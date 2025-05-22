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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 22 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение российских ударных беспилотников

  • Вражеский БпЛА на западе Харьковщины, курсом на Полтавщину.

Обновление по движению БпЛА

  • Несколько групп "Шахедов" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр, Павлоград.
  • Группа БПЛА из Днепропетровской области в Харьковскую область.
  • БпЛА на юге Сумщины курсом на запад.

Читайте: Одна женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона в Орехове, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3718) Воздушные силы (2383) Шахед (1120)


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Топ комментарии
+4
Щоневтік у бункер втік
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22.05.2025 23:42
+1
це ж белка безугла ( шавка ермака) дала " пас" , збрехавши про шикування військових
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23.05.2025 00:29
+1
з руснею все ясно - валенкам нема чого робити в Україні і відповідь буде жорстка.
а от зелені - невже вони думають, шо всі все забудуть і їхня "яка різниця" не відгукнеться?
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23.05.2025 01:46
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Трамп, уже мовчить, про «АШИБКУ від прутіна»??
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22.05.2025 22:24 Ответить
Трамп по іде до нового року помре. Ті згадай залатіе слова. Смерть всему голова.
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22.05.2025 22:34 Ответить
це ж белка безугла ( шавка ермака) дала " пас" , збрехавши про шикування військових
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23.05.2025 00:29 Ответить
трамп мразота кінчений , ************ дегенерат цілував мірзенного плешивого террориста -педофіла ( можливо , якусь ляльку двійника )
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23.05.2025 00:33 Ответить
Вечеряти будеш? Шахеди? Ні. Приілось.
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22.05.2025 22:31 Ответить
Щоневтік у бункер втік
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22.05.2025 23:42 Ответить
Свіжезареганий!!!
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23.05.2025 03:12 Ответить
з руснею все ясно - валенкам нема чого робити в Україні і відповідь буде жорстка.
а от зелені - невже вони думають, шо всі все забудуть і їхня "яка різниця" не відгукнеться?
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23.05.2025 01:46 Ответить
Редакція Цензор. Поясніть, а навіщо ви потерли коментарі Nemuritor #603958 &*
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
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23.05.2025 01:52 Ответить
Припускаю, мабуть проти влади щось написав. Ви ж мене, учасника бойових дій, за людину не вважаєте за свою точку зору, то чому хтось повинен вашого протеже поважати? Ви "оприділиться" по життю
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23.05.2025 02:29 Ответить
Зі мною переписувався. Спілкувалися за наше особисте. Те, що на фронті. Те - чого цивільним не зрозуміти.
А Ви?
УБД коли та де отримували?
Шо там було написано в додатку 6?
Просто так питаю.
===============
ваш протеже... Шо ти несеш, друже? За кого?
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23.05.2025 02:49 Ответить
Відверто кажу - навіть не знаю, що таке "додаток 6". Отримав в управлінні бригади своєї 128-ї ОГШБр. Сектор "А", сектор "С". Боронили місто Дебальцево, боронили місто станиця-Луганська, це була вже літня кампанія. Якось так... Відповів по людськи....
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25.05.2025 02:03 Ответить
ніколи не кажіть "ок" - окей....
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23.05.2025 02:07 Ответить
От тікі-но була ніч, а вже - ранок.
Теж новина, ***.
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23.05.2025 06:24 Ответить
 
 