Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:02.
"Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:06.
"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:08.
"Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід", - повідомлялося о 20:19.
"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Запоріжжі", - повідомлялося о 20:20.
О 20:33 ПС повідомили про:
Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рух на південь.
Нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь.
Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку на Дніпропетровщину.
О 21:06 ПС повідомляли про:
- Група ворожих БпЛА на сході та півдні Чернігівщини продовжує рух на Київщину.
- Група "шахедів" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку на Дніпропетровщину.
- Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кіовоградщини
- "шахеди" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Оновлення
О 21:43 ПС повідомили про:
- Група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині продовжує рух на Київщину.
- Група ворожих БпЛА на сході Київщини Курсом на захід.
- Ворожий БпЛА на Кіровоградщині в напрямку Черкащини.
- "Шахед" на півночі Дніпропетровщини в напрямку Кіровоградщини.
- Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на північ.
- Група БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
- Група БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.
"Київщина: ударні БпЛА в напрямку Обухова", - повідомлялося о 21:48.
О 22:23 ПС повідомили:
- Група "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- Група ворожих БпЛА на півночі та півдні Чернігівщині рухаються на південний захід.
- Група "шахедів" на сході Київщини курсом на південь.
- "шахед" на Черкащині курсом на північ.
- Ворожий БпЛА на межі Кіровоградщини та Полтавщини в напрямку Черкащини.
- Група "шахедів" на Миколаївщині в напрямку Одещнини та Кіровоградщини.
О 23:02 ПС повідомили:
- Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на південь.
- Група ворожих БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини рухаються на південний захід.
- Група "шахедів" в центрі Київщини курсом на захід.
- "шахед" на Полтавщині курсом на віденний захід.
- Ворожі БпЛА на Миколаївщині курсом на північний захід.
- Група "шахедів" на півночі Одещини в напрямку Вінниччини.
О 23:38 ПС повідомили:
- Група "шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група ворожих БпЛА Чернігівщині рухаються на Київщину.
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- "шахед" на півночі Полтавщині курсом на південь.
- Ворожі БпЛА на Вінниччині курсом на північ.
О 00:18 ПС повідомили:
- Група "шахедів" на сході Сумщини курсом на захід.
- Група "шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА Чернігівщині рухаються на Київщину.
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- Ударні БпЛА на сході Київщини курсом на захід.
- "шахед" на півночі Полтавщині курсом на захід.
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
О 00:50 ПС повідомили:
- Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині рухаються на Київщину.
- БпЛА на півночі, в центрі та півдні Київщини Київщини курсом на захід.
- Ударні БпЛА в напрямку Києва з півдня.
- "шахеди" на Житомирщині курсом на Київщину.
О 01:28 повідомлялося про "шахеди" над Києвом.
О 01:44 ПС повідомили:
- Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини продовжкє рух на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині рухаються на Київщину.
- "шахеди" в центрі Київщини в напрямку міста.
- Ударні БпЛА в напрямку Києва з півдня.
- "шахеди" на півдні Київщини курсом на захід.
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Это так страшно
Але вже звикли за більш ніж три роки.
Головне - зрозуміти, що це екзистенційна війна... і довга... Бо буде продовжуватись доти, доки існують обидві держави. І перемога в ній настане тільки тоді, коли московія перестане існувати у теперішньому вигляді!
Як прутін йому наказав, так він, до коми, і глаголить перед Американцями!!
Якщо такий обстріл, значить таки втік?