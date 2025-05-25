Масована атака на Київщину: 3 людини загинуло, багато постраждалих. Є наслідки в 4 районах. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 25 травня 2025 року, війська РФ завдали масованого удару по території Київської області із застосуванням ракет та дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, на жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини.

Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО працюють по ворожих дронах на Київщині















Ще одна людина загинула в Бучанському районі.



Додаткова інформація наразі встановлюється.

У Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Без госпіталізації.

Також у Білоцерківському районі постраждало ще 5 людей. Серед них двоє дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники вночі атакували Київщину: постраждало троє людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Фастівському районі постраждало дві жінки.

Ще дві особи постраждало у Бучанському районі.

Загалом вже фіксується 10 постраждалих.

На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

Більш детальну інформацію ОВА обіцяє надати згодом.

"Ворожа повітряна атака триває. Прошу перебувати у безпечних місцях, поки небезпека не мине", - зазначає очільник регіону Микола Калашник.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.