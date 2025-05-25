Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения. В Казачьей Лопани погибла женщина. ФОТО

Ночью 25 мая 2025 года Харьков находился под атакой вражеских беспилотников. В городе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Шевченковском районе Харькова вследствие атаки вражескими беспилотниками пострадали 2 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, предварительно зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

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В Шевченковском районе вследствие вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание. Повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь.

Также Терехов отметил, что количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до трех человек.

Впоследствии в ОВА сообщили, что за прошедшие сутки вражеские удары получили м. Харьков и 8 населённых пунктов Харьковщины.

Вследствие обстрелов в г. Харьков пострадали 14-летний парень и мужчины 43 и 34 лет; в с. Казачья Лопань Дергачевской громады погибла 63-летняя женщина.

По данным ОВА, враг ударил 4 БпЛА по Шевченковскому и Основянскому районам Харькова.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

58 неуправляемых авиационных ракет;

6 КАБ;

33 БпЛА типа "Герань-2";

1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харьковском районе повреждены здания 2 гражданских предприятий, 2 многоэтажных дома, частный дом,сельскохозяйственное предприятие, погибло 30 голов крупного рогатого скота;

в Чугуевском районе повреждены помещения учебного заведения, админздание;

в Изюмском районе повреждены 2 сельскохозяйственных предприятия.







На фото с. Вишневое (Изюмский р-н)

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.