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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

рф знову атакує шахедами

Ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:02.

"Чернігівщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:06.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:08.

"Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини  курсом на південний захід", - повідомлялося о 20:19.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА на Запоріжжі", - повідомлялося о 20:20.

О 20:33 ПС повідомили про:

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рух на південь.
Нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь.
Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку на Дніпропетровщину.

О 21:06 ПС повідомляли про:

  • Група ворожих БпЛА на сході та півдні Чернігівщини продовжує рух на Київщину.
  • Група "шахедів" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку на Дніпропетровщину.
  • Група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кіовоградщини
  • "шахеди" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Оновлення

О 21:43 ПС повідомили про:

  • Група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Група ворожих БпЛА на Чернігівщині продовжує рух на Київщину.
  • Група ворожих БпЛА на сході Київщини Курсом на захід.
  • Ворожий БпЛА на Кіровоградщині в напрямку Черкащини.
  • "Шахед" на півночі Дніпропетровщини в напрямку Кіровоградщини.
  • Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на північ.
  • Група БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
  • Група БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.

"Київщина: ударні БпЛА в напрямку Обухова", - повідомлялося о 21:48. 

О 22:23 ПС повідомили:

  • Група "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
  • Група ворожих БпЛА на півночі та півдні Чернігівщині рухаються на південний захід.
  • Група "шахедів" на сході Київщини курсом на південь.
  • "шахед" на Черкащині курсом на північ.
  • Ворожий БпЛА на межі Кіровоградщини та Полтавщини в напрямку Черкащини.
  • Група "шахедів" на Миколаївщині в напрямку Одещнини та Кіровоградщини.

О 23:02 ПС повідомили:

  • Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на південь.
  • Група ворожих БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини рухаються на південний захід.
  • Група "шахедів" в центрі Київщини курсом на захід.
  • "шахед" на Полтавщині курсом на віденний захід.
  • Ворожі БпЛА на Миколаївщині курсом на північний захід.
  • Група "шахедів" на півночі Одещини в напрямку Вінниччини.

О 23:38 ПС повідомили:

  • Група "шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група ворожих БпЛА Чернігівщині рухаються на Київщину.
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
  • "шахед" на півночі Полтавщині курсом на південь.
  • Ворожі БпЛА на Вінниччині курсом на північ.

О 00:18 ПС повідомили:

  • Група "шахедів" на сході Сумщини курсом на захід.
  • Група "шахедів" на півночі, півдні та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Група ворожих БпЛА Чернігівщині рухаються на Київщину.
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
  • Ударні БпЛА на сході Київщини курсом на захід.
  • "шахед" на півночі Полтавщині курсом на захід.
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

О 00:50 ПС повідомили:

  • Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Група ворожих БпЛА на Чернігівщині рухаються на Київщину.
  • БпЛА на півночі, в центрі та півдні Київщини Київщини курсом на захід.
  • Ударні БпЛА в напрямку Києва з півдня.
  • "шахеди" на Житомирщині курсом на Київщину.

О 01:28 повідомлялося про "шахеди" над Києвом. 

О 01:44 ПС повідомили:

  • Група "шахедів" на півночі та в центрі Сумщини продовжкє рух на Чернігівщину.
  • Група ворожих БпЛА на Чернігівщині рухаються на Київщину.
  • "шахеди" в центрі Київщини в напрямку міста.
  • Ударні БпЛА в напрямку Києва з півдня.
  • "шахеди" на півдні Київщини курсом на захід.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4288) Повітряні сили (2726)


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Топ коментарі
+14
Дякую.
Але вже звикли за більш ніж три роки.
Головне - зрозуміти, що це екзистенційна війна... і довга... Бо буде продовжуватись доти, доки існують обидві держави. І перемога в ній настане тільки тоді, коли московія перестане існувати у теперішньому вигляді!
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23.05.2025 22:08
+8
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Паліть кацапські НПЗ, нафтосклади, та нафтопроводи.Це зараз те, чого боїться кацапія.
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23.05.2025 23:22
+7
Не знаю, як безпілотники, а в Одесі знову балістика прилетіла!
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23.05.2025 21:05
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Не знаю, як безпілотники, а в Одесі знову балістика прилетіла!
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23.05.2025 21:05 Відповісти
Я вам очень сочувствую
Это так страшно
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23.05.2025 22:00 Відповісти
Дякую.
Але вже звикли за більш ніж три роки.
Головне - зрозуміти, що це екзистенційна війна... і довга... Бо буде продовжуватись доти, доки існують обидві держави. І перемога в ній настане тільки тоді, коли московія перестане існувати у теперішньому вигляді!
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23.05.2025 22:08 Відповісти
А банкрот-Трамп, все про якусь «ПОМИЛКУ» теревенить??
Як прутін йому наказав, так він, до коми, і глаголить перед Американцями!!
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23.05.2025 21:14 Відповісти
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Паліть кацапські НПЗ, нафтосклади, та нафтопроводи.Це зараз те, чого боїться кацапія.
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23.05.2025 23:22 Відповісти
Чим?Відосиком?Якби було чим і воля керівництва(не зрадників),було б діло
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24.05.2025 00:56 Відповісти
Пишуть моніторинги, що є ознаки, що балістикою пулятимуть інтенсивно вночі . рашисти - гній людства
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23.05.2025 23:35 Відповісти
А ну, зеля, вдар своїм потужним мирним планом по балістиці і по шахедам що на нас зараз летять!
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24.05.2025 01:41 Відповісти
Де швендяє цей патужник зараз?
Якщо такий обстріл, значить таки втік?
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24.05.2025 01:52 Відповісти
У відповідь на засрашку летять потужні балістичні зелені язики та знищувачі вікон.
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24.05.2025 02:00 Відповісти
 
 