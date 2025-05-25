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Новини Атака на Хмельниччину Масований удар 25 травня 2025 року
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Ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року

Сьогодні, 25 травня 2025 року, вночі Хмельниччина перебувала під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельникої ОВА.

За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та перебувають в лікарні, одна з них у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: пошкоджено 38 приватних будинків, вікна у 250 квартирах та об’єкти соціальної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

За даними ОВА, зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Інформація наразі уточнюється.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

"Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження", - інформує очільник регіону Сергій Тюрін.

Також читайте: РФ атакувала Житомирщину: загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Що кажуть у ДСНС?

За інформацією рятувальників, через атаку на Хмельниччину загинуло четверо осіб.

П’ятеро людей дістали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна з них - у важкому стані.
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 - пошкоджено.

наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року

Інформація уточнюється. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

обстріл (28973) жертви (1810) Хмельницька область (975)


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Топ коментарі
+14
Росія повинна бути знищена!
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25.05.2025 07:29
+11
Як ми можемо знищити кацапів, коли в нас нарід 73% вибрав на трон того, хто зробив і робить все, щоб кацапи знищили нас. А по логіці то правильно, не буде московії, яка у 1721 рокі вкрала нашу назву і історію, то на всій землі наступить мир.
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25.05.2025 08:16
+6
Чим? І ким?
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25.05.2025 07:30
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Росія повинна бути знищена!
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25.05.2025 07:29 Відповісти
Чим? І ким?
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25.05.2025 07:30 Відповісти
На жаль, в цьому світі це так не працює - самими побажаннями нічого не зробиш
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25.05.2025 08:10 Відповісти
Як ми можемо знищити кацапів, коли в нас нарід 73% вибрав на трон того, хто зробив і робить все, щоб кацапи знищили нас. А по логіці то правильно, не буде московії, яка у 1721 рокі вкрала нашу назву і історію, то на всій землі наступить мир.
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25.05.2025 08:16 Відповісти
Доки це буде продовжуватися? Чому узурпатор влади, ********** віслюк оманський не віддасть наказ спецслужбам на фізичну ліквідацію скаженого шизофреніка Пуйла? Це -найбільш імовірний і дешевий у всіх відношеннях сценарій закінчення війни. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Скажену собаку пристрілюють. Проте з ліквідацією Пуйла і встановленням миру ********** віслюк Оманський втрачає *************. Тому він , як ніхто , зацікавлений в живому і здоровому вурдалаці Пуйлі і продовженні війни. Йому наплювати на щодені жертви українців. Звідси єдиний варіант розімкнути цей порочний круг: усунення від влади будь-яким способом віслюка оманського і негайна фізична ліквідація скаженого виродка роду людського Пуйла. Негайно!
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25.05.2025 11:39 Відповісти
Варвари ні на день не припиняють терор ,ну що трамп поговорив з "хороши хлопцем" ? **** путін кровожерлива істота коли ти вже здохнеш і разом з тобою підуть в небуття огидний "русский мир" ?
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25.05.2025 07:34 Відповісти
Та з 10 років ще проживе і за той час не залишить з нас і мокрого місця, якщо за нас ніхто не впишеться
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25.05.2025 07:37 Відповісти
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25.05.2025 08:39 Відповісти
"Я ваш прігавор"
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25.05.2025 08:40 Відповісти
На жаль більшість цивільних мешканців тилових міст і сіл ігнорують повітряну тривогу й не йдуть у підвали чи тим паче в укриття.
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25.05.2025 08:45 Відповісти
Українці повинні ходити в футболках, з надписом, Зеленський ДЕ НАШІ РАКЕТИ!!!! Накожному стовбу повинно висіти це питання!
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25.05.2025 09:33 Відповісти
На території України виготовляти ракети зараз не вийде - все добре простежується і прострілюється кацапами. А в підвалах ракети не зробиш - потрібні промислові потужності...
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25.05.2025 10:30 Відповісти
Ніхто не виправдовує мерзенних і кровожадібних тварюк з Кацапоублюдії, які переважно заради політичних цілей і тиску на Україну запускають це все на наші голови (у тому числі й щоденні шахеди, мова не лише про нинішній ракетний удар), але одне суто мілітарне питання - а чи обов'язково збивати було ці Калібри (конкретно в даному випадку) над 20-тисячним містом, тоді коли навколо є стільки гектарів порожніх полів? Цей процес взагалі можна якось регулювати?
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25.05.2025 10:29 Відповісти
Заходе ракета прямо вертикально над цілью,і де ти будеш її збивать
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25.05.2025 11:41 Відповісти
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25.05.2025 11:01 Відповісти
Наче і Ф-16 вже є я так розумію не один.
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25.05.2025 12:12 Відповісти
 
 