Рашисты ударили дронами по Николаеву: двое погибших, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них подросток. Фоторепортаж (обновлено)

В ночь на воскресенье, 25 мая 2025 года, войска РФ нанесли дроновой удар по Николаеву. Есть погибший, среди раненых - подросток.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, стало известно, что вследствие ночной атаки по Николаеву погиб 77-й человек.

Пять человек ранены. Среди них 17-летний парень, он в тяжелом состоянии. Две женщины госпитализированы, тоже тяжелые. Двум людям помощь оказана на месте.

По данным ГСЧС, вследствие ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар.

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Вечером 25 мая спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей женщины.

Работы по разборке аварийных конструкций продолжаются.

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По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток.

Разрушены два этажа, остальные - повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

Эвакуированы 210 жителей. Привлечено 45 спасателей, 9 едениц техники, экстренные службы, Красный Крест, полиция.

Пиротехники обследовали 3 локации - опасных предметов не обнаружено.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.