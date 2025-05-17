Війська РФ ударили по Оріхову: поранено трьох жінок

Три жінки поранені внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни ударили по місту після обіду. Поранені дві жінки - 52 та 72 років. У них контузії та вибухово-осколкові поранення.

Постраждалих транспортують до лікарні. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Оновлення

Увечері Федоров повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох: ще одна 25-річна жінка звернулася по медичну допомогу.

Зараз усі троє у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості