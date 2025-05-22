Одна жінка постраждала внаслідок атаки FPV-дрона в Оріхові, - ОВА

Ввечері 22 травня російський FPV-дрон атакував жінку в Оріхові Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"69-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Оріхову. Росіяни атакували fpv-дроном, коли жінка йшла вулицею. Пораненій надана вся необхідна допомога", - повідомив Федоров.

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