Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 22 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение российских ударных беспилотников

Вражеский БпЛА на западе Харьковщины, курсом на Полтавщину.

Обновление по движению БпЛА

Несколько групп "Шахедов" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр, Павлоград.

Группа БПЛА из Днепропетровской области в Харьковскую область.

БпЛА на юге Сумщины курсом на запад.

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