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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 22 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух російських ударних безпілотників

  • Ворожий БпЛА на заході Харківщини, курсом на Полтавщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Кілька груп "шахедів" у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград.
  • Група БпЛА з Дніпропетровської області на Харківщину.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

Оновлення станом на 00:03

  • Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
  • Група "шахедів" у центрі Харківщини курсом на Харків.
  • Кілька груп БпЛА на півдні Сумщини курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
  • Нові групи ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл., рф на Харківщину,
  • з півдня на Донеччину.

Оновлення станом на 01:06

  • Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини рухається на північний захід, курсом на Павлоград.
  • Група "шахедів" на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
  • Кілька груп БпЛА на сході та в центрі Полтавщини курсом на Полтаву, Миргород.
  • Нова група ворожих ударних БпЛА з півдня на Миколаївщину.

Оновлення станом на 01:33

  • Нова група ворожих ударних БпЛА з Луганщини на Харківщину.
  • Група "шахедів" на межі Дніпропетровщини та Полтавщини курсом на Кременчук.
  • Група "шахедів" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук.
  • Група "шахедів" на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.

Читайте: Одна жінка постраждала внаслідок атаки FPV-дрона в Оріхові, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4285) Повітряні сили (2723) Шахед (1119)


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Топ коментарі
+4
Щоневтік у бункер втік
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22.05.2025 23:42
+1
це ж белка безугла ( шавка ермака) дала " пас" , збрехавши про шикування військових
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23.05.2025 00:29
+1
з руснею все ясно - валенкам нема чого робити в Україні і відповідь буде жорстка.
а от зелені - невже вони думають, шо всі все забудуть і їхня "яка різниця" не відгукнеться?
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23.05.2025 01:46
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Трамп, уже мовчить, про «АШИБКУ від прутіна»??
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22.05.2025 22:24 Відповісти
Трамп по іде до нового року помре. Ті згадай залатіе слова. Смерть всему голова.
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22.05.2025 22:34 Відповісти
це ж белка безугла ( шавка ермака) дала " пас" , збрехавши про шикування військових
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23.05.2025 00:29 Відповісти
трамп мразота кінчений , ************ дегенерат цілував мірзенного плешивого террориста -педофіла ( можливо , якусь ляльку двійника )
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23.05.2025 00:33 Відповісти
Вечеряти будеш? Шахеди? Ні. Приілось.
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22.05.2025 22:31 Відповісти
Щоневтік у бункер втік
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22.05.2025 23:42 Відповісти
Свіжезареганий!!!
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23.05.2025 03:12 Відповісти
з руснею все ясно - валенкам нема чого робити в Україні і відповідь буде жорстка.
а от зелені - невже вони думають, шо всі все забудуть і їхня "яка різниця" не відгукнеться?
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23.05.2025 01:46 Відповісти
Редакція Цензор. Поясніть, а навіщо ви потерли коментарі Nemuritor #603958 &*
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
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23.05.2025 01:52 Відповісти
Припускаю, мабуть проти влади щось написав. Ви ж мене, учасника бойових дій, за людину не вважаєте за свою точку зору, то чому хтось повинен вашого протеже поважати? Ви "оприділиться" по життю
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23.05.2025 02:29 Відповісти
Зі мною переписувався. Спілкувалися за наше особисте. Те, що на фронті. Те - чого цивільним не зрозуміти.
А Ви?
УБД коли та де отримували?
Шо там було написано в додатку 6?
Просто так питаю.
===============
ваш протеже... Шо ти несеш, друже? За кого?
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23.05.2025 02:49 Відповісти
Відверто кажу - навіть не знаю, що таке "додаток 6". Отримав в управлінні бригади своєї 128-ї ОГШБр. Сектор "А", сектор "С". Боронили місто Дебальцево, боронили місто станиця-Луганська, це була вже літня кампанія. Якось так... Відповів по людськи....
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25.05.2025 02:03 Відповісти
ніколи не кажіть "ок" - окей....
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23.05.2025 02:07 Відповісти
От тікі-но була ніч, а вже - ранок.
Теж новина, ***.
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23.05.2025 06:24 Відповісти
 
 