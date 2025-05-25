Взрывы прогремели в Николаеве на фоне "шахедной" угрозы

В ночь на воскресенье, 25 мая, в Николаеве прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщают Общественное и городской голова Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза дронов-камикадзе для Николаева продолжается", - написал городской голова в 00:45.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

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