Нічний удар по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі війська РФ атакували Дніпропетровщину, оборонці неба знищили 5 БпЛА та 11 ракет.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через атаку шахедами та ракетами у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.
"Поцілив безпілотником ворог і по Дніпру. Зайнялася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, тривали удари по Синельниківщині. Агресор застосовував БпЛА і КАБи. Потерпали Межівська, Новопавлівська, Васильківська громади. Понівечені приватна оселя, АЗС та підприємство.
Також Лисак інформує, що ворог гатив по Нікопольщині - райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Використовував FPV-дрони, артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА.
Побиті багатоповерхівка та 4 приватні будинки. В одному з них загорілося. Надзвичайники пожежу ліквідували.
"Усюди минулося без загиблих і постраждалих", - резюмує очільник регіону.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не розумію чому в міни не вставлять датчик магнітного поля щоб міношукачі підривалися поки каци наступають це було б гейм чанжер