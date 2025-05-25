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Нічний удар по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі війська РФ атакували Дніпропетровщину, оборонці неба знищили 5 БпЛА та 11 ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через атаку шахедами та ракетами у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.

"Поцілив безпілотником ворог і по Дніпру. Зайнялася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог масовано атакував безпілотниками Дніпропетровщину: пошкоджене підприємство, лінії електропередач. ФОТО

Як зазначається, тривали удари по Синельниківщині. Агресор застосовував БпЛА і КАБи. Потерпали Межівська, Новопавлівська, Васильківська громади. Понівечені приватна оселя, АЗС та підприємство.

Також Лисак інформує, що ворог гатив по Нікопольщині - райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Використовував FPV-дрони, артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА.

наслідки атаки на Нікпольщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Нікпольщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Нікпольщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Нікпольщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Нікпольщину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Нікпольщину 25 травня 2025 року

Побиті багатоповерхівка та 4 приватні будинки. В одному з них загорілося. Надзвичайники пожежу ліквідували.

"Усюди минулося без загиблих і постраждалих", - резюмує очільник регіону.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

Дніпро (3295) Павлоград (128) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3826) Дніпровський район (94) Нікопольський район (252) Павлоградський район (23) Синельниківський район (85)


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Оце власне і є різниця.
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25.05.2025 08:44 Відповісти
Зелена потвора в бункері вигадує замість ракет по Москві потужні побрехеньки. Целіх три наших дрона вчерась атакавалі Маскву"
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25.05.2025 08:48 Відповісти
Так це піз...ць, за таке вже дуже давно, потрібно своєю балістикою працювати. А тут просто терпимо.
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25.05.2025 08:53 Відповісти
А де 3000 наших потужних ракет на рік???
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25.05.2025 08:59 Відповісти
Замість них потужні дрони з БЧ 18кг можливо будуть,але не точно
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25.05.2025 09:02 Відповісти
Кацапи змогли в 2 рази збільшити БЧ на ішакедах,і мотори,і антени.....
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25.05.2025 16:53 Відповісти
Україна- держава героїчних контролерів!
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25.05.2025 10:02 Відповісти
Судячи з новин планів деокупації України не існує, є тільки "плани миру". Але ж самі наголосували, а 50% населення цього й бажали
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25.05.2025 09:12 Відповісти
в 1920 і 39 бів мир Голодомор Сибір і тд. Зараз буде гірше.
Не розумію чому в міни не вставлять датчик магнітного поля щоб міношукачі підривалися поки каци наступають це було б гейм чанжер
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25.05.2025 09:33 Відповісти
 
 