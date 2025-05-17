РУС
Враг продолжает бить по энергетике в Запорожье: без света - почти 6000 абонентов. За сутки под огнем - 15 населенных пунктов области. ФОТОрепортаж

Российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Без электроэнергии находится 6000 абонентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Вследствие вражеских ударов без света на подконтрольной Украине территории остается более 6 тысяч абонентов, половина - в течение долгого времени.

Энергетики начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметил глава ОВА.

16 мая рашисты наносили удары по 15 населенным пунктам региона, сообщили в полиции области. Враг 200 раз ударил из артиллерии, 4 - из реактивных систем залпового огня, применил 224 БПЛА и 6 раз ударил из авиации.

Под огнем россиян находились Беленькое, Запасное, Магдалиновка Запорожского района, Лобковое, Каменское, Приморское Васильевского района, Гуляйполе, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Чаривне, Новоданиловка, Малиновка и Новодаровка Пологовского района

Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 19 сообщений о повреждении и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило почти 900 миллионов на восстановление Запорожья и Харьковщины

Обстрелы Запорожской области
Як це по енергетиці??? Смарагдовий Бонапартій же ж домовився? Ето чорний піар проти гранд-майстра переговорів. НПЗ в РФ горять? Ні. Все правильно, це з тієї сторони проблемки.
17.05.2025 12:29 Ответить
Конечно будут бить и мучать людей , они же знают что ничего им не будет кроме ролика
17.05.2025 12:38 Ответить
а де наша ответка нема, бо зелені мерзотникипідіграйють кацапам
17.05.2025 13:23 Ответить
Де відповідь по НПЗ?
17.05.2025 13:58 Ответить
 
 