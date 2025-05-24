Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:02.

"Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:06.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:08.

"Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід", - повідомлялося о 20:19.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Запоріжжі", - повідомлялося о 20:20.

О 20:33 ПС повідомили про:

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рух на південь.

Нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь.

Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку на Дніпропетровщину.

О 21:06 ПС повідомляли про:

Група ворожих БпЛА на сході та півдні Чернігівщини продовжує рух на Київщину.

Група "шахедів" на Сумщині курсом на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку на Дніпропетровщину.

Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кіовоградщини

"шахеди" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Оновлення

О 21:43 ПС повідомили про:

Група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині продовжує рух на Київщину.

Група ворожих БпЛА на сході Київщини Курсом на захід.

Ворожий БпЛА на Кіровоградщині в напрямку Черкащини.

"Шахед" на півночі Дніпропетровщини в напрямку Кіровоградщини.

Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на північ.

Група БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Група БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.

"Київщина: ударні БпЛА в напрямку Обухова", - повідомлялося о 21:48.

О 22:23 ПС повідомили:

Група "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

Група ворожих БпЛА на півночі та півдні Чернігівщині рухаються на південний захід.

Група "шахедів" на сході Київщини курсом на південь.

"шахед" на Черкащині курсом на північ.

Ворожий БпЛА на межі Кіровоградщини та Полтавщини в напрямку Черкащини.

Група "шахедів" на Миколаївщині в напрямку Одещнини та Кіровоградщини.

О 23:02 ПС повідомили:

Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на південь.

Група ворожих БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини рухаються на південний захід.

Група "шахедів" в центрі Київщини курсом на захід.

"шахед" на Полтавщині курсом на віденний захід.

Ворожі БпЛА на Миколаївщині курсом на північний захід.

Група "шахедів" на півночі Одещини в напрямку Вінниччини.

О 23:38 ПС повідомили:

Група "шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Група ворожих БпЛА Чернігівщині рухаються на Київщину.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

"шахед" на півночі Полтавщині курсом на південь.

Ворожі БпЛА на Вінниччині курсом на північ.

О 00:18 ПС повідомили:

Група "шахедів" на сході Сумщини курсом на захід.

Група "шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА Чернігівщині рухаються на Київщину.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Ударні БпЛА на сході Київщини курсом на захід.

"шахед" на півночі Полтавщині курсом на захід.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

О 00:50 ПС повідомили:

Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині рухаються на Київщину.

БпЛА на півночі, в центрі та півдні Київщини Київщини курсом на захід.

Ударні БпЛА в напрямку Києва з півдня.

"шахеди" на Житомирщині курсом на Київщину.

О 01:28 повідомлялося про "шахеди" над Києвом.

О 01:44 ПС повідомили:

Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини продовжкє рух на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині рухаються на Київщину.

"шахеди" в центрі Київщини в напрямку міста.

Ударні БпЛА в напрямку Києва з півдня.

"шахеди" на півдні Київщини курсом на захід.

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