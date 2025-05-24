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Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:02.
"Черниговщина - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:06.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:08.
"Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад", - сообщалось в 20:19.
"Угроза применения врагом ударных БпЛА на Запорожье", - сообщалось в 20:20.
В 20:33 ВС сообщили:
- Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает движение на юг.
- Новая группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг.
- Группа вражеских БпЛА на Запорожье в направлении на Днепропетровщину.
В 21:06 ВС сообщали:
- Группа вражеских БПЛА на востоке и юге Черниговщины продолжает движение в Киевскую область.
- Группа "Шахедов" в Сумской области курсом на Черниговщину.
- Группа вражеских БПЛА на Запорожье по направлению на Днепропетровщину.
- Группа вражеских БПЛА на Днепропетровщине курсом на Киовоградщину.
- "Шахеды" в Херсонской области курсом на Николаевщину.
Обновление
В 21:43 ВС сообщили:
- Группа "Шахедов" на севере Сумской области курсом на Черниговщину.
- Группа вражеских БПЛА в Черниговской области продолжает движение на Киевщину.
- Группа вражеских БПЛА на востоке Киевщины. Курсом на запад.
- Вражеский БпЛА в Кировоградской области в направлении Черкасской области.
- "Шахед" на севере Днепропетровщины в направлении Кировоградщины.
- Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровской области курсом на север.
- Группа БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.
- Группа БПЛА в Николаевской области курсом на запад.
- "Киевщина: ударные БПЛА в направлении Обухова", - сообщалось в 21:48.
- Группа "Шахедов" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.
- БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
- Группа вражеских БПЛА на севере и юге Черниговщины двигается на юго-запад.
- Группа "Шахедов" на востоке Киевской области курсом на юг.
- "Шахед" в Черкасской области курсом на север.
- Вражеский БпЛА на границе Кировоградщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.
- Группа "Шахедов" на Николаевщине в направлении Одесщины и Кировоградщины.
В 23:02 ВС сообщили:
- Группа "Шахедов" на севере и в центре Сумской области курсом на Черниговщину.
- Группа БПЛА на юге Сумщины курсом на юг.
- Группа вражеских БПЛА на севере и в центре Черниговской области движется на юго-запад.
- Группа "Шахедов" в центре Киевской области курсом на запад.
- "Шахед" на Полтавщине курсом на юго-запад.
- Вражеские БпЛА на Николаевщине курсом на северо-запад.
- Группа "Шахедов" на севере Одесщины в направлении Винницкой области.
В 23:38 ВС сообщили:
- Группа "Шахедов" на севере, юге и центре Сумщины курсом на Черниговщину и Полтавщину.
- Группа вражеских БПЛА на Черниговщине двигаются на Киевщину.
- БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
- "Шахед" на севере Полтавской области курсом на юг.
- Вражеские БпЛА в Винницкой области курсом на север.
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Это так страшно
Але вже звикли за більш ніж три роки.
Головне - зрозуміти, що це екзистенційна війна... і довга... Бо буде продовжуватись доти, доки існують обидві держави. І перемога в ній настане тільки тоді, коли московія перестане існувати у теперішньому вигляді!
Як прутін йому наказав, так він, до коми, і глаголить перед Американцями!!
Якщо такий обстріл, значить таки втік?