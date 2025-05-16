БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Уряд виділив майже 900 мільйонів на відбудову Запоріжжя та Харківщини

шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 896 млн грн на проєкти відбудови у Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні виділяємо 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Також затверджуємо протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови в Харківській області", – наголосив він.

За словами прем’єра, відповідні кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з Фонду вже виділено більше 7 млрд грн.

Як додав очільник уряду, із 2022 року держава вже відновила десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури.

Читайте також: В Україні від початку року відремонтували майже 700 тисяч квадратних метрів прифронтових доріг

Крім того, понад 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою "єВідновлення". Також погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло, видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого, повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося у березні Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Запорізька область (178) Шмигаль Денис (1559) відновлення (399) Харківська область (20)
правильно, будуйте. затвра знову прилетить - ще пару лярдів виділите, уйобки ненажерливі.
16.05.2025 15:17 Відповісти
Дружбан Ермака Синегубов доволен, будет ,что сфетишить.
16.05.2025 15:33 Відповісти
Російські окупанти обстріляли з артилерії Марганець Дніпропетровської області. В результаті ворожої атаки у місті була пожежа, фіксуються пошкодження та руйнування багатьох будівель, а також є постраждалі.

в марганці, як раз замовили нові скляні зупинки.
16.05.2025 15:34 Відповісти

