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Новини Фото Обстріли Хмельниччини
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Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: пошкоджено 38 приватних будинків, вікна у 250 квартирах та об’єкти соціальної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 24 квітня, російські війська атакували Хмельницьку область, унаслідок чого є масштабні руйнування.

Про наслідки ворожої атаки розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі, під час повітряної тривоги, Сили протиповітряної оборони збили в області 3 ворожі російські БПЛА типу "Shahed" та 7 ракет.

Унаслідок обстрілу пошкоджено:

  • 38 приватних житлових будинків;
  • вікна у 250 квартирах п'яти багатоквартирних будинків.

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Атака РФ на Хмельниччину 24 квітня

Крім того, значних пошкоджень зазнали й об’єкти соціальної інфраструктури:

  • 3 заклади дошкільної освіти;
  • 5 закладів загальної середньої освіти;
  • 2 будинки культури;
  • 2 адміністративні приміщення органу місцевого самоврядування;
  • районна військова адміністрація;
  • медична амбулаторія;
  • музична школа;
  • адміністративна будівля стадіону;
  • літній та дитячий майданчики парку відпочинку;
  • господарська споруда;
  • гаражне приміщення.

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Атака РФ на Хмельниччину 24 квітня

"У вищезазначених об’єктах зафіксовано: вибиті вікна й двері, пошкодження покрівлі, падіння стель, тріщини на стінах. Також пошкоджені чотири автомобілі та один мотоцикл", - додав голова ОВА.

Атака РФ на Хмельниччину 24 квітня
Атака РФ на Хмельниччину 24 квітня
Атака РФ на Хмельниччину 24 квітня

Також зазначається, що в області триває відновлення пошкодженого майна.

Автор: 

обстріл (28546) Хмельницька область (57)


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Трясця під Бучею дитсадок на 175 млн планують, а тут люди без даху над головою. Якийсь абсурд. А не можна тій сільській громаді свої кошти дитсадка на благодійність запустити для тимчасових збірних будиночків для постраждалих ? Чи вибори на носу ? Треба ж допомагати один одному. Чи це не План Єдності по зєлєнському ?
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24.04.2025 20:35 Відповісти
 
 