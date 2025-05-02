Корректировали ракетно-бомбовые удары РФ по Харьковской области: до 15 лет приговорена агентурная пара российского ГРУ, - СБУ

Агентурная пара российской военной разведки (ГРУ), которая действовала на Харьковщине, приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фигурантами являются это местная безработная и ее сожитель, которые корректировали ракетно-бомбовые удары РФ по региону. Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным.

Для убедительности "легенды" предатели обустроили в собственном дворе импровизированный приют. Чтобы скрыто собирать координаты для огневого поражения, они искали информацию для врага под видом поездок в поисках брошенных животных. Дополнительную информацию предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время "волонтерских" поездок.

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Сообщается, что среди основных целей, которые интересовали врага, были запасные командные пункты и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые воины.

Агентурную пару задержали по месту жительства возле Харькова в феврале этого года.

Установлено, что оккупанты дистанционно завербовали обоих предателей через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины.

Оба агента признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного

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