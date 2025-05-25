Нічний удар по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі війська РФ атакували Дніпропетровщину, оборонці неба знищили 5 БпЛА та 11 ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через атаку шахедами та ракетами у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.

"Поцілив безпілотником ворог і по Дніпру. Зайнялася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог масовано атакував безпілотниками Дніпропетровщину: пошкоджене підприємство, лінії електропередач. ФОТО

Як зазначається, тривали удари по Синельниківщині. Агресор застосовував БпЛА і КАБи. Потерпали Межівська, Новопавлівська, Васильківська громади. Понівечені приватна оселя, АЗС та підприємство.

Також Лисак інформує, що ворог гатив по Нікопольщині - райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Використовував FPV-дрони, артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА.













Побиті багатоповерхівка та 4 приватні будинки. В одному з них загорілося. Надзвичайники пожежу ліквідували.

"Усюди минулося без загиблих і постраждалих", - резюмує очільник регіону.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.