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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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РФ атакувала Житомирщину: загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

атака на Житомирщину 25 травня 2025 року

У ніч проти неділі, 25 травня 202 року на Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 людей постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники.

Постраждали 10 осіб, 8 врятовано ДСНС, усі госпіталізовані.

Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

атака на Житомирщину 25 травня 2025 року
атака на Житомирщину 25 травня 2025 року
атака на Житомирщину 25 травня 2025 року
атака на Житомирщину 25 травня 2025 року
атака на Житомирщину 25 травня 2025 року
атака на Житомирщину 25 травня 2025 року

У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога.

Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пошкоджено та зруйновано понад 30 житлових будинків - як приватних, так і багатоповерхових, а також близько 40 господарських споруд.

Усі постраждалі були госпіталізовані до медичних закладів області.

Жителям, які не потребували госпіталізації, надано психологічну допомогу на місці подій.

наслідки атаки на Житомирщину 25 травня
наслідки атаки на Житомирщину 25 травня
наслідки атаки на Житомирщину 25 травня
наслідки атаки на Житомирщину 25 травня

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

обстріл (28973) ДСНС (5137) Житомирська область (1278) Бердичівський район (3)


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Топ коментарі
+15
Кацапські потвори. Горіти вам в пеклі і тим, що давали наказ і тим, хто стріляв і звичайно тим, хто робив ракети і дрони.
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25.05.2025 08:12
+8
Зеленський де бл. українські ракети , ти вже заі.ав
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25.05.2025 09:20
+6
Кацапи суки варвари що б ви всі виздихали ,триває геноцид проти українського народу ,на жаль влада робить вигляд що нічого не сталося.
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25.05.2025 08:25
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Кацапські потвори. Горіти вам в пеклі і тим, що давали наказ і тим, хто стріляв і звичайно тим, хто робив ракети і дрони.
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25.05.2025 08:12 Відповісти
Доки це буде продовжуватися? Чому узурпатор влади, ********** віслюк оманський не віддасть наказ спецслужбам на фізичну ліквідацію скаженого шизофреніка Пуйла? Це -найбільш імовірний і дешевий у всіх відношеннях сценарій закінчення війни. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Скажену собаку пристрілюють. Проте з ліквідацією Пуйла і встановленням миру ********** віслюк Оманський втрачає *************. Тому він , як ніхто , зацікавлений в живому і здоровому вурдалаці Пуйлі і продовженні війни. Йому наплювати на щодені жертви українців. Звідси єдиний варіант розімкнути цей порочний круг: усунення від влади будь-яким способом віслюка оманського і негайна фізична ліквідація скаженого виродка роду людського Пуйла. Негайно!
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25.05.2025 11:41 Відповісти
Трампон ще спить,і вже цього разу точно зробить вигляд,що найбільшою його невдачею був вчорашній удар по гольфовому м'ячу((А ***** меморандум пише продовживши списки вбитих .
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25.05.2025 08:16 Відповісти
Удар по заводу у Єльці: з'явилися супутникові фото
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25.05.2025 08:20 Відповісти
Кацапи суки варвари що б ви всі виздихали ,триває геноцид проти українського народу ,на жаль влада робить вигляд що нічого не сталося.
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25.05.2025 08:25 Відповісти
а може ти робиш вигляд що все пропало?
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25.05.2025 08:45 Відповісти
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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25.05.2025 08:27 Відповісти
Зелi ******.вiйна триваэ
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25.05.2025 08:38 Відповісти
у нас тільки конча-заспа норм прикрита.
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25.05.2025 09:11 Відповісти
Зеленський де бл. українські ракети , ти вже заі.ав
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25.05.2025 09:20 Відповісти
Є ракети, супер-пупер, але у вигляді картонних макетів і у вигляді піздежу у телемарахвоні. Кримський міст вже не обстрілюємо??
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25.05.2025 09:50 Відповісти
у ****** пороха спроси.он же пес развалил их производство.
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25.05.2025 10:16 Відповісти
Идиот, Пороха уже 6ть лет нету...а у вас зедебилов все виноваты кроме найпотужнишего нелоха....
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25.05.2025 10:43 Відповісти
приятно познакомиться. не мог подумать что у Вас такая самокритика.достойно уважения.хорошего дня.поц учи мат часть.
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25.05.2025 12:04 Відповісти
Кончені московитські ви&лядки, будьте прокляті навіки вічні із корінням і насінням!🤬
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25.05.2025 09:22 Відповісти
чого у світі кацапів не називають фашистами? бо у них є ядерна зброя, нафта і газ? цивілізації пздц, людське життя нічого не варте, головне - торгівля, бізнес, бабло, комфорт, ******** світ
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25.05.2025 09:28 Відповісти
Чого у світі всі хто втекли не вирізають любого москаля?
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26.05.2025 08:00 Відповісти
будь проклятий кац..п на віки вічні
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25.05.2025 09:49 Відповісти
Україна БУЛА ЯДЕРНОЮ ДЕРЖАВОЮ !!! Алє ЗЄ !!!!
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25.05.2025 10:15 Відповісти
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25.05.2025 10:58 Відповісти
Держава недієздатна, абсолютно в усіх сферах, особливо - в захисті своїх громадян від атак агресора. І це на 4 рік війни! Вже можна було в біса, свій Патріот розробити і впровадити у серійне виробництво! Це ракова пухлина, а не влада.
Народ, вивозьте дітей, поки їх не накрило ракетами!
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25.05.2025 13:57 Відповісти
Будь ви прокляті кацапи *****! До сьомого коліна! Амінь!
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25.05.2025 18:31 Відповісти
Ви Дева Марія? Ну прокляли, ну горіти у пеклі, і що? А, ну да, хай інші пекло роблять. Бог там або Сатана. Їм вже тут треба робити пекло в УСЬОМУ світі. Побачив москаля - вбий. В магазині, на пляжі, в барі, в літаку
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26.05.2025 08:04 Відповісти
 
 