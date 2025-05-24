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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

рф снова атакует шахедами

Вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:02.

"Черниговщина - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:06.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:08.

"Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад", - сообщалось в 20:19.

"Угроза применения врагом ударных БпЛА на Запорожье", - сообщалось в 20:20.

В 20:33 ВС сообщили:

  • Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает движение на юг.
  • Новая группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг.
  • Группа вражеских БпЛА на Запорожье в направлении на Днепропетровщину.

В 21:06 ВС сообщали:

  • Группа вражеских БПЛА на востоке и юге Черниговщины продолжает движение в Киевскую область.
  • Группа "Шахедов" в Сумской области курсом на Черниговщину.
  • Группа вражеских БПЛА на Запорожье по направлению на Днепропетровщину.
  • Группа вражеских БПЛА на Днепропетровщине курсом на Киовоградщину.
  • "Шахеды" в Херсонской области курсом на Николаевщину.

Обновление

В 21:43 ВС сообщили:

  • Группа "Шахедов" на севере Сумской области курсом на Черниговщину.
  • Группа вражеских БПЛА в Черниговской области продолжает движение на Киевщину.
  • Группа вражеских БПЛА на востоке Киевщины. Курсом на запад.
  • Вражеский БпЛА в Кировоградской области в направлении Черкасской области.
  • "Шахед" на севере Днепропетровщины в направлении Кировоградщины.
  • Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровской области курсом на север.
  • Группа БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.
  • Группа БПЛА в Николаевской области курсом на запад.
  • "Киевщина: ударные БПЛА в направлении Обухова", - сообщалось в 21:48.

В 22:23 ВС сообщили:

  • Группа "Шахедов" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.
  • БПЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
  • Группа вражеских БПЛА на севере и юге Черниговщины двигается на юго-запад.
  • Группа "Шахедов" на востоке Киевской области курсом на юг.
  • "Шахед" в Черкасской области курсом на север.
  • Вражеский БпЛА на границе Кировоградщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.
  • Группа "Шахедов" на Николаевщине в направлении Одесщины и Кировоградщины.

В 23:02 ВС сообщили:

  • Группа "Шахедов" на севере и в центре Сумской области курсом на Черниговщину.
  • Группа БПЛА на юге Сумщины курсом на юг.
  • Группа вражеских БПЛА на севере и в центре Черниговской области движется на юго-запад.
  • Группа "Шахедов" в центре Киевской области курсом на запад.
  • "Шахед" на Полтавщине курсом на юго-запад.
  • Вражеские БпЛА на Николаевщине курсом на северо-запад.
  • Группа "Шахедов" на севере Одесщины в направлении Винницкой области.

В 23:38 ВС сообщили:

  • Группа "Шахедов" на севере, юге и центре Сумщины курсом на Черниговщину и Полтавщину.
  • Группа вражеских БПЛА на Черниговщине двигаются на Киевщину.
  • БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
  • "Шахед" на севере Полтавской области курсом на юг.
  • Вражеские БпЛА в Винницкой области курсом на север.

Читайте также: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3723) Воздушные силы (2386)


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Топ комментарии
+14
Дякую.
Але вже звикли за більш ніж три роки.
Головне - зрозуміти, що це екзистенційна війна... і довга... Бо буде продовжуватись доти, доки існують обидві держави. І перемога в ній настане тільки тоді, коли московія перестане існувати у теперішньому вигляді!
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23.05.2025 22:08
+8
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Паліть кацапські НПЗ, нафтосклади, та нафтопроводи.Це зараз те, чого боїться кацапія.
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23.05.2025 23:22
+7
Не знаю, як безпілотники, а в Одесі знову балістика прилетіла!
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23.05.2025 21:05
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не знаю, як безпілотники, а в Одесі знову балістика прилетіла!
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23.05.2025 21:05 Ответить
Я вам очень сочувствую
Это так страшно
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23.05.2025 22:00 Ответить
Дякую.
Але вже звикли за більш ніж три роки.
Головне - зрозуміти, що це екзистенційна війна... і довга... Бо буде продовжуватись доти, доки існують обидві держави. І перемога в ній настане тільки тоді, коли московія перестане існувати у теперішньому вигляді!
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23.05.2025 22:08 Ответить
А банкрот-Трамп, все про якусь «ПОМИЛКУ» теревенить??
Як прутін йому наказав, так він, до коми, і глаголить перед Американцями!!
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23.05.2025 21:14 Ответить
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Паліть кацапські НПЗ, нафтосклади, та нафтопроводи.Це зараз те, чого боїться кацапія.
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23.05.2025 23:22 Ответить
Чим?Відосиком?Якби було чим і воля керівництва(не зрадників),було б діло
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24.05.2025 00:56 Ответить
Пишуть моніторинги, що є ознаки, що балістикою пулятимуть інтенсивно вночі . рашисти - гній людства
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23.05.2025 23:35 Ответить
А ну, зеля, вдар своїм потужним мирним планом по балістиці і по шахедам що на нас зараз летять!
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24.05.2025 01:41 Ответить
Де швендяє цей патужник зараз?
Якщо такий обстріл, значить таки втік?
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24.05.2025 01:52 Ответить
У відповідь на засрашку летять потужні балістичні зелені язики та знищувачі вікон.
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24.05.2025 02:00 Ответить
 
 