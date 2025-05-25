Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 24 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Запорізька, Дніпропетровська області (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:53.
"м.Дніпро, м.Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях", - повідомлялося о 20:09.
"Дніпропетровська області (Нікопольський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:21.
"Дніпропетровська області (Кам’янський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:25.
"Кіровоградська, Чернігівська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:53.
"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 21:01.
"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину", - повідомлялося о 21:16.
О 21:21 ПС повідомили:
- Група БпЛА на сході Сумщини курс південно-західний.
- БпЛА на Чернігівщині курс південно-західний
О 21:35 ПС повідомили:
- БпЛА на Донеччині курсом на захід.
- БпЛА на Харківщині курсом на захід.
- БпЛА на Сумщині курсом на південь.
О 21:50 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Чернігівщини курс південно-західний/західний.
- БпЛА на сході Харківщини та Донеччини курс північно-західний/західний.
Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 22:06.
"БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Полтавщину", - повідомлялося о 22:11.
О 22:19 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні Харківщини курс на Дніпропетровщину.
- БпЛА на півночі Чернігівщини курс на Київщину.
- БпЛА в центрі Харківщини курс на Полтавщину.
- БпЛА на півдні Сумщини курс на Полтавщину.
- БпЛА на Херсонщині курс на Миколаївщину.
О 22:54 ПС повідомили:
- БпЛА на Миколаївщині курс на Кіровоградщину
- м.Запоріжжя БпЛА у вашому напрямку.
"БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину", - повідомлялося о 23:09.
О 23:26 ПС повідомили:
БпЛА на півдні Сумщини курс на Полтавщину.
БпЛА в центрі Кіровоградщини курс захід.
БпЛА на півночі Чернігівщини курс південно-західний.
О 23:36 повідомлялося:
БпЛА на заході Полтавщини курс на Черкащину.
БпЛА на півночі Кіровоградщини курс на Черкащину.
Ближче до опівночі ПС повідомили м.Краматорськ! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях; Група БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний.
Згодом ПС повідомили про:
- БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
- м.Чернігів! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
- БпЛА на півдні Київщини курс на Вінничину
- БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину
- м.Київ! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
- БпЛА на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА перелітають з Черкащини на Київщину.
- БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.
- БпЛА курсом на Миколаїв.
м.Київ! БпЛА над містом!!! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 00:45.
м.Конотоп!!! БпЛА над містом!!! Перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 01:01.
БпЛА на Житомирщині курсом на Хмельниччину, - повідомлялося о 01:14.
О 01:19 ПС повідомили:
- Група БпЛА на півночі Чернігівщини курс південний/південно-західний.
- БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей.
- Одеська область - БпЛА в акваторії Чорного моря
О 01:32 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Харківської області курс південний
- БпЛА на Сумщині курс південно-західний.
- БпЛА курсом на м.Чернігів.
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у цього старого пердуна ( ху@ла) від цих бомбардувань по нашій краіні -
відбувається єрекція
Здохли , плешєн фюрер і не мучайся !!
У лютому (21.02.25) вже цього року віце-премʼєр Федоров розказав про ракету Трембіта, яка може дістати москви…
Окрім красивих назв і гучного піару я ніде не можу знайти інформацію про застосування - може я погано шукав?
Я думаю, якби ми хоч раз цими ракетами врізали по москві - про це б тиждень розказував Єдиний телемарафон.
Так де ж наші ракети?
Про ракетну програму часів Порошенка я вже не згадую. З 2022 року все можна було відновити і не клянчити тепер Таурус."
(З НЕТУ)
Дяка ППО!! Дяка хлопці, що Дарниця-Борти!
Гучно, але ефективно!
і брехуну про якісь міфічні ракети !!
Можлива загроза бойового вильоту стратегічної авіації "Ту-95мс" цієї ночі. ЧК
@prozapas77
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23 трав.
Окупаційна армія продовжує наступ на Донбасі, оголошено евакуацію районів Сумської та Дніпропетровської областей, дрони рф їбашать вже Буковину і Прикарпаття...
...питання на прес-конференції "А скільки разів ви підтягуєтесь?"
І весь зал "Ахаха! Ахаха!"
Не наржались. Ну-ну.
2 шт Ту-160
В Чорному морі теж є носіі ракет.
Не ігноруємо тревоги!!!