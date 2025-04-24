Последствия атаки РФ на Хмельнитчину: повреждены 38 частных домов, окна в 250 квартирах и объекты социальной инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня ночью, 24 апреля, российские войска атаковали Хмельницкую область, вследствие чего есть масштабные разрушения.
О последствиях вражеской атаки рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью, во время воздушной тревоги, Силы противовоздушной обороны сбили в области 3 вражеских российских БПЛА типа "Shahed" и 7 ракет.
Вследствие обстрела повреждены:
- 38 частных жилых домов;
- окна в 250 квартирах пяти многоквартирных домов.
Кроме того, значительные повреждения получили и объекты социальной инфраструктуры:
- 3 учреждения дошкольного образования;
- 5 учреждений общего среднего образования;
- 2 дома культуры;
- 2 административные помещения органа местного самоуправления;
- районная военная администрация;
- медицинская амбулатория;
- музыкальная школа;
- административное здание стадиона;
- летняя и детская площадки парка отдыха;
- хозяйственная постройка;
- гаражное помещение.
"В вышеупомянутых объектах зафиксировано: выбитые окна и двери, повреждения кровли, падение потолков, трещины на стенах. Также повреждены четыре автомобиля и один мотоцикл", - добавил глава ОВА.
Также отмечается, что в области продолжается восстановление поврежденного имущества.
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