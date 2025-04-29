В Україні від початку року відремонтували майже 700 тисяч квадратних метрів прифронтових доріг

Служби відновлення з початку 2025 року ліквідували понад 672 тис. кв. метрів руйнувань та деформацій на дорогах у прифронтових регіонах.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що найактивніше ведуться роботи у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях. Наразі тривають роботи на 59 об’єктах

Загалом понад 70% робіт з експлуатаційного утримання доріг становлять роботи з ліквідації деформацій та ямкових ремонтів саме прифронтових доріг.

У держагентстві наголосили, що для населених пунктів, які перебувають під частими обстрілами, такі заходи необхідні для забезпечення життєдіяльності місцевих громад та можливості дістатися до більш безпечних територій.

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Роботи на дорогах проводяться з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей. На інших ділянках проводиться локальний ямковий ремонт для забезпечення проїзду.

Як повідомлялося у березні Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.