Уряд виділив майже 900 мільйонів на відбудову Запоріжжя та Харківщини

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 896 млн грн на проєкти відбудови у Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні виділяємо 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Також затверджуємо протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови в Харківській області", – наголосив він.

За словами прем’єра, відповідні кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з Фонду вже виділено більше 7 млрд грн.

Як додав очільник уряду, із 2022 року держава вже відновила десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури.

Крім того, понад 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою "єВідновлення". Також погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло, видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого, повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося у березні Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.