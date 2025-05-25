Ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 травня 2025 року, вночі Хмельниччина перебувала під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельникої ОВА.

За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та перебувають в лікарні, одна з них у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: пошкоджено 38 приватних будинків, вікна у 250 квартирах та об’єкти соціальної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

За даними ОВА, зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Інформація наразі уточнюється.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

"Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження", - інформує очільник регіону Сергій Тюрін.

Також читайте: РФ атакувала Житомирщину: загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Що кажуть у ДСНС?

За інформацією рятувальників, через атаку на Хмельниччину загинуло четверо осіб.

П’ятеро людей дістали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна з них - у важкому стані.

Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 - пошкоджено.















Інформація уточнюється. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.