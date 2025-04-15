Кабмін спрямував ще понад 400 мільйонів коштів від ЄС на ремонт доріг

Кабінет Міністрів схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою "Підтримка швидкого відновлення України". Зокрема, 412 млн грн спрямують на ремонт доріг.

Про це повідомили постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук та народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Кошти спрямують Державному агентству відновлення на фінансування проєктів із відбудови. Зокрема, на ремонт і реконструкцію доріг загального користування, а також на відновлення вулиці Дніпровської у Павлограді.

Усі витрати відбуватимуться за спеціальним фондом держбюджету, який формується з європейських грантів і траншів.

Як повідомлялося, на початку квітня Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на $432 млн на фінансування нового проєкту DRIVE, спрямованого на відновлення транспортної інфраструктури.

Проєкт передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.