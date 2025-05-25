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Новости Фото Атака беспилотников на Николаев Массированный удар 25 мая 2025 года
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Рашисты ударили дронами по Николаеву: двое погибших, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них подросток. Фоторепортаж (обновлено)

В ночь на воскресенье, 25 мая 2025 года, войска РФ нанесли дроновой удар по Николаеву. Есть погибший, среди раненых - подросток.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, стало известно, что вследствие ночной атаки по Николаеву погиб 77-й человек.

Пять человек ранены. Среди них 17-летний парень, он в тяжелом состоянии. Две женщины госпитализированы, тоже тяжелые. Двум людям помощь оказана на месте.

По данным ГСЧС, вследствие ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар.

Обновление

Вечером 25 мая спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей женщины.

Работы по разборке аварийных конструкций продолжаются.

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Николаев после атаки 25 мая 2025 года
Николаев после атаки 25 мая 2025 года
Николаев после атаки 25 мая 2025 года
Николаев после атаки 25 мая 2025 года
Николаев после атаки 25 мая 2025 года
Николаев после атаки 25 мая 2025 года
Николаев после атаки 25 мая 2025 года

По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток.

Разрушены два этажа, остальные - повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

Эвакуированы 210 жителей. Привлечено 45 спасателей, 9 едениц техники, экстренные службы, Красный Крест, полиция.

Пиротехники обследовали 3 локации - опасных предметов не обнаружено.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

Николаев (2159) Николаевская область (2138) Николаевский район (67)


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Топ комментарии
+14
Це вже якою треба кінченою істотою бути що б свідомо убивати мирних людей ,з приходом трампа рашиський варвар відчув свою безкарність.
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25.05.2025 07:41
+8
так я знаю ! у 19р. я їшла голосувала в 3 інтернаті по 1 Слобідський за Україну ,за Порошенко ...але нас було мало ,але зеленої ейфорією віяло по всьому місту ,тепер дихаємо горем...я приїжаю іноді до Миколаєва ,і знаю шо це Україна ❤️ !
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25.05.2025 16:41
+5
Росія повинна бути знищена!
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25.05.2025 07:33
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Правила форума Совет форумчан
Росія повинна бути знищена!
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25.05.2025 07:33 Ответить
https://t.me/voynareal/115385 🔥Російська ППО, схоже, збила свій же літак Ту-160, - згідно з інформації, він летів обстрілювати Україну
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25.05.2025 07:45 Ответить
Це вже якою треба кінченою істотою бути що б свідомо убивати мирних людей ,з приходом трампа рашиський варвар відчув свою безкарність.
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25.05.2025 07:41 Ответить
А с приодом зеленского путлер не пувствовал свою безнаказанность?
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25.05.2025 16:32 Ответить
Тупастик, Пороха выбрали уже когда Крым был оккупирован, а на востоке начался отжим территорий. Вот ты тупенький, даже погуглить не в состоянии...
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26.05.2025 05:49 Ответить
Господи допоможі тим хто залишився у Миколаєві, не руйнуй їх життя !!!❤️❤️❤️ миколаївці ,моліть Бога і ви, шоб владу пішла у відставку , при слугах , війна буде довга , Миколаїв будут намагатися розрушити... виїжайте як шо можите , ця влада вас не захистить ,вони зрада !!!
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25.05.2025 10:09 Ответить
Спасибо за добрые слова сочувствия, но Николаев это Украина!!!
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25.05.2025 16:33 Ответить
так я знаю ! у 19р. я їшла голосувала в 3 інтернаті по 1 Слобідський за Україну ,за Порошенко ...але нас було мало ,але зеленої ейфорією віяло по всьому місту ,тепер дихаємо горем...я приїжаю іноді до Миколаєва ,і знаю шо це Україна ❤️ !
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25.05.2025 16:41 Ответить
куда їхати? залишити все грабіжникам та кацапам*? То давайте тікати із Харкова, Херсону, Сум. До чого дійдемо. Будемо нацією бомжів?
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25.05.2025 20:53 Ответить
ПНХ провокаторша, нікуди ми не поїдемо!
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25.05.2025 21:06 Ответить
ну як би був Порошенко президентом то і виїжати не треба було б...а так дійсно ми залишили все ,але головне шо діти з онуками виїхати встигли, ще до 19р. після того як зрозуміли ,кого тягнуть до влади ,і шо потім буде...я б приїхала до Миколаїва ,тільки шоб дешо забрати ...добре шо не маю гріха за вибір у 19р...
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25.05.2025 21:14 Ответить
Из окопа пишешь под дождем по колено в грязи?
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26.05.2025 12:34 Ответить
з якою метою цікавишся, швайне-хунде?
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26.05.2025 16:56 Ответить
да задолбали ві зеленским, мало он для вас делает? сидиш в инт. а ****** как трамп
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25.05.2025 21:15 Ответить
очень много сделал....разминировал все что мог, отвел войска от городов, погибло багато гарних хлопців і дівчат....
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25.05.2025 21:34 Ответить
а что он сделал?
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26.05.2025 12:33 Ответить
дуже хотілось би знати що саме воно зробило ?
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26.05.2025 18:25 Ответить
Это все понятно.

Только забыли написать, что дрон влетевший в дом, сбивали над Лесками начиная с береговой линии Ю. Буга.
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25.05.2025 21:18 Ответить
АД-30, на останнiй картинцi.
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25.05.2025 21:22 Ответить
 
 