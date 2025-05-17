Враг продолжает бить по энергетике в Запорожье: без света - почти 6000 абонентов. За сутки под огнем - 15 населенных пунктов области. ФОТОрепортаж

Российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Без электроэнергии находится 6000 абонентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Вследствие вражеских ударов без света на подконтрольной Украине территории остается более 6 тысяч абонентов, половина - в течение долгого времени.

Энергетики начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметил глава ОВА.

16 мая рашисты наносили удары по 15 населенным пунктам региона, сообщили в полиции области. Враг 200 раз ударил из артиллерии, 4 - из реактивных систем залпового огня, применил 224 БПЛА и 6 раз ударил из авиации.

Под огнем россиян находились Беленькое, Запасное, Магдалиновка Запорожского района, Лобковое, Каменское, Приморское Васильевского района, Гуляйполе, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Чаривне, Новоданиловка, Малиновка и Новодаровка Пологовского района

Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 19 сообщений о повреждении и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

