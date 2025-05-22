Одна женщина пострадала вследствие атаки FPV-дрона в Орехове, - ОВА

Вечером 22 мая российский FPV-дрон атаковал женщину в Орехове Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"69-летняя женщина ранена вследствие вражеской атаки по Орехову. Россияне атаковали fpv-дроном, когда женщина шла по улице. Раненной оказана вся необходимая помощь", - сообщил Федоров.

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