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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди знову атакують Україну

Ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Запорізька, Дніпропетровська області (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:53.

"м.Дніпро, м.Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях", - повідомлялося о 20:09.

"Дніпропетровська області (Нікопольський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:21.

"Дніпропетровська області (Кам’янський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:25.

"Кіровоградська, Чернігівська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:53.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 21:01.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину", - повідомлялося о 21:16.

О 21:21 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на сході Сумщини курс південно-західний.
  • БпЛА на Чернігівщині курс південно-західний

О 21:35 ПС повідомили:

  • БпЛА на Донеччині курсом на захід.
  • БпЛА на Харківщині курсом на захід.
  • БпЛА на Сумщині курсом на південь.

О 21:50 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курс південно-західний/західний.
  • БпЛА на сході Харківщини та Донеччини курс північно-західний/західний.

Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 22:06.

"БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Полтавщину", - повідомлялося о 22:11.

О 22:19 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні Харківщини курс на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курс на Київщину.
  • БпЛА в центрі Харківщини курс на Полтавщину.
  • БпЛА на півдні Сумщини курс на Полтавщину.
  • БпЛА на Херсонщині курс на Миколаївщину.

О 22:54 ПС повідомили:

  • БпЛА на Миколаївщині курс на Кіровоградщину
  • м.Запоріжжя БпЛА у вашому напрямку.

"БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину", - повідомлялося о 23:09. 

О 23:26 ПС повідомили:

БпЛА на півдні Сумщини курс на Полтавщину.

БпЛА в центрі Кіровоградщини курс захід.

БпЛА на півночі Чернігівщини курс південно-західний.

О 23:36 повідомлялося:

БпЛА на заході Полтавщини курс на Черкащину.

БпЛА на півночі Кіровоградщини курс на Черкащину.

Ближче до опівночі ПС повідомили м.Краматорськ! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях; Група БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний. 

Згодом ПС повідомили про:

  • БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
  • м.Чернігів! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
  • БпЛА на півдні Київщини курс на Вінничину
  • БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину
  • м.Київ! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
  • БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА перелітають з Черкащини на Київщину.
  • БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.
  • БпЛА курсом на Миколаїв.

м.Київ! БпЛА над містом!!! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 00:45.

м.Конотоп!!! БпЛА над містом!!! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 01:01.

БпЛА на Житомирщині курсом на Хмельниччину, - повідомлялося о 01:14. 

О 01:19 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний/південно-західний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей.
  • Одеська область - БпЛА в акваторії Чорного моря

О 01:32 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Харківської області курс південний
  • БпЛА на Сумщині курс південно-західний.
  • БпЛА курсом на м.Чернігів.

Читайте також: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4285) Повітряні сили (2723)


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Топ коментарі
+19
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
23 трав.
Окупаційна армія продовжує наступ на Донбасі, оголошено евакуацію районів Сумської та Дніпропетровської областей, дрони рф їбашать вже Буковину і Прикарпаття...

...питання на прес-конференції "А скільки разів ви підтягуєтесь?"
І весь зал "Ахаха! Ахаха!"

Не наржались. Ну-ну.
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24.05.2025 21:59
+12
Скоро як рік тому 24.08.24 Зеленський заявив, що Україна розробила ракету-дрон Паляниця.

У лютому (21.02.25) вже цього року віце-премʼєр Федоров розказав про ракету Трембіта, яка може дістати москви…
Окрім красивих назв і гучного піару я ніде не можу знайти інформацію про застосування - може я погано шукав?
Я думаю, якби ми хоч раз цими ракетами врізали по москві - про це б тиждень розказував Єдиний телемарафон.
Так де ж наші ракети?
Про ракетну програму часів Порошенка я вже не згадую. З 2022 року все можна було відновити і не клянчити тепер Таурус."
(З НЕТУ)
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24.05.2025 20:55
+11
Ви дуже наівна людина , коли вірите зеленому популісту
і брехуну про якісь міфічні ракети !!
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24.05.2025 21:04
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Пишут так же, что есть большая вероятность очередной массированной ракетной атаки ночью/утром...
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24.05.2025 20:48 Відповісти
І де ви таке читаєте? В тєлєграмє напевно?
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24.05.2025 20:54 Відповісти
И в телеграме в том числе. А учитывая что завтра день Киева, то будут "поздравлять"...
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24.05.2025 21:01 Відповісти
Читай Чат Ютуб канала Shostka Smartcity там в онлайн режиме доступно вся информация.
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25.05.2025 00:06 Відповісти
Читати в Телеграмі неможливо. Читають джерела новин. Де ви "Цензор" читаєте" ?? В інтернеті, напевно?
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25.05.2025 00:48 Відповісти
Куди поділися дрони ППО. Що з "русорізом"?
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25.05.2025 00:20 Відповісти
Кремлівський під@рас знову тероризує Украіну ,
у цього старого пердуна ( ху@ла) від цих бомбардувань по нашій краіні -
відбувається єрекція
Здохли , плешєн фюрер і не мучайся !!
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24.05.2025 20:53 Відповісти
Що маємо , тим і шугаємо кацапів на болотах 👹
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24.05.2025 21:01 Відповісти
Скоро як рік тому 24.08.24 Зеленський заявив, що Україна розробила ракету-дрон Паляниця.

У лютому (21.02.25) вже цього року віце-премʼєр Федоров розказав про ракету Трембіта, яка може дістати москви…
Окрім красивих назв і гучного піару я ніде не можу знайти інформацію про застосування - може я погано шукав?
Я думаю, якби ми хоч раз цими ракетами врізали по москві - про це б тиждень розказував Єдиний телемарафон.
Так де ж наші ракети?
Про ракетну програму часів Порошенка я вже не згадую. З 2022 року все можна було відновити і не клянчити тепер Таурус."
(З НЕТУ)
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24.05.2025 20:55 Відповісти
І по чому саме у тій мацквє бити? Інша справа, дійсно - чим? Або це дійсно дурнуватенький піар а-ля "квартал-95", або ні#єра не вийшло - інженерів немає, одні юристи.
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24.05.2025 21:02 Відповісти
Судячи з купленого диплому юрИста..і юристів немає...

Дяка ППО!! Дяка хлопці, що Дарниця-Борти!

Гучно, але ефективно!
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25.05.2025 00:41 Відповісти
Ви дуже наівна людина , коли вірите зеленому популісту
і брехуну про якісь міфічні ракети !!
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24.05.2025 21:04 Відповісти
Піськограй міг зробити 9 травня на московії більш святковим але десь загубив свої яйця, побачимо як на ранок русня привітає кіян з днем міста. Тримаймося.
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25.05.2025 00:10 Відповісти
Зеленій владі маніпуляторів і брехунів я не вірю і ніколи не вірив. Але у нас є 73% йолопів.
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25.05.2025 08:05 Відповісти
А ще у нас є "довгий нептун". Але, мені здається, що він "товстий", або "жирний", тому і не летить...
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25.05.2025 00:27 Відповісти
Відбулись пуски ударних БпЛА типу «Shahed-136» на півночі та півдні. Очікуємо близько 300 БпЛА, перші вже почали залітати, - монітори.
Можлива загроза бойового вильоту стратегічної авіації "Ту-95мс" цієї ночі. ЧК
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24.05.2025 21:13 Відповісти
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
23 трав.
Окупаційна армія продовжує наступ на Донбасі, оголошено евакуацію районів Сумської та Дніпропетровської областей, дрони рф їбашать вже Буковину і Прикарпаття...

...питання на прес-конференції "А скільки разів ви підтягуєтесь?"
І весь зал "Ахаха! Ахаха!"

Не наржались. Ну-ну.
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24.05.2025 21:59 Відповісти
Так в залі його 5-6 менеджерів та прокурворчики!
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24.05.2025 22:05 Відповісти
Бийте по кацапії у відповідь. Смерть кацапам! Путлер капут!
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24.05.2025 22:02 Відповісти
Пишуть в тушки вже в повітрі. Бережіть себе всі
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24.05.2025 22:53 Відповісти
6 шт Ту-95
2 шт Ту-160
В Чорному морі теж є носіі ракет.
Не ігноруємо тревоги!!!
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25.05.2025 00:18 Відповісти
Шахеди,шахеди летіть на ракети, ракети як пташки, повертайте на рашку!
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24.05.2025 23:23 Відповісти
а ми запускаємо зелений пук по кацапах
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24.05.2025 23:59 Відповісти
Не спиш, під@рок!?
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25.05.2025 03:03 Відповісти
 
 