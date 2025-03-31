Кабмін виділив 5,2 мільярда на ремонт доріг у прифронтових регіонах
Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час виїзного засідання уряду, яке відбулося сьогодні в Ірпені Київської області, повідомляє пресслужба уряду.
"Виділяємо 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки та оборони", – повідомив Шмигаль.
Як повідомлялося, у лютому Кабмін вже виділив Держагентству відновлення 12,6 мільярда гривень на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.
Топ коментарі
+18 Ник Литвиненко #400717
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+18 Старый зольдат
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+16 Петр Гарасимюк
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Чи будуть виділени міліони на "озєлєнєніє" цього року так само як влітку минулого ?
А ще у голови Покровська в екзилі в Києві є стаття на квіти із десятком тисяч гривень.
"А мы все крадем
Все крадем,
Все крадем...."
ніхто їх не звільняє та не карає
хто ж сам се бе покарає
В прифронтових легше спи...ти і не можливо перевірити.
Кто будет делать дороги в прифронтовых районах и областях, смертники?
Ну что же вы за идиоты такие??