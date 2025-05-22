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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 22 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение российских ударных беспилотников
- Вражеский БпЛА на западе Харьковщины, курсом на Полтавщину.
Обновление по движению БпЛА
- Несколько групп "Шахедов" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр, Павлоград.
- Группа БПЛА из Днепропетровской области в Харьковскую область.
- БпЛА на юге Сумщины курсом на запад.
Топ комментарии
+4 Kan Kan #518965
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+1 Vika Lysenko
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+1 три - пятнадцать
показать весь комментарий23.05.2025 01:46 Ссылка
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а от зелені - невже вони думають, шо всі все забудуть і їхня "яка різниця" не відгукнеться?
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
А Ви?
УБД коли та де отримували?
Шо там було написано в додатку 6?
Просто так питаю.
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ваш протеже... Шо ти несеш, друже? За кого?
Теж новина, ***.