Наслідки масованої атаки на Київ: 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 25 травня 2025 року війська РФ знову комбіновано атакували Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Голосіївський район
Зафіксовано пожежу на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновано конструкції. Постраждали 4 особи, від госпіталізації відмовились.
Дніпровський район
Пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Постраждала жінка.
Шевченківський район
Пошкоджено багатоповерхівку. 3 особи звернулись за меддопомогою до медиків.
"Загалом постраждали 9 осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко опублікував інформацію про наслідки атаки на столицю станом на 8:00:
В Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми.
В Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.
В Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. На місцях працюють екстрені служби.
Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.
"Окремо наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101", - наголошує очільник КМВА.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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Сер.
UJ-26 «Бобер» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* великої дальності виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1 «УкрДжет»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-:2-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-2 [2].
Маса бойової частини 20 кг
Це той, що перший прилетів на Красную площадь у 2022 р.
Та хоч легким, хоч важким двіженієм це неможливо.
Але Бобер вже серійний.
А, виробнику "українська влада" заблокувала рахунки...
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
Де вісьйкові? Чим вони зайняті? Забиваються на Курщині та Бєлгородщині за наказом з Банкової...
Все аналізуєш сам?
Мені з України видно, що ворог росія, а не Україна... А тобі влада наша ворог...
від вас, гнид продажних, смердить козлятиною за кілометр
він що президет України що до ньго таке питання
Але тут питання власності і підключення до мереж.
Нема гіршого ніж українські гниди.
з точки зору як вся група цапських військ втекла за Дніпро при порущенні поставок чз Дніпро то очевидно що розбивши мости каци так би і сиділи в Криму
щоб не тронути мости це мали бути в справі всі і підривники і артилерісти і Точки у
і міни і піхоти ніхто не мішав...
і хто міг дати такий наказ
- чи поділяли ви у період виборчої компанії 2019-ого року ті тези, які озвучував зелеський: війна вигідна порошенко й тому він її не закінчує, влада заробляє на війні й т. інш.?
дуже сподіваюсь на чесну відповідь.
Проводив такий експеримент. Одна, затята, признається, і далі буде. Інші махають руками і кажуть "нє, нє, нє ...", але видно що брешуть.
але моє питання цілком конкретне: чи поділяли Ви у 2019-му тези зеленського про те, що війна вигідна порошенку, який з особистих меркантильних міркувань її не закінчує?
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в алабузі, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками. Але це нвряд в осяжному майбутньому.
Цехи, в яких виробляються шахеди, ніякого відношення до майбутнього виробництва "Оки" не мають. У ЕлАЗа були побудовані свої виробничі цехи там же на ОЭЗ "Алабуга", і вони знаходятья за два з половиною кілометри північніше від виробництва шахедів. В 23-у році виробництво шахедів розміщалось у двох цехах. На гуглмап ви можете побачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. Це фото гугл мап було зроблено в 23-у році. На початку 24-го розгорнулось масштабне будівництво нових корпусів. Ось фото 24 року з інтервалами у декілька місяців:
Більш того - на додачу до наявних виробничих потужностей в зоні "Алабуга" в 30 кілометрах від "Алабуги" було розгорнуто російсько-китайський логістичний комплекс "Ден Сяопін". Очікується, що на об'єкт "Ден Сяопін" стабільно раз в тиждень буде приходити вантажний поїзд з Китаю, який буде привозити компоненти для виробництва далекобійних дронів.
Тому без масованого удару КР завдати критичної шкоди цьому виробнитву навряд чи вдасться.