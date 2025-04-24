Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: пошкоджено 38 приватних будинків, вікна у 250 квартирах та об’єкти соціальної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 24 квітня, російські війська атакували Хмельницьку область, унаслідок чого є масштабні руйнування.

Про наслідки ворожої атаки розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі, під час повітряної тривоги, Сили протиповітряної оборони збили в області 3 ворожі російські БПЛА типу "Shahed" та 7 ракет.

Унаслідок обстрілу пошкоджено:

38 приватних житлових будинків;

вікна у 250 квартирах п'яти багатоквартирних будинків.

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Крім того, значних пошкоджень зазнали й об’єкти соціальної інфраструктури:

3 заклади дошкільної освіти;

5 закладів загальної середньої освіти;

2 будинки культури;

2 адміністративні приміщення органу місцевого самоврядування;

районна військова адміністрація;

медична амбулаторія;

музична школа;

адміністративна будівля стадіону;

літній та дитячий майданчики парку відпочинку;

господарська споруда;

гаражне приміщення.

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"У вищезазначених об’єктах зафіксовано: вибиті вікна й двері, пошкодження покрівлі, падіння стель, тріщини на стінах. Також пошкоджені чотири автомобілі та один мотоцикл", - додав голова ОВА.







Також зазначається, що в області триває відновлення пошкодженого майна.