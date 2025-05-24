Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:02.

"Черниговщина - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:06.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:08.

"Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад", - сообщалось в 20:19.

"Угроза применения врагом ударных БпЛА на Запорожье", - сообщалось в 20:20.

В 20:33 ВС сообщили:

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает движение на юг.

Новая группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг.

Группа вражеских БпЛА на Запорожье в направлении на Днепропетровщину.

В 21:06 ВС сообщали:

Группа вражеских БПЛА на востоке и юге Черниговщины продолжает движение в Киевскую область.

Группа "Шахедов" в Сумской области курсом на Черниговщину.

Группа вражеских БПЛА на Запорожье по направлению на Днепропетровщину.

Группа вражеских БПЛА на Днепропетровщине курсом на Киовоградщину.

"Шахеды" в Херсонской области курсом на Николаевщину.

Обновление

В 21:43 ВС сообщили:

Группа "Шахедов" на севере Сумской области курсом на Черниговщину.

Группа вражеских БПЛА в Черниговской области продолжает движение на Киевщину.

Группа вражеских БПЛА на востоке Киевщины. Курсом на запад.

Вражеский БпЛА в Кировоградской области в направлении Черкасской области.

"Шахед" на севере Днепропетровщины в направлении Кировоградщины.

Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровской области курсом на север.

Группа БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.

Группа БПЛА в Николаевской области курсом на запад.

"Киевщина: ударные БПЛА в направлении Обухова", - сообщалось в 21:48.

В 22:23 ВС сообщили:

Группа "Шахедов" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.

БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.

Группа вражеских БПЛА на севере и юге Черниговщины двигается на юго-запад.

Группа "Шахедов" на востоке Киевской области курсом на юг.

"Шахед" в Черкасской области курсом на север.

Вражеский БпЛА на границе Кировоградщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.

Группа "Шахедов" на Николаевщине в направлении Одесщины и Кировоградщины.

В 23:02 ВС сообщили:

Группа "Шахедов" на севере и в центре Сумской области курсом на Черниговщину.

Группа БПЛА на юге Сумщины курсом на юг.

Группа вражеских БПЛА на севере и в центре Черниговской области движется на юго-запад.

Группа "Шахедов" в центре Киевской области курсом на запад.

"Шахед" на Полтавщине курсом на юго-запад.

Вражеские БпЛА на Николаевщине курсом на северо-запад.

Группа "Шахедов" на севере Одесщины в направлении Винницкой области.

В 23:38 ВС сообщили:

Группа "Шахедов" на севере, юге и центре Сумщины курсом на Черниговщину и Полтавщину.

Группа вражеских БПЛА на Черниговщине двигаются на Киевщину.

БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

"Шахед" на севере Полтавской области курсом на юг.

Вражеские БпЛА в Винницкой области курсом на север.

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