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Новини Ракетна атака на Київ Масований удар 25 травня 2025 року
13 967 65

Наслідки масованої атаки на Київ: 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 травня 2025 року війська РФ знову комбіновано атакували Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Голосіївський район

Зафіксовано пожежу на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновано конструкції. Постраждали 4 особи, від госпіталізації відмовились.

Дніпровський район 

Пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Постраждала жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували дронами Київ: є постраждалі, сталися пожежі (оновлено)

Шевченківський район

Пошкоджено багатоповерхівку. 3 особи звернулись за меддопомогою до медиків.

Київ після обстрілу 25 травня 2025 року
Київ після обстрілу 25 травня 2025 року
Київ після обстрілу 25 травня 2025 року
Київ після обстрілу 25 травня 2025 року
Київ після обстрілу 25 травня 2025 року
Київ після обстрілу 25 травня 2025 року
Київ після обстрілу 25 травня 2025 року
Київ після обстрілу 25 травня 2025 року

"Загалом постраждали 9 осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко опублікував інформацію про наслідки атаки на столицю станом на 8:00:

В Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми.

В Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.

В Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. На місцях працюють екстрені служби.

Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.

київ після обстрілу 25 травня 2025 року
київ після обстрілу 25 травня 2025 року

"Окремо наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101", - наголошує очільник КМВА.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

Київ (19626) обстріл (28973) ДСНС (5137)


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Топ коментарі
+32
Винищувачі вікон з 5 кг вибухівки вже розігрівають двигуни для "возмєздія". ОТРК Грім-2 сумно виглядає з- під асфальту.
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25.05.2025 07:23
+15
А де ті круті реби, які плутають шахедам координати?
А, виробнику "українська влада" заблокувала рахунки...
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25.05.2025 07:41
+11
У незламних, потужних відосиках... Зачекайте трохи, зараз лідор проснеться, покакає, і все буде....
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25.05.2025 08:13
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Винищувачі вікон з 5 кг вибухівки вже розігрівають двигуни для "возмєздія". ОТРК Грім-2 сумно виглядає з- під асфальту.
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25.05.2025 07:23 Відповісти
"Всьо ідьот согласно плана".
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25.05.2025 07:28 Відповісти
чому ти вирішив, що його немає? «Громом» ведуть вогонь, влучають в цілі. Навіть москалі у своїх новинах про це говорять вже 2 роки поспіль
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25.05.2025 07:28 Відповісти
по якому російському місту ми завдали удар Громом, я щось пропустив, нагадай
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25.05.2025 08:39 Відповісти
По складах щось прилітало потужніше за дрони. Або довгі Нептуни, або Громи. Або Атакамси.
Сер.
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25.05.2025 11:10 Відповісти
Тому що зєльоне гундосе чмо на цьому не піарилось. От чому. Якби було хоча б одне успішне застосування грому лідор три дні б гундосив про потужно-незламну перемог з кожної праски. Бо піар для нього все.
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25.05.2025 15:11 Відповісти
Наш RD-2 має аж 3кг вибухівки.
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25.05.2025 08:42 Відповісти
Це потужно? Чи незламно?
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25.05.2025 15:12 Відповісти
Зрозуміло що хотілося б більше, але не треба маніпулювати. У нас дронів багато і з різною БЧ.

UJ-26 «Бобер» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 баражуючий ********* великої дальності виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1 «УкрДжет»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-:2-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-2 [2].
Маса бойової частини 20 кг

Це той, що перший прилетів на Красную площадь у 2022 р.
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25.05.2025 11:08 Відповісти
То красної площі вже нема? Отож.
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25.05.2025 15:13 Відповісти
Та да, " ... льогкім двіженієм рукі ..."
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25.05.2025 22:25 Відповісти
Кустарними дронами з 20 кг бойової частини?

Та хоч легким, хоч важким двіженієм це неможливо.
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26.05.2025 01:38 Відповісти
Так.
Але Бобер вже серійний.
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26.05.2025 21:15 Відповісти
300 шт на день роблять?
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26.05.2025 22:55 Відповісти
шоб ти здох, прекрасний дебіл-мародер, каталізатор війни, грьобаний Трумп, разом зі своїм коханим пдром-терористом ******..
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25.05.2025 07:39 Відповісти
А де ті круті реби, які плутають шахедам координати?
А, виробнику "українська влада" заблокувала рахунки...
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25.05.2025 07:41 Відповісти
Нацбанк за наказом Банкової вирішив знищити виробника РЕБів "Ай-Петрі".
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
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25.05.2025 10:56 Відповісти
Банкова працює на русню, охороняється декількома бригадами проплачених фсбушників. Так просто їх не вибити.
Де вісьйкові? Чим вони зайняті? Забиваються на Курщині та Бєлгородщині за наказом з Банкової...
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25.05.2025 13:29 Відповісти
Зеленский где украинские ракетьі, ?
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25.05.2025 07:48 Відповісти
У незламних, потужних відосиках... Зачекайте трохи, зараз лідор проснеться, покакає, і все буде....
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25.05.2025 08:13 Відповісти
Це наслідки "керування" земародерами
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25.05.2025 08:19 Відповісти
У другу світову влада забезпечувала евакуйованих житлом у "сталінських бараках"; там планування кімнат було як в гуртожитках. Зараз влада могла б роздати квартири в недобудованих закинутих будинках; місцеві допомогли б зробити внутрішні роботи. Але створили Міністерство Повернення Українців.Як ту владу назвати одним словом?
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25.05.2025 08:47 Відповісти
Влада пагана... А ти? Що робиш? Чим допомагаєш?
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25.05.2025 08:54 Відповісти
Допомагаю волонтерам; питання будуть? Із-за такої пакосної публіки, як ти, волонтерська допомога з-за кордону зменшилась в рази.
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25.05.2025 09:09 Відповісти
)) будуть питання. Тобі з за кордону видні помилки влади.... Круто... І телевізор ти не дивишся...
Все аналізуєш сам?
Мені з України видно, що ворог росія, а не Україна... А тобі влада наша ворог...
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25.05.2025 09:31 Відповісти
Влада мародерів - ворог той же, що й моськовія: працює на окупанта зсередини. Руйнуючи Україну під колискові "марафету" та видосики "президента", що туманять мізки населенню.
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25.05.2025 10:18 Відповісти
падло продажне, щоб ти здох
від вас, гнид продажних, смердить козлятиною за кілометр
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26.05.2025 07:21 Відповісти
Іди назуй
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27.05.2025 10:56 Відповісти
А чим допомагаєш? Можу на пряму, з військовими законтрактувати... Так сказати ділом, а не словом...
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25.05.2025 09:32 Відповісти
Добре, можна не словом. Надрукуй телефон, щоб я скинув по Вайберу фото, чим займаюсь. Твої колкощі нагадують персонажа з "Кайдашевої сім'ї ". Люди за кордоном відчувають до таких реакцію відторгнення, тому і зменшилась допомога.
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25.05.2025 10:09 Відповісти
Допомога зменшується з різних причин - і їх багато, об"єктивних і суб"єктивних.
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25.05.2025 11:12 Відповісти
це ж платний зелений троль написав таке що самому соромно
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25.05.2025 09:41 Відповісти
чо за кацапський метод перекидаття теми розмови
він що президет України що до ньго таке питання
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25.05.2025 09:39 Відповісти
ага в києві стоять хмарочоси за північним мостом треба внутрішні роботи тікиале це ж треба людям а от острів знести погробити гнізда і нерестилища та два мости побудувати замість укріплень на фронті то комусь треба я не втропаю кому крім х путіна
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25.05.2025 09:38 Відповісти
У кожного є залишки будівельних матеріалів. Люди їх віддадуть, якщо евакуйованим роздадуть незавершені будинки. В роботах теж допоможуть.
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25.05.2025 10:15 Відповісти
Емоційно - усе вірно. Недобудов і пустих ж/б у Києві дохр... і ще возик.
Але тут питання власності і підключення до мереж.
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25.05.2025 11:14 Відповісти
Питання власності і підключення повинна вирішити влада. За кордоном старі занедбані квартири ,які в комунальній власності, ремонтували і дали в користування нашим біженцям і біженцям з Судану. Це для порівняння. Для евакуйованих житло тут не дають, а за кордоном вже нема.
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25.05.2025 12:04 Відповісти
руска наволоч б'є по нас ракетами... А наволоч на сайті звинувачує українську владу і америку...
Нема гіршого ніж українські гниди.
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25.05.2025 08:56 Відповісти
Те що в них українські IP ще не означаэ що вони й самі теж українські, це по-перше. По-друге, українська влада це не про керування загальнодержавними процесами, а про володиння баблом, хатинками та іншими майбахами ...
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25.05.2025 09:32 Відповісти
ага а безборонний вихід каців з Криму всього по ДВОХ мостах
з точки зору як вся група цапських військ втекла за Дніпро при порущенні поставок чз Дніпро то очевидно що розбивши мости каци так би і сиділи в Криму
щоб не тронути мости це мали бути в справі всі і підривники і артилерісти і Точки у
і міни і піхоти ніхто не мішав...
і хто міг дати такий наказ
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25.05.2025 09:44 Відповісти
я можу помилятися, але припущу, що у 2019-му ви віддали свій голос за зеленського, тож дозвольте одне питання просто заради об'єктивності:
- чи поділяли ви у період виборчої компанії 2019-ого року ті тези, які озвучував зелеський: війна вигідна порошенко й тому він її не закінчує, влада заробляє на війні й т. інш.?
дуже сподіваюсь на чесну відповідь.
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25.05.2025 11:06 Відповісти
Наївна спроба.
Проводив такий експеримент. Одна, затята, признається, і далі буде. Інші махають руками і кажуть "нє, нє, нє ...", але видно що брешуть.
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25.05.2025 11:17 Відповісти
я з 2022 року у військах. І так був учасником оранжевої революції з 2004. Потім на майдані в 2014... І так в 2019 за зеленського голосував, ні не так проти порошенка. Моя ідея міняти владу до усрачки, поки щось не зміниться.
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25.05.2025 11:46 Відповісти
повага та вдячність!
але моє питання цілком конкретне: чи поділяли Ви у 2019-му тези зеленського про те, що війна вигідна порошенку, який з особистих меркантильних міркувань її не закінчує?
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25.05.2025 14:29 Відповісти
Ви недалека людина.
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25.05.2025 15:21 Відповісти
Зелений віслюк де відповідь, де ракети, де наші дрони? Паскуда зелена, краще б тебе пристрелили у 2022му!!!
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25.05.2025 09:10 Відповісти
Хто б його стріляв в 2022? Навіть спроби не було. Шкода звичайно.
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25.05.2025 15:22 Відповісти
Замість бити по порожнім кацапським казармам десь в "глубінкє"(ті хто дає накази) спаліть в кінці- кінців ту елабугу що клепає 24/7 щодоби 200 тегеранєй молодими рабами привезеними ,як виявилось, із африки і середньої азії. Не думали чого вони долітають лише ,останнім часом,до Житомирської області і не далі, Тому шо БЧ збільшили майже вдвічі за рахунок дальності. Мабуть вирішили що зараз України більше не "з'їдять". Але жерти будуть більшими вдвічі шматками. А що наші, ті хто приймає рішення ? Збиваємо це ракетами які самі не виробляємо і сподіваємось що нам їх будуть од пуза насипати. Просидів сьогодні всю ніч рахуючи вибухи зенітних ракет що збивали дрони .Десь на 4 десятку збився. Тому закликаю тих ,ХТО ПРИЙМАЄ РіІШЕННЯ, негайно відправляйте щоночі сотні важких дронів щоб спалити ту елабугу нах@р. Коли спалите то тоді будите возити по виставкам так звані дрони-перехватчики і забудьте казку про боротьбу з вітряками .
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25.05.2025 09:19 Відповісти
значить ще багать українців на чорноземах має зостатися 5 млн
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25.05.2025 09:46 Відповісти
до алабуги від Харкова 1200 км, якщо запустити десяток дронів з б\ч і як мінімум вперед десяток дронів з лінзами Люнеберга, то долетить один, в кращому разі два дрона з б\ч. Загальна площа восьми цехів (саме цехів, а не теріторії) становить близько 16 гектарів. Тобто навіть якби туди долетіло пів-десятка дронів, то малоймовірно щоби вони нанесли критичні ураження цьому виробництву. Крім того, є ще друге виробництво (завод "Купол"), яке знаходиться у Іжевську (1400 км від Харкова).
Щоб нанести відчутну шкоду виробничому процесу в алабузі, туди повинно прилетіти одночасно півтора-два десятки КР, причому ракета повинна влучити не аби куди у будівлю розміром 150х250 метрів, а в певне місце цієї будівлі. Тобто ще треба мати певний масив розвідданих.
Тому треба розуміти, що шахеди будуть летіти допоки війна буде точитись. Ну, або туди не почнуть летіти КР десятками. Але це нвряд в осяжному майбутньому.
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25.05.2025 11:02 Відповісти
Іжевськ виробляє на порядок менше . Це у них дослідне виробництво ,типу яку б ще пакость придумати і перевірити на малих партіях. А іншого ,як спалити , я більш дієвого не бачу. Палити треба діючі технологічні лінії, склади з комплектом. Потрібна детальна правдива розвідка. А великий завод то це тому що готувався в кінці 80-их випускати "народний автомобіль" ока. Зараз в більшості цехів пусто.
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25.05.2025 11:56 Відповісти
я не маю інформації скільки виробляє "Купол" у порівнянні з алабугою. Якщо у вас така інфа є, то дайте посилання. Наскільки у Іжевську дослідне виробнитво, про то у відкритому достпі такої інформації теж не зустрічав.
Цехи, в яких виробляються шахеди, ніякого відношення до майбутнього виробництва "Оки" не мають. У ЕлАЗа були побудовані свої виробничі цехи там же на ОЭЗ "Алабуга", і вони знаходятья за два з половиною кілометри північніше від виробництва шахедів. В 23-у році виробництво шахедів розміщалось у двох цехах. На гуглмап ви можете побачити два «старих» цеха, кожний розміром 150х250 метрів (сумарна площа 7,5 гектарів), поряд західніше видно будівництво ще двох будівель - 100х200м, 150х150м, загальна площа яких складає ще 4,2 гектара. Це фото гугл мап було зроблено в 23-у році. На початку 24-го розгорнулось масштабне будівництво нових корпусів. Ось фото 24 року з інтервалами у декілька місяців:
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25.05.2025 13:10 Відповісти
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25.05.2025 13:12 Відповісти
А на нових супутникових фото видно ще чотири збудованих цеха, які з'єднані між собою наземними критими переходами: 150х150м, 100х100м, 150х250м і 100х200м.
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25.05.2025 13:14 Відповісти
Загальна площа цих цехів складає 8 гектарів. Загалом виробничі будівлі цього виробництва шахедів на теріторії ОЕЗ "Алабуга" мають площу 19,2 гектари.
Більш того - на додачу до наявних виробничих потужностей в зоні "Алабуга" в 30 кілометрах від "Алабуги" було розгорнуто російсько-китайський логістичний комплекс "Ден Сяопін". Очікується, що на об'єкт "Ден Сяопін" стабільно раз в тиждень буде приходити вантажний поїзд з Китаю, який буде привозити компоненти для виробництва далекобійних дронів.
Тому без масованого удару КР завдати критичної шкоди цьому виробнитву навряд чи вдасться.
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25.05.2025 13:15 Відповісти
Вы такие все умные?сделайте лучше и потом сами себе задайте все те же вопросы.если совесть позволит.
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25.05.2025 10:37 Відповісти
у трампа нема більше козирів проти путіна, його козир язик він вже до кінця засунув у дупу путіна, але лоскотав скіко міг та глотав гівно як без зупинки, але це ніяк не вплинуло на кремль
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25.05.2025 14:52 Відповісти
Хусити показали "гіперзвукову" ракету, якою може проломили ПРО дальністю у 2150 км та швидкістю 16 Махів. Джерело : defence-ua
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25.05.2025 23:52 Відповісти
цікаво, продадуть її нам як ми захочемо купити?
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26.05.2025 00:37 Відповісти
 
 