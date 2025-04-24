Последствия атаки РФ на Хмельнитчину: повреждены 38 частных домов, окна в 250 квартирах и объекты социальной инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью, 24 апреля, российские войска атаковали Хмельницкую область, вследствие чего есть масштабные разрушения.

О последствиях вражеской атаки рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью, во время воздушной тревоги, Силы противовоздушной обороны сбили в области 3 вражеских российских БПЛА типа "Shahed" и 7 ракет.

Вследствие обстрела повреждены:

38 частных жилых домов;

окна в 250 квартирах пяти многоквартирных домов.

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Кроме того, значительные повреждения получили и объекты социальной инфраструктуры:

3 учреждения дошкольного образования;

5 учреждений общего среднего образования;

2 дома культуры;

2 административные помещения органа местного самоуправления;

районная военная администрация;

медицинская амбулатория;

музыкальная школа;

административное здание стадиона;

летняя и детская площадки парка отдыха;

хозяйственная постройка;

гаражное помещение.

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"В вышеупомянутых объектах зафиксировано: выбитые окна и двери, повреждения кровли, падение потолков, трещины на стенах. Также повреждены четыре автомобиля и один мотоцикл", - добавил глава ОВА.







Также отмечается, что в области продолжается восстановление поврежденного имущества.