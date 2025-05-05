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Новини Затримання коригувальників
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Готував удар по Миколаєву в обхід ППО України: СБУ затримала російського інформатора

Агента РФ готував удар по Миколаєву в обхід ППО України

У Миколаєві затримано 31-річного чоловіка, який коригував російські удари по Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупантів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

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"Щоб рашисти могли здійснювати обстріли "в обхід" ППО, він одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп. Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих – місцевих жителів – під час побутових розмов", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника було викрито на початкових етапах його розвідактивності. Його дії задокументовано та проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Чоловіка було затримано у його помешканні в Миколаєві.

"Інформатор працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: фсб та воєнну розвідку рф. Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі "Лохматого".

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів", - зазначили в СБУ.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: 

Миколаїв (1808) Миколаївська область (2280) СБУ (12847) коригування (55) Миколаївський район (65)


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допитати і на гіляку довбограя, запрорданця !!!
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05.05.2025 10:09 Відповісти
таких помічників у рашистів багато
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05.05.2025 10:13 Відповісти
Заброньований мабуть?
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05.05.2025 10:22 Відповісти
Скільки такої падалі ще в країні, жах просто.
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05.05.2025 10:27 Відповісти
Пока эту нечисть не будут казнить, их количество будет только увеличиваться.
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05.05.2025 10:33 Відповісти
Знову будуть, довгомісячні діяння прокурорсько-суддівських з «доброчесністю» їх статків, а УБИВЦІ, як і попередникам, за АНАЛОГІЄЮ, ці діячі злампічать = отримає, якийсь смішний вирок, за ЗАКОНАМИ мирного часу, як *******=УБИВЦЯ!
Вішати треба, таких, як це РЕГУЛЯРНО роблять Сирійці, з такою ж нечистю!!!
А зеленський+стефанчуки+шмигаль, разом з десятками дердСекретарів у КМУ та ЦОВВ, під контролем помічників ригоАНАЛІВ, упродовж 3 років, саботують внесення НАГАЛЬНИХ змін до законів, що відповідають потребам СЬОГОДЕННЯ в Україні!
Тобто, відверто працюють в Україні, на московських окупантів з *******!
Схаменіться, Українці, ворог сидить в хаті!
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05.05.2025 10:46 Відповісти
На розмінування!
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05.05.2025 11:24 Відповісти
 
 