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Новости Фото Обстрелы Хмельницкой области
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Последствия атаки РФ на Хмельнитчину: повреждены 38 частных домов, окна в 250 квартирах и объекты социальной инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью, 24 апреля, российские войска атаковали Хмельницкую область, вследствие чего есть масштабные разрушения.

О последствиях вражеской атаки рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью, во время воздушной тревоги, Силы противовоздушной обороны сбили в области 3 вражеских российских БПЛА типа "Shahed" и 7 ракет.

Вследствие обстрела повреждены:

  • 38 частных жилых домов;
  • окна в 250 квартирах пяти многоквартирных домов.

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Атака РФ на Хмельнитчину 24 апреля

Кроме того, значительные повреждения получили и объекты социальной инфраструктуры:

  • 3 учреждения дошкольного образования;
  • 5 учреждений общего среднего образования;
  • 2 дома культуры;
  • 2 административные помещения органа местного самоуправления;
  • районная военная администрация;
  • медицинская амбулатория;
  • музыкальная школа;
  • административное здание стадиона;
  • летняя и детская площадки парка отдыха;
  • хозяйственная постройка;
  • гаражное помещение.

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Атака РФ на Хмельнитчину 24 апреля

"В вышеупомянутых объектах зафиксировано: выбитые окна и двери, повреждения кровли, падение потолков, трещины на стенах. Также повреждены четыре автомобиля и один мотоцикл", - добавил глава ОВА.

Атака РФ на Хмельнитчину 24 апреля
Атака РФ на Хмельнитчину 24 апреля
Атака РФ на Хмельнитчину 24 апреля

Также отмечается, что в области продолжается восстановление поврежденного имущества.

Автор: 

обстрел (27202) Хмельницкая область (56)


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Трясця під Бучею дитсадок на 175 млн планують, а тут люди без даху над головою. Якийсь абсурд. А не можна тій сільській громаді свої кошти дитсадка на благодійність запустити для тимчасових збірних будиночків для постраждалих ? Чи вибори на носу ? Треба ж допомагати один одному. Чи це не План Єдності по зєлєнському ?
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24.04.2025 20:35 Ответить
 
 