Світовий банк виділить Україні $430 мільйонів на дороги і транспорт

Рада директорів Світового банку затвердила новий пакет підтримки "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)" на суму $432 млн. Він спрямований на підвищенні стійкості національної дорожньої мережі та покращенні ефективності в транспортному секторі України.

Про це повідомили у Світовому банку, передає Інтерфакс-Україна.

Фінансування проєкту DRIVE включає позику $212 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), яку підтримав уряд Японії, кредит $210 млн від Спеціальної програми для відновлення України та Молдови (SPUR) та грант $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Проєкт реалізовуватиме Державне агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проєкт має три складових, першою з яких є збереження національної мережі доріг. Ця складова включає два компоненти – інвестиції для національних доріг на суму $270,48 млн та реформа автомобільних доріг і транспорту ( на це спрямують $90 млн).

Друга складова на $39 млн – періодичний догляд за мережею доріг державного значення. Йдеться також про встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі.

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Третій компонент – технічна допомога та управління проєктом. Він охоплює розробку нових проєктів та їхню реалізацію, зокрема, за підтримки гранту URTF на $9 млн, а також забезпечення ефективного управління проєктом за $1 млн.

У Світовому банку додали, що DRIVE також узгоджується з нещодавніми та поточними аналітичними заходами та технічною допомогою банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Серед них – RDNA4 та майбутні дослідження щодо фінансування дорожнього сектору та розвитку дорожніх концесій в Україні.

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття мають скласти $524 млрд.