Враг нанес массированный удар по Хмельнитчине: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 мая 2025 года, ночью Хмельницкая область находилась под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОГА.

По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки РФ на Хмельнитчину: повреждены 38 частных домов, окна в 250 квартирах и объекты социальной инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

По данным ОГА, разрушено шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.

Информация в настоящее время уточняется.

К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.

"Обо всех новых деталях буду сообщать по мере их поступления", - информирует глава региона Сергей Тюрин.

Читайте также: РФ атаковала Житомирщину: погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что говорят в ГСЧС?

По информации спасателей, из-за атаки на Хмельнитчину погибли четыре человека.

Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 - повреждены.















Информация уточняется. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.