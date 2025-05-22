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Новости Атаки беспилотников на Запорожскую область
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Одна женщина пострадала вследствие атаки FPV-дрона в Орехове, - ОВА

Атака российского дрона на женщину в Орехове 22 мая

Вечером 22 мая российский FPV-дрон атаковал женщину в Орехове Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"69-летняя женщина ранена вследствие вражеской атаки по Орехову. Россияне атаковали fpv-дроном, когда женщина шла по улице. Раненной оказана вся необходимая помощь", - сообщил Федоров.

Читайте: Войска РФ ударили по Орехову: ранены три женщины

Автор: 

беспилотник (3718) Запорожская область (3166) Пологовский район (58) Орехов (9)


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