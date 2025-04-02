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Новини
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Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком

Віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом

Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на загальну суму $432 млн на фінансування нового проєкту "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE).

Відповідну угоду підписали віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Основна мета DRIVE – відновлення транспортної інфраструктури. Він передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.

Очікується, що перший транш для реалізації проєкту Україна отримає вже цього місяця.

"Це фінансування вкрай необхідне для утримання та ремонту доріг. Під час війни логістика рятує життя, і функціональна дорожня інфраструктура є критично важливою для стабільності країни. Саме тому ми робимо все можливе, щоб залучити додаткові ресурси", – прокоментував підписання угоди Кулеба.

Реалізація проєкту передбачає три основні напрямки:

  • підтримка національної мережі доріг – $270,48 млн, ці кошти спрямують на ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проєктування та нагляд за будівництвом. Ще $90 млн піде на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі.
  • $39 мільйонів – встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі.
  • технічна допомога та управління проєктами – $10 млн.

Реалізацію DRIVE забезпечуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані протягом 2025-2028 років.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Рада директорів Світового банку схвалила проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE). Він фінансуватиметься на умовах кредиту.

Зокрема, фінансування проєкту DRIVE включає позику $212 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), яку підтримав уряд Японії, кредит $210 млн від Спеціальної програми для відновлення України та Молдови (SPUR) та грант $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Автор: 

Світовий банк (575) дороги (1569) кредит (3280) ремонт (1471) відновлення (346) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (67)


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Топ коментарі
+19
я так розумію ці гроші будуть вкрадені єрмакозелом, а віддавати нам з процентами
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02.04.2025 16:57
+19
У Зельоних при слові "асфальт" тече слина, і ********* руки.
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02.04.2025 17:02
+15
Суки зелені та ахметовські. Під час війни на наше знищення вони таке роблять.
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02.04.2025 16:56
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Суки зелені та ахметовські. Під час війни на наше знищення вони таке роблять.
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02.04.2025 16:56 Відповісти
ВИБАРИ ВИБИРИ КАНДІДАТИ 3,14ДА!!!ри
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02.04.2025 17:39 Відповісти
Всі дороги в Україні відремонтовані при Великому Крадівництві.... Куди гроші?
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02.04.2025 16:56 Відповісти
Это другое вы не пАнимаете это облагораживание дорог и мостов....на бумаге...ю
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02.04.2025 17:07 Відповісти
я так розумію ці гроші будуть вкрадені єрмакозелом, а віддавати нам з процентами
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02.04.2025 16:57 Відповісти
А на закупівлю касетних *********** в США - бо Трамп за віиськову допомогу навіть не заікнувся
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02.04.2025 16:57 Відповісти
технічна допомога та управління проєктами - $10 млн. 🤣🤣🤣🤣ЦЕ МАБУТЬ НАЙТЯЖЧЕ У ВІДБУДОВІ ДОРІГ🤣🤣😜
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02.04.2025 16:57 Відповісти
На ремонте дорог воровать это основной бизнес власти, так что тут уже ничего не поделаешь, традиции
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02.04.2025 16:59 Відповісти
Гуляй рука,балдій пісюн. В ОПі чергова оргія.
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02.04.2025 17:01 Відповісти
У Зельоних при слові "асфальт" тече слина, і ********* руки.
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02.04.2025 17:02 Відповісти
Зелені ворюги не заспокоюються - як не вкрадуть, ходять як обісрані...
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02.04.2025 17:05 Відповісти
Вже друга новина про перемогу. Невже всьо, каву в Криму можна пити?
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02.04.2025 17:09 Відповісти
сьогодні всі новини від шмигла дублюють на бізнес цензорі
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02.04.2025 17:11 Відповісти
о можна чергові 20 мрдів гривень на великому крадівництві попиляти, а віддавати потім будуть діти та внуки лохів які аплодують стоячи пісюаністу та його шоблі.
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02.04.2025 17:10 Відповісти
А які винахідливі!
Все щось придумують,ночами не сплять...
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02.04.2025 17:23 Відповісти
А что, война уже закончилась?
Начинаем восстанавливать?
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02.04.2025 17:28 Відповісти
Поки ще тільки Луганськ та Донецьк, так швидше розпиляти гроші і не перевіриш
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02.04.2025 17:55 Відповісти
Коли ви вже нас зовсім не поважаєте, то хоча би себе дебілами не слід показувати, хоча би повід для крадіжки змінювали. А то крім доріг ничего видумати не можете
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02.04.2025 17:51 Відповісти
Найбільша біда в тому, що зеленого піськограя оберуть ще раз, і вже на завжди !
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02.04.2025 18:55 Відповісти
Оце й першого разу не обирали. Фальсифікації. А зараз - цілеспрямовано, вибори через Дію - і фальсифікація.
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02.04.2025 20:48 Відповісти
А как без дорог оружие и припасы подвозить из-за бугра?
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02.04.2025 19:31 Відповісти
Виродки зелені! Мамі римі на труси скинулись!
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02.04.2025 21:00 Відповісти
позитати треба дуже багато ...державу з всесвітьніми боргами ніхто не хоче ...деякий період це 100% , тому ЄС хай позичає нам теж ,ми будемо їх власністью ...головне не брати гроші у китаю та русні ...
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02.04.2025 22:08 Відповісти
Дороги - это святое. Ведь скоро выборы
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02.04.2025 22:20 Відповісти
Це на мостик до Хотянівки... На 2-й день рвонули, на Ірпені вже все відновили - а там.... ВИРВА ЯК ПІ БІМБИ((((
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02.04.2025 23:05 Відповісти
Крута тема, береш позику, крадеш ті гроші, а віддавати мудрому наріду, сидиш десь в Іспанії в маєточку за 30 лямів і дивишся нат ой нарід по тєлеку і ригочиш 🥳
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02.04.2025 23:45 Відповісти
Як я ненавиджу тих хто обрав цю владу в 2019 році
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03.04.2025 01:40 Відповісти
Опять дороги для русских танков строят, как в 22?
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03.04.2025 02:06 Відповісти
Беруть кредит тому що через згортання фінансової допомоги від США прийшлось цим фунтам переводити гроші з будівницва доріг на більш потрібні для країни речі.Але через те що на цій галузі багато хто з влади заробляв,то вони не можуть допустити падіння своїх заробітків.Хороша схема-держава бере кредит-кредит іде на приватні фірми і на відкати-заробляють дяді і тьоті від зелених-а потім платники податків(ми всі)віддаємо цей кредит з своєї кишені.А ті хто заробив купують нерухомість за кордом,купують крипту,і забезпечують своїм личинусам комфортне життя за кордоном.
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03.04.2025 13:08 Відповісти
Для кого дороги і мости... Азіров просто відпочиває, як і усі папєрєдніки!
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03.04.2025 13:20 Відповісти
Гарячково "гріють руки", бо їм залишилося мало часу. Мерзотники - ППО і ПРО країни, забезпечення Армії зброєю і ************ то їм до ср.ки. Треба красти бо цій банді скоро п-ц. Будьмо пильними - вони знову на виборах спробують пропхати продажного злодюгу голобородька!
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03.04.2025 14:11 Відповісти
не ну кацапы каждый день продвигаються, они мля дороги делают. это еще не ссут в глаза ?
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03.04.2025 21:27 Відповісти
Не нарід!! Ви не праві!! Тітки з хацапетівки аплодують !! Ну і що що вони трохи крадуть так вони ж не повтікали!! Вони ж тут крадуть! Тут же можна бо свої всі і " не стидно"! А може наше ," начальство" і нам в хацапетівку якусь стежину протопче...воно ж " начальство" і йому відніше куди ці гроші прилаштувати....
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04.04.2025 21:25 Відповісти

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