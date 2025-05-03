Родина кіберполковника СБУ Калабашкіна володіє майном на $2 млн: вілла, автопарк і три квартири в центрі Києва, - ЗМІ. ВIДЕО
Родина заступника керівника департаменту кібербезпеки СБУ Івана Калабашкіна має майно майже на 2 млн доларів — це котедж, земельні ділянки, квартири в центрі столиці й автопарк.
Про це йдеться в розслідуванні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Нерухомість
У травні 2021-го теща посадовця Алла Северіна придбала земельну ділянку площею 15 соток в елітному котеджному містечку Riviera Village. Нині на ньому стоїть уже добудований будинок у стилі Villa Optima.
Судячи з архівних записів, у середині 2021-го проєкт такого котеджу коштував щонайменше 11,5 мільйонів гривень, або 430 тисяч доларів. Зараз будинок у точно такому самому стилі площею 207 квадратів адміністрація котеджного містечка пропонує трохи дорожче — щонайменше за 450 тисяч доларів.
Слід зауважити, що забудовник пропонує тільки ділянку з готовою коробкою — власнику треба вкластися в ремонт і меблі самостійно. За оцінкою архітектора Олега Гречуха, вартість ремонту в такому будинку може становити 200 тисяч доларів.
Поруч із землею, на якій стоїть будинок, Алла Северіна придбала ще одну ділянку, площею 13 соток, вже у лютому 2025-го. Нині ділянки схожої площі у Riviera Village коштують близько 235 тисяч доларів.
Отже, за ринковою вартістю, дві ділянки, будинок і його ремонт у Riviera Village може сягати близько 870 тисяч доларів.
Матір посадовця володіє квартирою площею 104 м² у ЖК "Ярославів град". Нині вартість квартири схожої площі з ремонтом у цьому будинку може сягати 450 тисяч доларів. Попередній договір на купівлю квартири був оформлений у листопаді 2021-го. У той період забудовник просив від 2200 доларів за один квадратний метр. Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів тоді мала б становити близько 230 тисяч доларів.
Дружина посадовця Аліна Калабашкіна та теща полковника СБУ Алла Северіна володіють двома квартирами у ЖК "Да Вінчі" площею майже 139 та 137 квадратів. Квартири зі схожим метражем без ремонту нині коштують близько 350 тисяч доларів (за одну).
Загалом родина полковника СБУ Івана Калабашкіна має три квартири у центрі столиці. Їхня сукупна вартість на момент придбання може сягати 710 тисяч доларів. Також у власності родичів посадовця є п’ять автівок сукупною вартістю близько 215 тисяч доларів і паркомісця на 140 тисяч.
Автопарк
Автопарк родини СБУшника Івана Калабашкіна складається із п’яти автівок, чотири з яких — Mercedes-Benz. Всі автомобілі були придбані в роки їхнього випуску.
Дружині Аліні Калабашкіній належить Mercedes-Benz GLA 220 2017 року випуску. Такий нині коштує близько 25 тисяч доларів. Тещі належать Mercedes-Benz GLC 250 D Coupe 2017 року випуску, який коштує близько 50 тисяч доларів, і Hyundai i30 2021 року випуску за приблизно 20 тисяч доларів. У тестя посадовця — Володимира Противенського — два Mercedes-Benz: GLE 53 2020 року приблизно за 80 тисяч доларів, і GLC 250 D приблизно за 40 тисяч доларів.
Коментар пресслужби СБУ:
Нерухомість, яка належить тещі, тестю та матері вказаного оперативного співробітника СБУ, була придбана ними за рахунок власних накопичень і заощаджень, зроблених за десятиліття своєї професійної діяльності. Сам посадовець не має жодного стосунку до купівлі вказаних об’єктів нерухомості і вони ніколи не були в його користуванні.
Що стосується квартири, яка перебуває у власності дружини співробітника СБУ, то вона була придбана нею 10 років тому за кошти, отримані від продажу попередньої квартири, що була у її власності ще до одруження із посадовцем Служби, а також за рахунок її особистих заощаджень і коштів від батьків.
Що стосується матері посадовця СБУ, то наявна у неї квартира була придбана ще до початку повномасштабного вторгнення за інвестиційним договором. Відповідно, у 2022 році було лише оформлене право власності. Вартість помешкання була зафіксована договором у гривні та виплачена ще до початку повномасштабної війни з рф.
Вся інформація про доходи сімʼї і родичів посадовця Служби, за які були придбані відповідні об’єкти нерухомості, міститься у відповідних реєстрах і базах даних уповноважених державних органів.
Співробітники Служби безпеки України дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог фінансового контролю, зокрема і щодо подання декларацій та інших форм звітності у строки, встановлені Законом "Про запобігання корупції".
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Чому всі ці "калабашкіни", з часів Кучми-Яника , й досі в СБУ спокійно служать ?
Вот например серийного насильника детей никто не хочет иметь как родственника, а судью или мента который его за деньги выпускает -- дак с удовольствием
Це ж ви, робітники Коломойського-медведчука- портнова мили вуха " пєрєсічним" лозунгами, " вєсна прідьот, саджаті будєм ", та ряд придуркуватих обіцянок про " рубати будем крадіїв а не Карпатські ліси".
Так, де результати вашої агітації?
В Монако затримали сина ексочільника "Мотор Січі" Богуслаєва
https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person-52271458 Олександр Куницький
11 год. тому11 год. тому
https://www.dw.com/uk/v-monako-zatrimali-sina-eksprezidenta-motor-sici-boguslaeva/a-72415196
Сина Богуслаєва Олександра затримали ще 28 квітня. За даними слідства, він допоміг своєму батьку привласнити акції "Мотор Січі", а потім продати їх третім особам за 650 мільйонів доларів.
А тату, мамі, сваты, хрещеникі, покрестя, куми, сестри й брати поки захищав їхНеньку к''їбер-ахвіцєрзі зі щирим козарлюдським хфамілієм калабашкєн(путєн, пушкєн тд), років надцять полуничку до агрусу ( нє крыжовник), агрусину до чорнички і усе разом малинки свіжої, на базарчик у Конч-Заспі... Ой беруть...
А сам кіберкадирівців біля ЦУМу стрелив сам!!!!
І до речі - хто в нього нотаріус?
Комусь біда, Комусь нагода".....
(LELY45) з пісні "у рваних дротах".