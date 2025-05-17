Войска РФ нанесли удар по Орехову: ранены три женщины
Три женщины ранены вследствие сегодняшней вражеской атаки на Орехов Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне ударили по городу после обеда. Ранены две женщины - 52 и 72 лет. У них контузии и взрывно-осколочные ранения.
Пострадавших транспортируют в больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Больше информации на эту минуту не известно.
Обновление
Вечером Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех: еще одна 25-летняя женщина обратилась за медицинской помощью.
Сейчас все трое в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
