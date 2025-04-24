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Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: пошкоджено 38 приватних будинків, вікна у 250 квартирах та об’єкти соціальної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі, 24 квітня, російські війська атакували Хмельницьку область, унаслідок чого є масштабні руйнування.
Про наслідки ворожої атаки розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вночі, під час повітряної тривоги, Сили протиповітряної оборони збили в області 3 ворожі російські БПЛА типу "Shahed" та 7 ракет.
Унаслідок обстрілу пошкоджено:
- 38 приватних житлових будинків;
- вікна у 250 квартирах п'яти багатоквартирних будинків.
Крім того, значних пошкоджень зазнали й об’єкти соціальної інфраструктури:
- 3 заклади дошкільної освіти;
- 5 закладів загальної середньої освіти;
- 2 будинки культури;
- 2 адміністративні приміщення органу місцевого самоврядування;
- районна військова адміністрація;
- медична амбулаторія;
- музична школа;
- адміністративна будівля стадіону;
- літній та дитячий майданчики парку відпочинку;
- господарська споруда;
- гаражне приміщення.
"У вищезазначених об’єктах зафіксовано: вибиті вікна й двері, пошкодження покрівлі, падіння стель, тріщини на стінах. Також пошкоджені чотири автомобілі та один мотоцикл", - додав голова ОВА.
Також зазначається, що в області триває відновлення пошкодженого майна.
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gr1959
показати весь коментар24.04.2025 20:35 Відповісти Мені подобається 5
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