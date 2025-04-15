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Новини
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Кабмін спрямував ще понад 400 мільйонів коштів від ЄС на ремонт доріг

дороги,ремонт

Кабінет Міністрів схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою "Підтримка швидкого відновлення України". Зокрема, 412 млн грн спрямують на ремонт доріг.

Про це повідомили постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук та народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Кошти спрямують Державному агентству відновлення на фінансування проєктів із відбудови. Зокрема, на ремонт і реконструкцію доріг загального користування, а також на відновлення вулиці Дніпровської у Павлограді.

Усі витрати відбуватимуться за спеціальним фондом держбюджету, який формується з європейських грантів і траншів.

Як повідомлялося, на початку квітня Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на $432 млн на фінансування нового проєкту DRIVE, спрямованого на відновлення транспортної інфраструктури.

Проєкт передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.

Автор: 

дороги (1569) Кабмін (7745)


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Топ коментарі
+6
Ремонт доріг??? ))
Шикарно
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15.04.2025 13:36
+4
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15.04.2025 13:55
+2
Програма ЄС "Підтримка швидкого відновлення України" - Кабінет Міністрів України спрямує на ремонт доріг.
А потім на цих дорогах зможуть розбити палатки (якщо дадуть з ЄС звісно) ВПО, можуть розмістити там виробництва, можуть.....
Оце з чим засинають та прокидаються зелені чиновники - з думками про дороги. Єдине важливе що є в країні.
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15.04.2025 13:45
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Ремонт доріг??? ))
Шикарно
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15.04.2025 13:36 Відповісти
ТАК ПЕРЕМОЖЕМО !!!!!
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15.04.2025 13:53 Відповісти
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15.04.2025 13:55 Відповісти
З Покровська до Дніпра - я за - бо там життя поранених вимірюється хвилинами
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15.04.2025 13:39 Відповісти
якщо ремонтувати пошкоджені дороги то грошей не вистачить
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15.04.2025 13:52 Відповісти
Ремонт доріг на Закарпатті.
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15.04.2025 13:45 Відповісти
Програма ЄС "Підтримка швидкого відновлення України" - Кабінет Міністрів України спрямує на ремонт доріг.
А потім на цих дорогах зможуть розбити палатки (якщо дадуть з ЄС звісно) ВПО, можуть розмістити там виробництва, можуть.....
Оце з чим засинають та прокидаються зелені чиновники - з думками про дороги. Єдине важливе що є в країні.
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15.04.2025 13:45 Відповісти
Потужного непопукає мародерство на асвальті
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15.04.2025 14:08 Відповісти
Вся справа в пріоритетах, чи не так?
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15.04.2025 14:23 Відповісти
Треш. А на дрони? Нє?
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15.04.2025 14:35 Відповісти
А що, зброю вже не потрібно закупляти? Її вже вистачає для перемоги? Тоді навіщо всі ті збори на дрони та автівки?
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15.04.2025 14:54 Відповісти
продовження великого крадівництва зеленного виродка.
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15.04.2025 16:01 Відповісти

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