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Новини Атаки безпілотників на Запорізьку область
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Одна жінка постраждала внаслідок атаки FPV-дрона в Оріхові, - ОВА

Атака російського дрона на жінку в Оріхові 22 травня

Ввечері 22 травня російський FPV-дрон атакував жінку в Оріхові Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"69-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Оріхову. Росіяни атакували fpv-дроном, коли жінка йшла вулицею. Пораненій надана вся необхідна допомога", - повідомив Федоров.

Читайте: Війська РФ ударили по Оріхову: поранено трьох жінок

Автор: 

безпілотник (4285) Запорізька область (3692) Пологівський район (58) Оріхів (9)


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