Родина кіберполковника СБУ Калабашкіна володіє майном на $2 млн: вілла, автопарк і три квартири в центрі Києва, - ЗМІ. ВIДЕО

Родина заступника керівника департаменту кібербезпеки СБУ Івана Калабашкіна має майно майже на 2 млн доларів — це котедж, земельні ділянки, квартири в центрі столиці й автопарк.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Нерухомість

У травні 2021-го теща посадовця Алла Северіна придбала земельну ділянку площею 15 соток в елітному котеджному містечку Riviera Village. Нині на ньому стоїть уже добудований будинок у стилі Villa Optima.

Судячи з архівних записів, у середині 2021-го проєкт такого котеджу коштував щонайменше 11,5 мільйонів гривень, або 430 тисяч доларів. Зараз будинок у точно такому самому стилі площею 207 квадратів адміністрація котеджного містечка пропонує трохи дорожче — щонайменше за 450 тисяч доларів.

Слід зауважити, що забудовник пропонує тільки ділянку з готовою коробкою — власнику треба вкластися в ремонт і меблі самостійно. За оцінкою архітектора Олега Гречуха, вартість ремонту в такому будинку може становити 200 тисяч доларів.

Поруч із землею, на якій стоїть будинок, Алла Северіна придбала ще одну ділянку, площею 13 соток, вже у лютому 2025-го. Нині ділянки схожої площі у Riviera Village коштують близько 235 тисяч доларів.

Отже, за ринковою вартістю, дві ділянки, будинок і його ремонт у Riviera Village може сягати близько 870 тисяч доларів.

Матір посадовця володіє квартирою площею 104 м² у ЖК "Ярославів град". Нині вартість квартири схожої площі з ремонтом у цьому будинку може сягати 450 тисяч доларів. Попередній договір на купівлю квартири був оформлений у листопаді 2021-го. У той період забудовник просив від 2200 доларів за один квадратний метр. Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів тоді мала б становити близько 230 тисяч доларів.

Дружина посадовця Аліна Калабашкіна та теща полковника СБУ Алла Северіна володіють двома квартирами у ЖК "Да Вінчі" площею майже 139 та 137 квадратів. Квартири зі схожим метражем без ремонту нині коштують близько 350 тисяч доларів (за одну).

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Загалом родина полковника СБУ Івана Калабашкіна має три квартири у центрі столиці. Їхня сукупна вартість на момент придбання може сягати 710 тисяч доларів. Також у власності родичів посадовця є п’ять автівок сукупною вартістю близько 215 тисяч доларів і паркомісця на 140 тисяч.

Автопарк

Автопарк родини СБУшника Івана Калабашкіна складається із п’яти автівок, чотири з яких — Mercedes-Benz. Всі автомобілі були придбані в роки їхнього випуску.

Дружині Аліні Калабашкіній належить Mercedes-Benz GLA 220 2017 року випуску. Такий нині коштує близько 25 тисяч доларів. Тещі належать Mercedes-Benz GLC 250 D Coupe 2017 року випуску, який коштує близько 50 тисяч доларів, і Hyundai i30 2021 року випуску за приблизно 20 тисяч доларів. У тестя посадовця — Володимира Противенського — два Mercedes-Benz: GLE 53 2020 року приблизно за 80 тисяч доларів, і GLC 250 D приблизно за 40 тисяч доларів.

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Коментар пресслужби СБУ:

Нерухомість, яка належить тещі, тестю та матері вказаного оперативного співробітника СБУ, була придбана ними за рахунок власних накопичень і заощаджень, зроблених за десятиліття своєї професійної діяльності. Сам посадовець не має жодного стосунку до купівлі вказаних об’єктів нерухомості і вони ніколи не були в його користуванні.

Що стосується квартири, яка перебуває у власності дружини співробітника СБУ, то вона була придбана нею 10 років тому за кошти, отримані від продажу попередньої квартири, що була у її власності ще до одруження із посадовцем Служби, а також за рахунок її особистих заощаджень і коштів від батьків.

Що стосується матері посадовця СБУ, то наявна у неї квартира була придбана ще до початку повномасштабного вторгнення за інвестиційним договором. Відповідно, у 2022 році було лише оформлене право власності. Вартість помешкання була зафіксована договором у гривні та виплачена ще до початку повномасштабної війни з рф.

Вся інформація про доходи сімʼї і родичів посадовця Служби, за які були придбані відповідні об’єкти нерухомості, міститься у відповідних реєстрах і базах даних уповноважених державних органів.

Співробітники Служби безпеки України дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог фінансового контролю, зокрема і щодо подання декларацій та інших форм звітності у строки, встановлені Законом "Про запобігання корупції".