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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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РФ атаковала Житомирщину: погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года

В ночь на воскресенье, 25 мая 202 года, на Житомирщине вследствие вражеской атаки погибли 3 детей, 12 человек пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного ребенка деблокировали спасатели.

Пострадали 10 человек, 8 спасены ГСЧС, все госпитализированы.

Разрушены и повреждены частные дома.

Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года
Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года
Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года
Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года
Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года
Атака на Житомирскую область 25 мая 2025 года

В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста, людям оказывалась психологическая помощь.

Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.

Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, повреждены и разрушены более 30 жилых домов - как частных, так и многоэтажных, а также около 40 хозяйственных сооружений.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения области.

Жителям, не нуждающимся в госпитализации, оказана психологическая помощь на месте событий.

наслідки атаки на Житомирщину 25 травня
наслідки атаки на Житомирщину 25 травня
наслідки атаки на Житомирщину 25 травня
наслідки атаки на Житомирщину 25 травня

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

обстрел (27652) ГСЧС (4997) Житомирская область (1406) Бердичевский район (3)


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Топ комментарии
+15
Кацапські потвори. Горіти вам в пеклі і тим, що давали наказ і тим, хто стріляв і звичайно тим, хто робив ракети і дрони.
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25.05.2025 08:12
+8
Зеленський де бл. українські ракети , ти вже заі.ав
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25.05.2025 09:20
+6
Кацапи суки варвари що б ви всі виздихали ,триває геноцид проти українського народу ,на жаль влада робить вигляд що нічого не сталося.
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25.05.2025 08:25
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Кацапські потвори. Горіти вам в пеклі і тим, що давали наказ і тим, хто стріляв і звичайно тим, хто робив ракети і дрони.
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25.05.2025 08:12 Ответить
Доки це буде продовжуватися? Чому узурпатор влади, ********** віслюк оманський не віддасть наказ спецслужбам на фізичну ліквідацію скаженого шизофреніка Пуйла? Це -найбільш імовірний і дешевий у всіх відношеннях сценарій закінчення війни. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Скажену собаку пристрілюють. Проте з ліквідацією Пуйла і встановленням миру ********** віслюк Оманський втрачає *************. Тому він , як ніхто , зацікавлений в живому і здоровому вурдалаці Пуйлі і продовженні війни. Йому наплювати на щодені жертви українців. Звідси єдиний варіант розімкнути цей порочний круг: усунення від влади будь-яким способом віслюка оманського і негайна фізична ліквідація скаженого виродка роду людського Пуйла. Негайно!
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25.05.2025 11:41 Ответить
Трампон ще спить,і вже цього разу точно зробить вигляд,що найбільшою його невдачею був вчорашній удар по гольфовому м'ячу((А ***** меморандум пише продовживши списки вбитих .
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25.05.2025 08:16 Ответить
Удар по заводу у Єльці: з'явилися супутникові фото
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25.05.2025 08:20 Ответить
Кацапи суки варвари що б ви всі виздихали ,триває геноцид проти українського народу ,на жаль влада робить вигляд що нічого не сталося.
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25.05.2025 08:25 Ответить
а може ти робиш вигляд що все пропало?
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25.05.2025 08:45 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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25.05.2025 08:27 Ответить
Зелi ******.вiйна триваэ
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25.05.2025 08:38 Ответить
у нас тільки конча-заспа норм прикрита.
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25.05.2025 09:11 Ответить
Зеленський де бл. українські ракети , ти вже заі.ав
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25.05.2025 09:20 Ответить
Є ракети, супер-пупер, але у вигляді картонних макетів і у вигляді піздежу у телемарахвоні. Кримський міст вже не обстрілюємо??
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25.05.2025 09:50 Ответить
у ****** пороха спроси.он же пес развалил их производство.
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25.05.2025 10:16 Ответить
Идиот, Пороха уже 6ть лет нету...а у вас зедебилов все виноваты кроме найпотужнишего нелоха....
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25.05.2025 10:43 Ответить
приятно познакомиться. не мог подумать что у Вас такая самокритика.достойно уважения.хорошего дня.поц учи мат часть.
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25.05.2025 12:04 Ответить
Кончені московитські ви&лядки, будьте прокляті навіки вічні із корінням і насінням!🤬
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25.05.2025 09:22 Ответить
чого у світі кацапів не називають фашистами? бо у них є ядерна зброя, нафта і газ? цивілізації пздц, людське життя нічого не варте, головне - торгівля, бізнес, бабло, комфорт, ******** світ
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25.05.2025 09:28 Ответить
Чого у світі всі хто втекли не вирізають любого москаля?
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26.05.2025 08:00 Ответить
будь проклятий кац..п на віки вічні
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25.05.2025 09:49 Ответить
Україна БУЛА ЯДЕРНОЮ ДЕРЖАВОЮ !!! Алє ЗЄ !!!!
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25.05.2025 10:15 Ответить
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25.05.2025 10:58 Ответить
Держава недієздатна, абсолютно в усіх сферах, особливо - в захисті своїх громадян від атак агресора. І це на 4 рік війни! Вже можна було в біса, свій Патріот розробити і впровадити у серійне виробництво! Це ракова пухлина, а не влада.
Народ, вивозьте дітей, поки їх не накрило ракетами!
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25.05.2025 13:57 Ответить
Будь ви прокляті кацапи *****! До сьомого коліна! Амінь!
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25.05.2025 18:31 Ответить
Ви Дева Марія? Ну прокляли, ну горіти у пеклі, і що? А, ну да, хай інші пекло роблять. Бог там або Сатана. Їм вже тут треба робити пекло в УСЬОМУ світі. Побачив москаля - вбий. В магазині, на пляжі, в барі, в літаку
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26.05.2025 08:04 Ответить
 
 