УКР
Ворог продовжує бити по енергетиці на Запоріжжі: без світла майже 6000 абонентів. За добу під вогнем 15 населених пунктів області. ФОТОрепортаж

Російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області. Без електроенергії перебуває 6000 абонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина - протягом довгого часу.

Енергетики почнуть ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", - зазначив голова ОВА.

16 травня рашисти завдавали ударів  по 15 населених пунктах регіону,  повідомили у поліції області. Ворог 200 разів вдарив з артилерії, 4 - з реактивних систем залпового вогню, застосував 224 БпЛА та 6 разів вгатив з авіації.

Під вогнем росіян перебували Біленьке, Запасне, Магдалинівка Запорізького району, Лобкове, Кам’янське, Приморське Василівського району, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Чарівне, Новоданилівка, Малинівка та Новодарівка Пологівського району

Загалом минулої доби до поліції надійшло 19 повідомлень про пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд виділив майже 900 мільйонів на відбудову Запоріжжя та Харківщини

Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області

обстріл (30447) Запорізька область (3980) електроенергія (6332) відключення світла (1108)
Як це по енергетиці??? Смарагдовий Бонапартій же ж домовився? Ето чорний піар проти гранд-майстра переговорів. НПЗ в РФ горять? Ні. Все правильно, це з тієї сторони проблемки.
17.05.2025 12:29 Відповісти
Конечно будут бить и мучать людей , они же знают что ничего им не будет кроме ролика
17.05.2025 12:38 Відповісти
а де наша ответка нема, бо зелені мерзотникипідіграйють кацапам
17.05.2025 13:23 Відповісти
Де відповідь по НПЗ?
17.05.2025 13:58 Відповісти
 
 