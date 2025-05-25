Наслідки масованої атаки на Київ: 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 травня 2025 року війська РФ знову комбіновано атакували Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Голосіївський район

Зафіксовано пожежу на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновано конструкції. Постраждали 4 особи, від госпіталізації відмовились.

Дніпровський район

Пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Постраждала жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували дронами Київ: є постраждалі, сталися пожежі (оновлено)

Шевченківський район

Пошкоджено багатоповерхівку. 3 особи звернулись за меддопомогою до медиків.

















"Загалом постраждали 9 осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко опублікував інформацію про наслідки атаки на столицю станом на 8:00:

В Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми.

В Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.

В Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. На місцях працюють екстрені служби.

Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.





"Окремо наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101", - наголошує очільник КМВА.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.