Готовил удар по Николаеву в обход ПВО Украины: СБУ задержала российского информатора
В Николаеве задержан 31-летний мужчина, который корректировал российские удары по Силам обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупантов интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.
"Чтобы рашисты могли осуществлять обстрелы "в обход" ПВО, он одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп. Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых - местных жителей - во время бытовых разговоров", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был разоблачен на начальных этапах его разведывательной деятельности. Его действия задокументированы и проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Мужчина был задержан в его доме в Николаеве.
"Информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: фсб и военную разведку рф. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".
Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов", - отметили в СБУ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Вішати треба, таких, як це РЕГУЛЯРНО роблять Сирійці, з такою ж нечистю!!!
А зеленський+стефанчуки+шмигаль, разом з десятками дердСекретарів у КМУ та ЦОВВ, під контролем помічників ригоАНАЛІВ, упродовж 3 років, саботують внесення НАГАЛЬНИХ змін до законів, що відповідають потребам СЬОГОДЕННЯ в Україні!
Тобто, відверто працюють в Україні, на московських окупантів з *******!
Схаменіться, Українці, ворог сидить в хаті!