Войска РФ нанесли удар по Орехову: ранены три женщины

Три женщины ранены вследствие сегодняшней вражеской атаки на Орехов Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне ударили по городу после обеда. Ранены две женщины - 52 и 72 лет. У них контузии и взрывно-осколочные ранения.

Пострадавших транспортируют в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Больше информации на эту минуту не известно.

Обновление

Вечером Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех: еще одна 25-летняя женщина обратилась за медицинской помощью.

Сейчас все трое в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.