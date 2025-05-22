Россияне ночью атаковали "Шахедами" Николаев и пригород

Войска РФ ночью атаковали дронами Николаев и его пригород, повреждений не зафиксировано.

Об этом сообщает начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью, 22 мая, с 02:15 враг атаковал пригород и город Николаев БпЛА типа Shahed 131/136. По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало, повреждений не зафиксировано", - отметил начальник ОВА.

Также, по словам Кима, в среду, 21 мая, враг трижды атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду, обошлось без пострадавших.

Вчера враг в 13:57 и 14:08 атаковал FPV-дронами акваторию Очаковской громады, пострадавших нет.

