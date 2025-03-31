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Новини
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Кабмін виділив 5,2 мільярда на ремонт доріг у прифронтових регіонах

Кабмін виділив ще 5,2 мільярда на ремонт доріг

Кабінет Міністрів виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час виїзного засідання уряду, яке відбулося сьогодні в Ірпені Київської області, повідомляє пресслужба уряду.

"Виділяємо 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки та оборони", – повідомив Шмигаль.

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Як повідомлялося, у лютому Кабмін вже виділив Держагентству відновлення 12,6 мільярда гривень на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Автор: 

держбюджет (1569) дороги (1569) Кабмін (7745) ремонт (1471)


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Топ коментарі
+18
Правильно,вогонь припинено,Фронт зупинився,на дрони,********** та зарплатню військовим гроші вже непотрібні...у когось в голові "настав мир"..?!!! Треш...
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31.03.2025 18:32
+18
Скоти.
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31.03.2025 18:44
+16
Знову дуже "потужно" П...СИ.....
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31.03.2025 18:39
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Правильно,вогонь припинено,Фронт зупинився,на дрони,********** та зарплатню військовим гроші вже непотрібні...у когось в голові "настав мир"..?!!! Треш...
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31.03.2025 18:32 Відповісти
Мене турбують клумби Покровська !

Чи будуть виділени міліони на "озєлєнєніє" цього року так само як влітку минулого ?
А ще у голови Покровська в екзилі в Києві є стаття на квіти із десятком тисяч гривень.
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31.03.2025 19:17 Відповісти
Знову дуже "потужно" П...СИ.....
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31.03.2025 18:39 Відповісти
Скоти.
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31.03.2025 18:44 Відповісти
Цирк ! (кіно таке було):

"А мы все крадем
Все крадем,
Все крадем...."
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31.03.2025 19:46 Відповісти
А підарасів ніхто не відмі ня та не скасовував...
ніхто їх не звільняє та не карає
хто ж сам се бе покарає
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31.03.2025 21:23 Відповісти
Як там нова дорога Бахмут-Майорськ?
В прифронтових легше спи...ти і не можливо перевірити.
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31.03.2025 18:48 Відповісти
Знову те саме крадівництво,коли ж ви вже нажеретеся?
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31.03.2025 18:49 Відповісти
Вони вже не можуть зупинитися. У них, без спижжених грошей, ломка починається.
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31.03.2025 19:01 Відповісти
Безграмотный чиновник безграмотно объяснил, в результате, можно понять, что деньги будут отданы на разграбление чиновников от власти.

Кто будет делать дороги в прифронтовых районах и областях, смертники?

Ну что же вы за идиоты такие??
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31.03.2025 18:53 Відповісти
Без хоча б ямкового ремонту дороги стають напрямками по яким тільки танком їхати. Так що підтримувати треба. Інша справа якість та вартість ремонту. На Глухівсько- Білопільскому напрямку в Сумський області поранених не довозили по розбитим дорогам влітку 24 року.
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31.03.2025 18:53 Відповісти
А в тилу доріг вже немає. Нещодавно їздив у Полтавську область. Це просто капець. Мій Ланос тепер потребує ремонту ходової
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31.03.2025 19:00 Відповісти
Наступні - шашлики на передовій.
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31.03.2025 19:00 Відповісти
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31.03.2025 19:16 Відповісти
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31.03.2025 20:41 Відповісти
Сукі зелені
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31.03.2025 19:56 Відповісти
Як там велич націі казав? «Зато швидка проіде швидше по тих дорогах»
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31.03.2025 20:01 Відповісти
73% д***лів, шо вже не смішно?
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31.03.2025 20:05 Відповісти
Гроші є для того щоб мусорам підняти зарплатню, щоб міністрам накинути ще ( бо ну ви подивіться, вони скоро з голоду подохнуть) є гроші щоб платити прокурорам "інвалідам" (яких досі не звільнили і пенсії не зняли ) на дороги гроші є, а от щоб підняти виплати військовим згідно нинішнього курсу, то вже немає, чи ви все в тецекунів вклали? 😂
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31.03.2025 22:08 Відповісти
Велике будівництво ніколи не зупиняється бо зелені гнили ніяк не нажеруться.
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31.03.2025 22:18 Відповісти
Хайп на цій темі не надто доречний. Дороги в прифронтових регіонах - це у першу чергу життя наших воїнів. Щоб вчасно евакуювати їх у безпечне місце для надання медичної допомоги
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31.03.2025 23:17 Відповісти
Зелена мразота , я на хрипатого та його шобло дивитись не можу , на довічне ув'язнення
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01.04.2025 05:40 Відповісти
а американец или европеец смотрит и думает, ПЗДЦ,
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03.04.2025 21:30 Відповісти

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