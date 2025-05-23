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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 22 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух російських ударних безпілотників
- Ворожий БпЛА на заході Харківщини, курсом на Полтавщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Кілька груп "шахедів" у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград.
- Група БпЛА з Дніпропетровської області на Харківщину.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.
Оновлення станом на 00:03
- Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
- Група "шахедів" у центрі Харківщини курсом на Харків.
- Кілька груп БпЛА на півдні Сумщини курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
- Нові групи ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл., рф на Харківщину,
- з півдня на Донеччину.
Оновлення станом на 01:06
- Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини рухається на північний захід, курсом на Павлоград.
- Група "шахедів" на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
- Кілька груп БпЛА на сході та в центрі Полтавщини курсом на Полтаву, Миргород.
- Нова група ворожих ударних БпЛА з півдня на Миколаївщину.
Оновлення станом на 01:33
- Нова група ворожих ударних БпЛА з Луганщини на Харківщину.
- Група "шахедів" на межі Дніпропетровщини та Полтавщини курсом на Кременчук.
- Група "шахедів" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук.
- Група "шахедів" на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.
Топ коментарі
+4 Kan Kan #518965
показати весь коментар22.05.2025 23:42 Посилання
+1 Vika Lysenko
показати весь коментар23.05.2025 00:29 Посилання
+1 три - пятнадцать
показати весь коментар23.05.2025 01:46 Посилання
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а от зелені - невже вони думають, шо всі все забудуть і їхня "яка різниця" не відгукнеться?
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
А Ви?
УБД коли та де отримували?
Шо там було написано в додатку 6?
Просто так питаю.
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ваш протеже... Шо ти несеш, друже? За кого?
Теж новина, ***.