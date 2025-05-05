Готовил удар по Николаеву в обход ПВО Украины: СБУ задержала российского информатора

В Николаеве задержан 31-летний мужчина, который корректировал российские удары по Силам обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупантов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

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"Чтобы рашисты могли осуществлять обстрелы "в обход" ПВО, он одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп. Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых - местных жителей - во время бытовых разговоров", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был разоблачен на начальных этапах его разведывательной деятельности. Его действия задокументированы и проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Мужчина был задержан в его доме в Николаеве.

"Информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: фсб и военную разведку рф. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов", - отметили в СБУ.

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Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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