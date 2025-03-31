Кабмін виділив 5,2 мільярда на ремонт доріг у прифронтових регіонах

Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час виїзного засідання уряду, яке відбулося сьогодні в Ірпені Київської області, повідомляє пресслужба уряду.

"Виділяємо 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки та оборони", – повідомив Шмигаль.

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Як повідомлялося, у лютому Кабмін вже виділив Держагентству відновлення 12,6 мільярда гривень на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.