализации, оказана психологическая помощь на месте событий.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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Народ, вивозьте дітей, поки їх не накрило ракетами!