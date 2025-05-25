Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Запорізька, Дніпропетровська області (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:53.

"м.Дніпро, м.Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях", - повідомлялося о 20:09.

"Дніпропетровська області (Нікопольський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:21.

"Дніпропетровська області (Кам’янський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:25.

"Кіровоградська, Чернігівська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:53.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 21:01.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину", - повідомлялося о 21:16.

О 21:21 ПС повідомили:

Група БпЛА на сході Сумщини курс південно-західний.

БпЛА на Чернігівщині курс південно-західний

О 21:35 ПС повідомили:

БпЛА на Донеччині курсом на захід.

БпЛА на Харківщині курсом на захід.

БпЛА на Сумщині курсом на південь.

О 21:50 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Чернігівщини курс південно-західний/західний.

БпЛА на сході Харківщини та Донеччини курс північно-західний/західний.

Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 22:06.

"БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Полтавщину", - повідомлялося о 22:11.

О 22:19 ПС повідомили:

БпЛА на півдні Харківщини курс на Дніпропетровщину.

БпЛА на півночі Чернігівщини курс на Київщину.

БпЛА в центрі Харківщини курс на Полтавщину.

БпЛА на півдні Сумщини курс на Полтавщину.

БпЛА на Херсонщині курс на Миколаївщину.

О 22:54 ПС повідомили:

БпЛА на Миколаївщині курс на Кіровоградщину

м.Запоріжжя БпЛА у вашому напрямку.

"БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину", - повідомлялося о 23:09.

О 23:26 ПС повідомили:

БпЛА на півдні Сумщини курс на Полтавщину.

БпЛА в центрі Кіровоградщини курс захід.

БпЛА на півночі Чернігівщини курс південно-західний.

О 23:36 повідомлялося:

БпЛА на заході Полтавщини курс на Черкащину.

БпЛА на півночі Кіровоградщини курс на Черкащину.

Ближче до опівночі ПС повідомили м.Краматорськ! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях; Група БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний.

Згодом ПС повідомили про:

БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

м.Чернігів! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!

БпЛА на півдні Київщини курс на Вінничину

БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину

м.Київ! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!

БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.

БпЛА перелітають з Черкащини на Київщину.

БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.

БпЛА курсом на Миколаїв.

м.Київ! БпЛА над містом!!! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 00:45.

м.Конотоп!!! БпЛА над містом!!! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 01:01.

БпЛА на Житомирщині курсом на Хмельниччину, - повідомлялося о 01:14.

О 01:19 ПС повідомили:

Група БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний/південно-західний.

БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей.

Одеська область - БпЛА в акваторії Чорного моря

О 01:32 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Харківської області курс південний

БпЛА на Сумщині курс південно-західний.

БпЛА курсом на м.Чернігів.

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