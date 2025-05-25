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Новости Атака на Хмельнитчину Массированный удар 25 мая 2025 года
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Враг нанес массированный удар по Хмельнитчине: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року

Сегодня, 25 мая 2025 года, ночью Хмельницкая область находилась под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОГА.

По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки РФ на Хмельнитчину: повреждены 38 частных домов, окна в 250 квартирах и объекты социальной инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

По данным ОГА, разрушено шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.

Информация в настоящее время уточняется.

К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.

"Обо всех новых деталях буду сообщать по мере их поступления", - информирует глава региона Сергей Тюрин.

Читайте также: РФ атаковала Житомирщину: погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что говорят в ГСЧС?

По информации спасателей, из-за атаки на Хмельнитчину погибли четыре человека.

Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.
Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 - повреждены.

наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року
наслідки атаки на Хмельниччину 25 травня 2025 року

Информация уточняется. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

обстрел (27652) жертвы (2090) Хмельницкая область (955)


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Топ комментарии
+14
Росія повинна бути знищена!
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25.05.2025 07:29
+11
Як ми можемо знищити кацапів, коли в нас нарід 73% вибрав на трон того, хто зробив і робить все, щоб кацапи знищили нас. А по логіці то правильно, не буде московії, яка у 1721 рокі вкрала нашу назву і історію, то на всій землі наступить мир.
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25.05.2025 08:16
+6
Чим? І ким?
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25.05.2025 07:30
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Росія повинна бути знищена!
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25.05.2025 07:29 Ответить
Чим? І ким?
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25.05.2025 07:30 Ответить
На жаль, в цьому світі це так не працює - самими побажаннями нічого не зробиш
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25.05.2025 08:10 Ответить
Як ми можемо знищити кацапів, коли в нас нарід 73% вибрав на трон того, хто зробив і робить все, щоб кацапи знищили нас. А по логіці то правильно, не буде московії, яка у 1721 рокі вкрала нашу назву і історію, то на всій землі наступить мир.
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25.05.2025 08:16 Ответить
Доки це буде продовжуватися? Чому узурпатор влади, ********** віслюк оманський не віддасть наказ спецслужбам на фізичну ліквідацію скаженого шизофреніка Пуйла? Це -найбільш імовірний і дешевий у всіх відношеннях сценарій закінчення війни. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Скажену собаку пристрілюють. Проте з ліквідацією Пуйла і встановленням миру ********** віслюк Оманський втрачає *************. Тому він , як ніхто , зацікавлений в живому і здоровому вурдалаці Пуйлі і продовженні війни. Йому наплювати на щодені жертви українців. Звідси єдиний варіант розімкнути цей порочний круг: усунення від влади будь-яким способом віслюка оманського і негайна фізична ліквідація скаженого виродка роду людського Пуйла. Негайно!
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25.05.2025 11:39 Ответить
Варвари ні на день не припиняють терор ,ну що трамп поговорив з "хороши хлопцем" ? **** путін кровожерлива істота коли ти вже здохнеш і разом з тобою підуть в небуття огидний "русский мир" ?
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25.05.2025 07:34 Ответить
Та з 10 років ще проживе і за той час не залишить з нас і мокрого місця, якщо за нас ніхто не впишеться
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25.05.2025 07:37 Ответить
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25.05.2025 08:39 Ответить
"Я ваш прігавор"
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25.05.2025 08:40 Ответить
На жаль більшість цивільних мешканців тилових міст і сіл ігнорують повітряну тривогу й не йдуть у підвали чи тим паче в укриття.
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25.05.2025 08:45 Ответить
Українці повинні ходити в футболках, з надписом, Зеленський ДЕ НАШІ РАКЕТИ!!!! Накожному стовбу повинно висіти це питання!
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25.05.2025 09:33 Ответить
На території України виготовляти ракети зараз не вийде - все добре простежується і прострілюється кацапами. А в підвалах ракети не зробиш - потрібні промислові потужності...
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25.05.2025 10:30 Ответить
Ніхто не виправдовує мерзенних і кровожадібних тварюк з Кацапоублюдії, які переважно заради політичних цілей і тиску на Україну запускають це все на наші голови (у тому числі й щоденні шахеди, мова не лише про нинішній ракетний удар), але одне суто мілітарне питання - а чи обов'язково збивати було ці Калібри (конкретно в даному випадку) над 20-тисячним містом, тоді коли навколо є стільки гектарів порожніх полів? Цей процес взагалі можна якось регулювати?
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25.05.2025 10:29 Ответить
Заходе ракета прямо вертикально над цілью,і де ти будеш її збивать
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25.05.2025 11:41 Ответить
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25.05.2025 11:01 Ответить
Наче і Ф-16 вже є я так розумію не один.
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25.05.2025 12:12 Ответить
 
 