Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 22 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух російських ударних безпілотників

Ворожий БпЛА на заході Харківщини, курсом на Полтавщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

Кілька груп "шахедів" у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград.

Група БпЛА з Дніпропетровської області на Харківщину.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

Оновлення станом на 00:03

Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

Група "шахедів" у центрі Харківщини курсом на Харків.

Кілька груп БпЛА на півдні Сумщини курсом на Чернігівщину, Полтавщину.

Нові групи ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл., рф на Харківщину,

з півдня на Донеччину.

Оновлення станом на 01:06

Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини рухається на північний захід, курсом на Павлоград.

Група "шахедів" на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

Кілька груп БпЛА на сході та в центрі Полтавщини курсом на Полтаву, Миргород.

Нова група ворожих ударних БпЛА з півдня на Миколаївщину.

Оновлення станом на 01:33

Нова група ворожих ударних БпЛА з Луганщини на Харківщину.

Група "шахедів" на межі Дніпропетровщини та Полтавщини курсом на Кременчук.

Група "шахедів" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук.

Група "шахедів" на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.

Читайте: Одна жінка постраждала внаслідок атаки FPV-дрона в Оріхові, - ОВА