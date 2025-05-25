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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

шахеды снова атакуют Украину

Вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Запорожская, Днепропетровская области (Синельниковский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:53.

"г.Днепр, г.Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах", - сообщалось в 20:09.

"Днепропетровская области (Никопольский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:21.

"Днепропетровская области (Каменский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:25.

"Кировоградская, Черниговская области – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 20:53.

"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину", - сообщалось в 21:01.

"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину", - сообщалось в 21:16.

В 21:21 ВС сообщили:

  • Группа БПЛА на востоке Сумщины курс юго-западный.
  • БПЛА на Черниговщине курс юго-западный

В 21:35 ВС сообщили:

  • БпЛА в Донецкой области курсом на запад.
  • БпЛА в Харьковской области курсом на запад.
  • БПЛА в Сумской области курсом на юг.

В 21:50 ВС сообщили:

  • БПЛА на севере Черниговщины курс юго-западный/западный.
  • БпЛА на востоке Харьковщины и Донетчины курс северо-западный/западный.

Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 22:06.

"БпЛА на юге Черниговщины курс на Полтавщину", - сообщалось в 22:11.

В 22:19 ВС сообщили:

  • БПЛА на юге Харьковщины курс на Днепропетровщину.
  • БПЛА на севере Черниговщины курс на Киевщину.
  • БпЛА в центре Харьковской области курс на Полтавщину.
  • БПЛА на юге Сумщины курс на Полтавщину.
  • БпЛА на Херсонщине курс на Николаевщину.

В 22:54 ВС сообщили:

  • БпЛА на Николаевщине курс на Кировоградщину
  • г.Запорожье БпЛА в вашем направлении.

"БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесчину", - сообщалось в 23:09.

В 23:26 ВС сообщили:

  • БпЛА на юге Сумщины курс на Полтавщину.
  • БпЛА в центре Кировоградщины курс запад.
  • БпЛА на севере Черниговщины курс юго-западный.

В 23:36 сообщалось:

БПЛА на западе Полтавщины курс на Черкасщину.

БПЛА на севере Кировоградщины курс на Черкасщину.

Ближе к северу ВС сообщили: г. Краматорск! У вас вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах; Группа БпЛА на севере Черниговщины курс южный.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3718) Воздушные силы (2383)


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Топ комментарии
+19
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
23 трав.
Окупаційна армія продовжує наступ на Донбасі, оголошено евакуацію районів Сумської та Дніпропетровської областей, дрони рф їбашать вже Буковину і Прикарпаття...

...питання на прес-конференції "А скільки разів ви підтягуєтесь?"
І весь зал "Ахаха! Ахаха!"

Не наржались. Ну-ну.
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24.05.2025 21:59
+12
Скоро як рік тому 24.08.24 Зеленський заявив, що Україна розробила ракету-дрон Паляниця.

У лютому (21.02.25) вже цього року віце-премʼєр Федоров розказав про ракету Трембіта, яка може дістати москви…
Окрім красивих назв і гучного піару я ніде не можу знайти інформацію про застосування - може я погано шукав?
Я думаю, якби ми хоч раз цими ракетами врізали по москві - про це б тиждень розказував Єдиний телемарафон.
Так де ж наші ракети?
Про ракетну програму часів Порошенка я вже не згадую. З 2022 року все можна було відновити і не клянчити тепер Таурус."
(З НЕТУ)
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24.05.2025 20:55
+11
Ви дуже наівна людина , коли вірите зеленому популісту
і брехуну про якісь міфічні ракети !!
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24.05.2025 21:04
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Правила форума Совет форумчан
Пишут так же, что есть большая вероятность очередной массированной ракетной атаки ночью/утром...
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24.05.2025 20:48 Ответить
І де ви таке читаєте? В тєлєграмє напевно?
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24.05.2025 20:54 Ответить
И в телеграме в том числе. А учитывая что завтра день Киева, то будут "поздравлять"...
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24.05.2025 21:01 Ответить
Читай Чат Ютуб канала Shostka Smartcity там в онлайн режиме доступно вся информация.
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25.05.2025 00:06 Ответить
Читати в Телеграмі неможливо. Читають джерела новин. Де ви "Цензор" читаєте" ?? В інтернеті, напевно?
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25.05.2025 00:48 Ответить
Куди поділися дрони ППО. Що з "русорізом"?
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25.05.2025 00:20 Ответить
Кремлівський під@рас знову тероризує Украіну ,
у цього старого пердуна ( ху@ла) від цих бомбардувань по нашій краіні -
відбувається єрекція
Здохли , плешєн фюрер і не мучайся !!
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24.05.2025 20:53 Ответить
Що маємо , тим і шугаємо кацапів на болотах 👹
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24.05.2025 21:01 Ответить
Скоро як рік тому 24.08.24 Зеленський заявив, що Україна розробила ракету-дрон Паляниця.

У лютому (21.02.25) вже цього року віце-премʼєр Федоров розказав про ракету Трембіта, яка може дістати москви…
Окрім красивих назв і гучного піару я ніде не можу знайти інформацію про застосування - може я погано шукав?
Я думаю, якби ми хоч раз цими ракетами врізали по москві - про це б тиждень розказував Єдиний телемарафон.
Так де ж наші ракети?
Про ракетну програму часів Порошенка я вже не згадую. З 2022 року все можна було відновити і не клянчити тепер Таурус."
(З НЕТУ)
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24.05.2025 20:55 Ответить
І по чому саме у тій мацквє бити? Інша справа, дійсно - чим? Або це дійсно дурнуватенький піар а-ля "квартал-95", або ні#єра не вийшло - інженерів немає, одні юристи.
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24.05.2025 21:02 Ответить
Судячи з купленого диплому юрИста..і юристів немає...

Дяка ППО!! Дяка хлопці, що Дарниця-Борти!

Гучно, але ефективно!
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25.05.2025 00:41 Ответить
Ви дуже наівна людина , коли вірите зеленому популісту
і брехуну про якісь міфічні ракети !!
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24.05.2025 21:04 Ответить
Піськограй міг зробити 9 травня на московії більш святковим але десь загубив свої яйця, побачимо як на ранок русня привітає кіян з днем міста. Тримаймося.
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25.05.2025 00:10 Ответить
Зеленій владі маніпуляторів і брехунів я не вірю і ніколи не вірив. Але у нас є 73% йолопів.
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25.05.2025 08:05 Ответить
А ще у нас є "довгий нептун". Але, мені здається, що він "товстий", або "жирний", тому і не летить...
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25.05.2025 00:27 Ответить
Відбулись пуски ударних БпЛА типу «Shahed-136» на півночі та півдні. Очікуємо близько 300 БпЛА, перші вже почали залітати, - монітори.
Можлива загроза бойового вильоту стратегічної авіації "Ту-95мс" цієї ночі. ЧК
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24.05.2025 21:13 Ответить
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
23 трав.
Окупаційна армія продовжує наступ на Донбасі, оголошено евакуацію районів Сумської та Дніпропетровської областей, дрони рф їбашать вже Буковину і Прикарпаття...

...питання на прес-конференції "А скільки разів ви підтягуєтесь?"
І весь зал "Ахаха! Ахаха!"

Не наржались. Ну-ну.
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24.05.2025 21:59 Ответить
Так в залі його 5-6 менеджерів та прокурворчики!
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24.05.2025 22:05 Ответить
Бийте по кацапії у відповідь. Смерть кацапам! Путлер капут!
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24.05.2025 22:02 Ответить
Пишуть в тушки вже в повітрі. Бережіть себе всі
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24.05.2025 22:53 Ответить
6 шт Ту-95
2 шт Ту-160
В Чорному морі теж є носіі ракет.
Не ігноруємо тревоги!!!
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25.05.2025 00:18 Ответить
Шахеди,шахеди летіть на ракети, ракети як пташки, повертайте на рашку!
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24.05.2025 23:23 Ответить
а ми запускаємо зелений пук по кацапах
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24.05.2025 23:59 Ответить
Не спиш, під@рок!?
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25.05.2025 03:03 Ответить
 
 