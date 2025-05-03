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Новини Майно родини полковника СБУ Калабашкіна
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Родина кіберполковника СБУ Калабашкіна володіє майном на $2 млн: вілла, автопарк і три квартири в центрі Києва, - ЗМІ. ВIДЕО

Родина заступника керівника департаменту кібербезпеки СБУ Івана Калабашкіна має майно майже на 2 млн доларів — це котедж, земельні ділянки, квартири в центрі столиці й автопарк.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Нерухомість

У травні 2021-го теща посадовця Алла Северіна придбала земельну ділянку площею 15 соток в елітному котеджному містечку Riviera Village. Нині на ньому стоїть уже добудований будинок у стилі Villa Optima.

Судячи з архівних записів, у середині 2021-го проєкт такого котеджу коштував щонайменше 11,5 мільйонів гривень, або 430 тисяч доларів. Зараз будинок у точно такому самому стилі площею 207 квадратів адміністрація котеджного містечка пропонує трохи дорожче — щонайменше за 450 тисяч доларів.

майно родини полковника СБУ Калабашкіна

Слід зауважити, що забудовник пропонує тільки ділянку з готовою коробкою — власнику треба вкластися в ремонт і меблі самостійно. За оцінкою архітектора Олега Гречуха, вартість ремонту в такому будинку може становити 200 тисяч доларів.

Поруч із землею, на якій стоїть будинок, Алла Северіна придбала ще одну ділянку, площею 13 соток, вже у лютому 2025-го. Нині ділянки схожої площі у Riviera Village коштують близько 235 тисяч доларів.

Отже, за ринковою вартістю, дві ділянки, будинок і його ремонт у Riviera Village може сягати близько 870 тисяч доларів.

Матір посадовця володіє квартирою площею 104 м² у ЖК "Ярославів град". Нині вартість квартири схожої площі з ремонтом у цьому будинку може сягати 450 тисяч доларів. Попередній договір на купівлю квартири був оформлений у листопаді 2021-го. У той період забудовник просив від 2200 доларів за один квадратний метр. Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів тоді мала б становити близько 230 тисяч доларів.

Дружина посадовця Аліна Калабашкіна та теща полковника СБУ Алла Северіна володіють двома квартирами у ЖК "Да Вінчі" площею майже 139 та 137 квадратів. Квартири зі схожим метражем без ремонту нині коштують близько 350 тисяч доларів (за одну).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал СБУ Наумов перед війною купив 3 елітні квартири в Туреччині за 17,4 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Загалом родина полковника СБУ Івана Калабашкіна має три квартири у центрі столиці. Їхня сукупна вартість на момент придбання може сягати 710 тисяч доларів. Також у власності родичів посадовця є п’ять автівок сукупною вартістю близько 215 тисяч доларів і паркомісця на 140 тисяч.

Автопарк

авто родини полковника СБУ Калабашкіна

Автопарк родини СБУшника Івана Калабашкіна складається із п’яти автівок, чотири з яких — Mercedes-Benz. Всі автомобілі були придбані в роки їхнього випуску. 

Дружині Аліні Калабашкіній належить Mercedes-Benz GLA 220 2017 року випуску. Такий нині коштує близько 25 тисяч доларів. Тещі належать Mercedes-Benz GLC 250 D Coupe 2017 року випуску, який коштує близько 50 тисяч доларів, і Hyundai i30 2021 року випуску за приблизно 20 тисяч доларів. У тестя посадовця — Володимира Противенського — два Mercedes-Benz: GLE 53 2020 року приблизно за 80 тисяч доларів, і GLC 250 D приблизно за 40 тисяч доларів.

Також читайте: Син Баканова завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю, - ЗМІ. ФОТО

Коментар пресслужби СБУ:

 Нерухомість, яка належить тещі, тестю та матері вказаного оперативного співробітника СБУ, була придбана ними за рахунок власних накопичень і заощаджень, зроблених за десятиліття своєї професійної діяльності. Сам посадовець не має жодного стосунку до купівлі вказаних об’єктів нерухомості і вони ніколи не були в його користуванні.

Що стосується квартири, яка перебуває у власності дружини співробітника СБУ, то вона була придбана нею 10 років тому за кошти, отримані від продажу попередньої квартири, що була у її власності ще до одруження із посадовцем Служби, а також за рахунок її особистих заощаджень і коштів від батьків.

Що стосується матері посадовця СБУ, то наявна у неї квартира була придбана ще до початку повномасштабного вторгнення за інвестиційним договором. Відповідно, у 2022 році було лише оформлене право власності. Вартість помешкання була зафіксована договором у гривні та виплачена ще до початку повномасштабної війни з рф.

Вся інформація про доходи сімʼї і родичів посадовця Служби, за які були придбані відповідні об’єкти нерухомості, міститься у відповідних реєстрах і базах даних уповноважених державних органів.

Співробітники Служби безпеки України дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог фінансового контролю, зокрема і щодо подання декларацій та інших форм звітності у строки, встановлені Законом "Про запобігання корупції".

Автор: 

авто (6180) нерухомість (893) СБУ (12846)


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Топ коментарі
+7
Ну и? Это сейчас первый высокий чин СБУ, живущий не по средствам? Как и все предыдущие расследования это ни к чему не приведёт. Не при власти зеленых гельминтов.
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03.05.2025 00:38
+6
Це не тільки СБУ, а прокурори,судді, а начальниця втек невеличкого Хмельницького?
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03.05.2025 00:38
+5
И что, полковник не виноватый, если система такая?
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03.05.2025 00:39
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Бутусов відробляє замовлення? Там в СБУ у кожного полковника точно не менше статків, тут питання взагалі до системи а не до конкретного полковника СБУ
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03.05.2025 00:35 Відповісти
И что, полковник не виноватый, если система такая?
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03.05.2025 00:39 Відповісти
А чому ж це "система такая" ...?
Чому всі ці "калабашкіни", з часів Кучми-Яника , й досі в СБУ спокійно служать ?
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03.05.2025 00:57 Відповісти
Ну и почему же она "не такая" ?
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03.05.2025 01:05 Відповісти
Потому что ВЫ позволяете им. А позволяете им это потому что большинство с удовольствием и бахвальством будет хвастаться родичами--коррупционерпми за бутылкой с друзьями и друзьями взяточниками за семейным столом. Взятки и воровство бюджетных, да и каких либо других средств культурно приняты в народе.
Вот например серийного насильника детей никто не хочет иметь как родственника, а судью или мента который его за деньги выпускает -- дак с удовольствием
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03.05.2025 02:02 Відповісти
Клопи на тілі держави. Якби ж то він просто вкрав. Шкоду завдану державі можна множити на 10 від всіх його статків.
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03.05.2025 00:36 Відповісти
Якесь нове звання в Українських силових структурах - кіберполковник - шо за херь. Судячи з інфи цензора - звичайний хакер.
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03.05.2025 00:37 Відповісти
Кибернетический организм в звании полковник, что не ясно?
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03.05.2025 01:07 Відповісти
Ну и? Это сейчас первый высокий чин СБУ, живущий не по средствам? Как и все предыдущие расследования это ни к чему не приведёт. Не при власти зеленых гельминтов.
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03.05.2025 00:38 Відповісти
Ну , якщо і при попередній владі соєвих гєльмінтів не привело - то що вже від цих чекати ...
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03.05.2025 00:59 Відповісти
Нє, нє надо, паря.
Це ж ви, робітники Коломойського-медведчука- портнова мили вуха " пєрєсічним" лозунгами, " вєсна прідьот, саджаті будєм ", та ряд придуркуватих обіцянок про " рубати будем крадіїв а не Карпатські ліси".
Так, де результати вашої агітації?
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03.05.2025 01:50 Відповісти
Хлопці прийдуть - порядок наведуть
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03.05.2025 01:20 Відповісти
Крішует шлюшек онлифанс наверно
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03.05.2025 00:38 Відповісти
Там слезы. Тут больше похоже на крышевание (или совладение) онлайн-казино.
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03.05.2025 01:09 Відповісти
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03.05.2025 01:19 Відповісти
Це не тільки СБУ, а прокурори,судді, а начальниця втек невеличкого Хмельницького?
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03.05.2025 00:38 Відповісти
Дебелі гроші, з посадового окладу в СБУ, намайнив собі і родичам, отой калабашкін!! Економив на собі де міг, от і придбав, дещо … Держава дбає… з податків Українців??
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03.05.2025 00:41 Відповісти
Мабуть, щей інвалідність, на совість у МСЕК придбав, з УБД, та і пенсію оформив, як прокурорські чи суддівські?
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03.05.2025 00:44 Відповісти
поможіть пару грівен на дрони, хто скільки може. цікаво а як живе керівництво контори?
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03.05.2025 00:47 Відповісти
Цікаво, кому з 'патріотів' дорогу перейшов?
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03.05.2025 00:56 Відповісти
Не всі в СБУ, як калабашкін!!
В Монако затримали сина ексочільника "Мотор Січі" Богуслаєва

https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person-52271458 Олександр Куницький

11 год. тому11 год. тому
https://www.dw.com/uk/v-monako-zatrimali-sina-eksprezidenta-motor-sici-boguslaeva/a-72415196

Сина Богуслаєва Олександра затримали ще 28 квітня. За даними слідства, він допоміг своєму батьку привласнити акції "Мотор Січі", а потім продати їх третім особам за 650 мільйонів доларів.
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03.05.2025 01:01 Відповісти
А ьи певен, що його затримали не після того, як він з кабашкіними ділитися відмовився?
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03.05.2025 01:04 Відповісти
І всі ці роки НАЗК отримувало від цього чувака липові декларації і нічого не бачило.
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03.05.2025 01:03 Відповісти
Киберполиция, Кибербезопасность СБУ, Укрспецсвязь - все пронизано кумовством, некомпетентностью и коррупцией. Идейные энтузиасты - редкое исключение.
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03.05.2025 01:04 Відповісти
Ідейні вже позвільнялися давно
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03.05.2025 02:09 Відповісти
Моєм-моєм тубачіста - чіста-чіста...
А тату, мамі, сваты, хрещеникі, покрестя, куми, сестри й брати поки захищав їхНеньку к''їбер-ахвіцєрзі зі щирим козарлюдським хфамілієм калабашкєн(путєн, пушкєн тд), років надцять полуничку до агрусу ( нє крыжовник), агрусину до чорнички і усе разом малинки свіжої, на базарчик у Конч-Заспі... Ой беруть...
А сам кіберкадирівців біля ЦУМу стрелив сам!!!!
І до речі - хто в нього нотаріус?
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03.05.2025 01:04 Відповісти
Він стерненка захищав. Заслужив.
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03.05.2025 01:19 Відповісти
Та нормас все у калабашкіна. Його в бус не запхнуть вперед ногами.
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03.05.2025 01:21 Відповісти
...."Важкою ціною даєтся Свобода,
Комусь біда, Комусь нагода".....
(LELY45) з пісні "у рваних дротах".
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03.05.2025 01:52 Відповісти
 
 