РФ атаковала Житомирщину: погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 25 мая 202 года, на Житомирщине вследствие вражеской атаки погибли 3 детей, 12 человек пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного ребенка деблокировали спасатели.

Пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы.

Разрушены и повреждены частные дома.













В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь.

Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.

Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, повреждены и разрушены более 30 жилых домов - как частных, так и многоэтажных, а также около 40 хозяйственных сооружений.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения области.

Жителям, не нуждающимся в госпитализации, оказана психологическая помощь на месте событий.









Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.