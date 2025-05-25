Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 24 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Запорожская, Днепропетровская области (Синельниковский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:53.
"г.Днепр, г.Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах", - сообщалось в 20:09.
"Днепропетровская области (Никопольский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:21.
"Днепропетровская области (Каменский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:25.
"Кировоградская, Черниговская области – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 20:53.
"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину", - сообщалось в 21:01.
"Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Харьковщину", - сообщалось в 21:16.
В 21:21 ВС сообщили:
- Группа БПЛА на востоке Сумщины курс юго-западный.
- БПЛА на Черниговщине курс юго-западный
В 21:35 ВС сообщили:
- БпЛА в Донецкой области курсом на запад.
- БпЛА в Харьковской области курсом на запад.
- БПЛА в Сумской области курсом на юг.
В 21:50 ВС сообщили:
- БПЛА на севере Черниговщины курс юго-западный/западный.
- БпЛА на востоке Харьковщины и Донетчины курс северо-западный/западный.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА, – сообщалось в 22:06.
"БпЛА на юге Черниговщины курс на Полтавщину", - сообщалось в 22:11.
В 22:19 ВС сообщили:
- БПЛА на юге Харьковщины курс на Днепропетровщину.
- БПЛА на севере Черниговщины курс на Киевщину.
- БпЛА в центре Харьковской области курс на Полтавщину.
- БПЛА на юге Сумщины курс на Полтавщину.
- БпЛА на Херсонщине курс на Николаевщину.
В 22:54 ВС сообщили:
- БпЛА на Николаевщине курс на Кировоградщину
- г.Запорожье БпЛА в вашем направлении.
"БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесчину", - сообщалось в 23:09.
В 23:26 ВС сообщили:
- БпЛА на юге Сумщины курс на Полтавщину.
- БпЛА в центре Кировоградщины курс запад.
- БпЛА на севере Черниговщины курс юго-западный.
В 23:36 сообщалось:
БПЛА на западе Полтавщины курс на Черкасщину.
БПЛА на севере Кировоградщины курс на Черкасщину.
Ближе к северу ВС сообщили: г. Краматорск! У вас вражеские БПЛА. Находитесь в безопасных местах; Группа БпЛА на севере Черниговщины курс южный.
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у цього старого пердуна ( ху@ла) від цих бомбардувань по нашій краіні -
відбувається єрекція
Здохли , плешєн фюрер і не мучайся !!
У лютому (21.02.25) вже цього року віце-премʼєр Федоров розказав про ракету Трембіта, яка може дістати москви…
Окрім красивих назв і гучного піару я ніде не можу знайти інформацію про застосування - може я погано шукав?
Я думаю, якби ми хоч раз цими ракетами врізали по москві - про це б тиждень розказував Єдиний телемарафон.
Так де ж наші ракети?
Про ракетну програму часів Порошенка я вже не згадую. З 2022 року все можна було відновити і не клянчити тепер Таурус."
(З НЕТУ)
Дяка ППО!! Дяка хлопці, що Дарниця-Борти!
Гучно, але ефективно!
і брехуну про якісь міфічні ракети !!
Можлива загроза бойового вильоту стратегічної авіації "Ту-95мс" цієї ночі. ЧК
@prozapas77
·
23 трав.
Окупаційна армія продовжує наступ на Донбасі, оголошено евакуацію районів Сумської та Дніпропетровської областей, дрони рф їбашать вже Буковину і Прикарпаття...
...питання на прес-конференції "А скільки разів ви підтягуєтесь?"
І весь зал "Ахаха! Ахаха!"
Не наржались. Ну-ну.
2 шт Ту-160
В Чорному морі теж є носіі ракет.
Не ігноруємо тревоги!!!