Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Запорожская, Днепропетровская области (Синельниковский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:53.

"г.Днепр, г.Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах", - сообщалось в 20:09.

"Днепропетровская области (Никопольский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:21.

"Днепропетровская области (Каменский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:25.

"Кировоградская, Черниговская области – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 20:53.

"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину", - сообщалось в 21:01.

"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину", - сообщалось в 21:16.

В 21:21 ВС сообщили:

Группа БПЛА на востоке Сумщины курс юго-западный.

БПЛА на Черниговщине курс юго-западный

В 21:35 ВС сообщили:

БпЛА в Донецкой области курсом на запад.

БпЛА в Харьковской области курсом на запад.

БПЛА в Сумской области курсом на юг.

В 21:50 ВС сообщили:

БПЛА на севере Черниговщины курс юго-западный/западный.

БпЛА на востоке Харьковщины и Донетчины курс северо-западный/западный.

Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 22:06.

"БпЛА на юге Черниговщины курс на Полтавщину", - сообщалось в 22:11.

В 22:19 ВС сообщили:

БПЛА на юге Харьковщины курс на Днепропетровщину.

БПЛА на севере Черниговщины курс на Киевщину.

БпЛА в центре Харьковской области курс на Полтавщину.

БПЛА на юге Сумщины курс на Полтавщину.

БпЛА на Херсонщине курс на Николаевщину.

В 22:54 ВС сообщили:

БпЛА на Николаевщине курс на Кировоградщину

г.Запорожье БпЛА в вашем направлении.

"БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесчину", - сообщалось в 23:09.

В 23:26 ВС сообщили:

БпЛА на юге Сумщины курс на Полтавщину.

БпЛА в центре Кировоградщины курс запад.

БпЛА на севере Черниговщины курс юго-западный.

В 23:36 сообщалось:

БПЛА на западе Полтавщины курс на Черкасщину.

БПЛА на севере Кировоградщины курс на Черкасщину.

Ближе к северу ВС сообщили: г. Краматорск! У вас вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах; Группа БпЛА на севере Черниговщины курс южный.

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