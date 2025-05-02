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Новини Вироки за державну зраду
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Коригували ракетно-бомбові удари РФ по Харківщині: До 15 років засуджено агентурну пару російського ГРУ, - СБУ

Засуджено агентурну пару російського ГРУ

Агентурну пару російської воєнної розвідки (ГРУ), яка діяла на Харківщині, засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фігурантами є місцева безробітна та її співмешканець, які коригували ракетно-бомбові удари РФ по регіону. Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

Для переконливості "легенди" зрадники облаштували на власному подвір’ї імпровізований притулок. Щоб приховано збирати координати для вогневого ураження, вони шукали інформацію для ворога під виглядом поїздок у пошуках покинутих тварин. Додаткову інформацію зрадники "втемну" випитували у місцевих жителів, з якими зустрічалися під час "волонтерських" поїздок.

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Повідомляється, що серед основних цілей, які цікавили ворога, були запасні командні пункти та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені воїни.

Агентурну пару затримали за місцем проживання біля Харкова у лютому цього року.

Встановлено, що окупанти дистанційно завербували обох зрадників через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

Обох агентів визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

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Автор: 

СБУ (12842) державна зрада (1689) Харківська область (861)


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Головне, щоб їм не завадили, їх прикрому самогубству, за здієний злочин проти життя Українців!
Московські убивці Українців, за яких, ну дуже переймається старий Трамп з венсом, аж їсти неможуть!
Сирійці, більш справедливі, до своїх убивць!..
Бо у них немає, Оманських та помічників ригоАНАЛІВ!
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02.05.2025 17:08 Відповісти
 
 