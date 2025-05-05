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Новости Задержание корректировщиков
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Готовил удар по Николаеву в обход ПВО Украины: СБУ задержала российского информатора

Агент РФ готовил удар по Николаеву в обход ПВО Украины

В Николаеве задержан 31-летний мужчина, который корректировал российские удары по Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупантов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

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"Чтобы рашисты могли осуществлять обстрелы "в обход" ПВО, он одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп. Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых - местных жителей - во время бытовых разговоров", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был разоблачен на начальных этапах его разведывательной деятельности. Его действия задокументированы и проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Мужчина был задержан в его доме в Николаеве.

"Информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: фсб и военную разведку рф. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов", - отметили в СБУ.

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Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: 

Николаев (2154) Николаевская область (2130) СБУ (19924) корректировщик (53) Николаевский район (61)


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допитати і на гіляку довбограя, запрорданця !!!
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05.05.2025 10:09 Ответить
таких помічників у рашистів багато
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05.05.2025 10:13 Ответить
Заброньований мабуть?
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05.05.2025 10:22 Ответить
Скільки такої падалі ще в країні, жах просто.
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05.05.2025 10:27 Ответить
Пока эту нечисть не будут казнить, их количество будет только увеличиваться.
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05.05.2025 10:33 Ответить
Знову будуть, довгомісячні діяння прокурорсько-суддівських з «доброчесністю» їх статків, а УБИВЦІ, як і попередникам, за АНАЛОГІЄЮ, ці діячі злампічать = отримає, якийсь смішний вирок, за ЗАКОНАМИ мирного часу, як *******=УБИВЦЯ!
Вішати треба, таких, як це РЕГУЛЯРНО роблять Сирійці, з такою ж нечистю!!!
А зеленський+стефанчуки+шмигаль, разом з десятками дердСекретарів у КМУ та ЦОВВ, під контролем помічників ригоАНАЛІВ, упродовж 3 років, саботують внесення НАГАЛЬНИХ змін до законів, що відповідають потребам СЬОГОДЕННЯ в Україні!
Тобто, відверто працюють в Україні, на московських окупантів з *******!
Схаменіться, Українці, ворог сидить в хаті!
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05.05.2025 10:46 Ответить
На розмінування!
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05.05.2025 11:24 Ответить
Простіше - вибухівку межи ноги і хай летить у рашкостан.
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05.05.2025 12:00 Ответить
 
 