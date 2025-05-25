Ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 травня 2025 року, вночі Хмельниччина перебувала під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельникої ОВА.
За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та перебувають в лікарні, одна з них у важкому стані.
Наслідки атаки
За даними ОВА, зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.
Інформація наразі уточнюється.
До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.
"Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження", - інформує очільник регіону Сергій Тюрін.
Що кажуть у ДСНС?
За інформацією рятувальників, через атаку на Хмельниччину загинуло четверо осіб.
П’ятеро людей дістали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна з них - у важкому стані.
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 - пошкоджено.
Інформація уточнюється. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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